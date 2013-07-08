Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Temmuz 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Olympus DigitalRev TV, Olympus'un E-P5 fotoğraf makinesi için video incelemesini yayınladı Farklı tarzı ile yeni fotoğraf makinelerini incelemeye devam eden Kai'nin yeni konuğu Olympus'un MFT sistem fotoğraf makinesi E-P5 modeli oldu. Tasarımsal ve teknik ayrıntıların yer aldığı inceleme içerisinde, ayrıca farklı modeller ile karşılaştırmalar ve örnek fotoğraflar da yer alıyor. DigitalRev TV tarafından yayınlanan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Canon

Canon 70D'nin otomatik netleme performansı hakkında videolar artıyor

Geçtiğimiz hafta duyurulan Canon 70D'nin en dikkat çeken noktası, Dual Pixel AF ismi verilen teknoloji ile yüksek kararlılık ve hıza sahip otomatik netleme performansı vaat etmesiydi. Makineye ulaşan kişiler tarafından uygulanan testler, yeni teknolojinin özellikle canlı ön-izleme üzerinde yapılan çekimlerde eskiye oranla çok daha iyi performans ortaya koyduğunu gösteriyor.

Yayınlanan yeni videoları aşağıda izleyebilirsiniz.

Yeni EOS M fotoğraf makinesi hakkında bilgiler ortaya çıktı

Canon'un aynasız pazardaki temsilcisi EOS M, firma tarafından istenilen satış rakamlarına ulaşmadı. Yapılan ciddi fiyat indirimleri yanında birçok büyük alışveriş sitesi üzerinde "artık mevcut değil" tarzında ibarelerin eklenmeye başladığı modelin yenisi, Northlight-images sitesine göre 18MP çözünürlüğe sahip olarak piyasaya çıkacak ve ardından da 20MP APS-C sensöre ve Dual Pixel AF teknolojisine sahip yeni bir devam modeli satışa sunulacak.

Şimdilik dedikodu halinde olan bilgilerin yakın zaman içerisinde kesinleşmesi bekleniyor.



