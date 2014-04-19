Fotoğraflar üzerinden istenmeyen objeleri kaldırabilen Photo Eraser uygulaması artık ücretsiz

iOS 5.0 üstü iPhone ve iPod Touch için Effectmatrix adlı geliştirici tarafından hazırlanan Photo Eraser, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Fotoğrafların üzerinde yer alan istenmeyen objelerin ya da kişilerin temizlenmesi adına çalışma gösteren Photo Eraser, bu işlemleri basit maskeleme seçimleriyle yerine getirebiliyor ve bu sayede basit bir kullanım yapısı ortaya koyuyor. Uygulama özellikle imza silme noktasında faydalı özellikler sunuyor.





Daha önce 1,99$ fiyat etiketiyle satılan Photo Eraser, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id646256209?mt=8