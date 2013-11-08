Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Kasım 2013"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Panasonic
DpReview, ayrıntılı Panasonic DMC-GX7 fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı
Sektörün önemli internet sitelerinden DpReview, Panasonic’in geçtiğimiz Ağustos ayında resmi duyurusunu yaptığı ve teknik olarak 16MP Live MOS sensöre, Venus Engine görüntü işlemcisine, maksimum 25-600 ISO ve 1/8000 enstantane değerlerine, Full HD 1920×1080/60p video çekim kapasitesine, dahili flaşa, 90 derece açıyla hareket ettirilebilen 2.76 milyon nokta elektronik vizöre ve 3-inç 1.04 milyon nokta LCD ekran gibi detaylara sahip fotoğraf makinesi için oldukça ayrıntılı bir inceleme yayınladı. Genel olarak beğenilen ve ortalama 79 puan alan makinenin incelemesine ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Sony
Sony’nin A7r modeliyle yapılan testlerin sayısı artıyor
Sony’nin A7 ile beraber geçtiğimiz ay içerisinde tanıttığı FF (Tam Kare) sensörlü fotoğraf makinesi A7r, makineyi satın alma şansına ulaşan kişiler tarafından testlere tabi tutulmaya devam ediyor. Bunu son örneklerinden birine imza atan “Siammirrorless.com” isimli internet sitesi, makine ile 13 farklı eski lens modelini test etmiş durumda. Örnek fotoğrafların da olduğu sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
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mesela bazı lensler takılınca makine içerisinde bir menu var mış? corplu kullanmak istiyorum yada çarpansız kullanmak istiyorum diye.
tam olarak biliyor musun?
Örneği FF (Tam Kare) sensörlü makinelere örneğin Nikon'da DX lensler takılınca makine crop modunu açıyor. Sanıyorum bunu soruyorsunuz
açıkçası DpReview in inceleme sonrası yorumlarda daha doğru sonuçlandırmalar var :)