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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Kasım 2013"

5 yıl
334
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      

Panasonic

Panasonic’in GH4 video kamerası modüler bir yapıya sahip olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Görüntüleme sektörünü yönelik ürünler geliştiren firmalardan Panasonic, daha önce 4K video çekim kapasitesine sahip olacağını öğrendiğimiz GH4 video kamera modelini modüler bir yapıyla hazırlıyor olabilir. Makineyi görme şansına ulaşan bir kişinin söylediğine göre makinenin henüz bilinmeyen bazı parçaları değiştirilebilecek, daha iyi parçalar ile güncellenebilecek. Tahminler doğru çıkarsa Panasonic GH4 2014 yılında resmi olarak satışa sunulabilir.



Nikon  

Nikon’un retro görünümlü ve FF sensörü fotoğraf makinesi ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı     
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon’un resmi olarak geçtiğimiz günlerde duyurduğu fotoğraf makinesi Df, retro bir tasarım yapısına, firmanın amiral gemisi D4 içerisinde de kullanılan FF (Tam Kare) sensöre ve fotoğrafa özgü gelişmiş teknik özelliklere sahip. Video çekim özelliği bulunmayan bu fotoğraf makinesi ile çekilmiş örnek fotoğraflar bu sefer Nikon Fransa’nın resmi Flickr sayfası üzerinden geldi. Yayınlanan örneklere direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.


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