Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Temmuz 2013"

5 yıl
553
1
9
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Olympus    
DigitalRev TV, Olympus'un E-P5 fotoğraf makinesi için video incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Farklı tarzı ile yeni fotoğraf makinelerini incelemeye devam eden Kai'nin yeni konuğu Olympus'un MFT sistem fotoğraf makinesi E-P5 modeli oldu. Tasarımsal ve teknik ayrıntıların yer aldığı inceleme içerisinde, ayrıca farklı modeller ile karşılaştırmalar ve örnek fotoğraflar da yer alıyor.
DigitalRev TV tarafından yayınlanan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.
Canon    
Canon 70D'nin otomatik netleme performansı hakkında videolar artıyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz hafta duyurulan Canon 70D'nin en dikkat çeken noktası, Dual Pixel AF ismi verilen teknoloji ile yüksek kararlılık ve hıza sahip otomatik netleme performansı vaat etmesiydi. Makineye ulaşan kişiler tarafından uygulanan testler, yeni teknolojinin özellikle canlı ön-izleme üzerinde yapılan çekimlerde eskiye oranla çok daha iyi performans ortaya koyduğunu gösteriyor.
Yayınlanan yeni videoları aşağıda izleyebilirsiniz. 
Yeni EOS M fotoğraf makinesi hakkında bilgiler ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un aynasız pazardaki temsilcisi EOS M, firma tarafından istenilen satış rakamlarına ulaşmadı. Yapılan ciddi fiyat indirimleri yanında birçok büyük alışveriş sitesi üzerinde "artık mevcut değil" tarzında ibarelerin eklenmeye başladığı modelin yenisi, Northlight-images sitesine göre 18MP çözünürlüğe sahip olarak piyasaya çıkacak ve ardından da 20MP APS-C sensöre ve Dual Pixel AF teknolojisine sahip yeni bir devam modeli satışa sunulacak.
Şimdilik dedikodu halinde olan bilgilerin yakın zaman içerisinde kesinleşmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zerocontrol 5 yıl
70D nin odaklama performansı inanılmaz :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serseri sirin 5 yıl
aynasızlar daha ucuz olması gerekirken neden daha pahalı?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zerdova 5 yıl
Hımmm..!



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madmax50 5 yıl
Canon ve Nikon aynasızlara önem vermiyor ama DSLR satışları giderek azalırken aynasız satışları dünya genelinde giderek artıyor.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl I'm Watch akıllı saat video inceleme "Kolunuzdaki Bilgisayar" 5 yıl Samsung SideSync video inceleme "Akıllı telefonu ve bilgisayarı birlikte kullanın" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim