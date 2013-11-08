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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Kasım 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      

Panasonic

DpReview, ayrıntılı Panasonic DMC-GX7 fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli internet sitelerinden DpReview, Panasonic’in geçtiğimiz Ağustos ayında resmi duyurusunu yaptığı ve teknik olarak 16MP Live MOS sensöre, Venus Engine görüntü işlemcisine, maksimum 25-600 ISO ve 1/8000 enstantane değerlerine, Full HD 1920×1080/60p video çekim kapasitesine, dahili flaşa, 90 derece açıyla hareket ettirilebilen 2.76 milyon nokta elektronik vizöre ve 3-inç 1.04 milyon nokta LCD ekran gibi detaylara sahip fotoğraf makinesi için oldukça ayrıntılı bir inceleme yayınladı. Genel olarak beğenilen ve ortalama 79 puan alan makinenin incelemesine ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.



Sony

Sony’nin A7r modeliyle yapılan testlerin sayısı artıyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony’nin A7 ile beraber geçtiğimiz ay içerisinde tanıttığı FF (Tam Kare) sensörlü fotoğraf makinesi A7r, makineyi satın alma şansına ulaşan kişiler tarafından testlere tabi tutulmaya devam ediyor. Bunu son örneklerinden birine imza atan “Siammirrorless.com” isimli internet sitesi, makine ile 13 farklı eski lens modelini test etmiş durumda. Örnek fotoğrafların da olduğu sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.


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serseri sirin 5 yıl CanTnçr
kolay gelsin shark. ben bir şey merak ediyorum. hangi lensler takıldığında makine corp'lu gibi davranıyor?
mesela bazı lensler takılınca makine içerisinde bir menu var mış? corplu kullanmak istiyorum yada çarpansız kullanmak istiyorum diye.

tam olarak biliyor musun?
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CanTnçr 5 yıl serseri sirin
serseri sirin

kolay gelsin shark. ben bir şey merak ediyorum. hangi lensler takıldığında makine corp'lu gibi davranıyor?
mesela bazı lensler takılınca makine içerisinde bir menu var mış? corplu kullanmak istiyorum yada çarpansız kullanmak istiyorum diye.

tam olarak biliyor musun?

Örneği FF (Tam Kare) sensörlü makinelere örneğin Nikon'da DX lensler takılınca makine crop modunu açıyor. Sanıyorum bunu soruyorsunuz
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dreamblue35 5 yıl
panasonic genel anlamda kendini aşmış
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oem84 5 yıl
DpReview güzel incelemeler yapıyor fakat sonuç tablosu skorlama leş. sakın bu sadece sitenin makinalar lensler hakkında skorlarına bakıpta tercih etmeyin. güzel güzel bütün incelemeyi okuyun ve kendi değerlendirmenizi yapın.
açıkçası DpReview in inceleme sonrası yorumlarda daha doğru sonuçlandırmalar var :)
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serkanozg 5 yıl
amazonda xperia z1 625 dolar trdeki karşılığı 2100 lira a7r 2300 dolar 7728tl .8bnden aşağıya bu gövdeyi beklemeyin
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