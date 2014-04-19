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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğraflar üzerinden istenmeyen objeleri kaldırabilen Photo Eraser uygulaması artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraflar üzerinden istenmeyen objeleri kaldırabilen Photo Eraser uygulaması artık ücretsiz
iOS 5.0 üstü iPhone ve iPod Touch için Effectmatrix adlı geliştirici tarafından hazırlanan Photo Eraser, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Fotoğrafların üzerinde yer alan istenmeyen objelerin ya da kişilerin temizlenmesi adına çalışma gösteren Photo Eraser, bu işlemleri basit maskeleme seçimleriyle yerine getirebiliyor ve bu sayede basit bir kullanım yapısı ortaya koyuyor. Uygulama özellikle imza silme noktasında faydalı özellikler sunuyor.

Daha önce 1,99$ fiyat etiketiyle satılan Photo Eraser, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id646256209?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Steteskop 5 yıl
Baya iyi bir uygulamaymy? indirmek lazym.
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MegaWolt38 5 yıl
Harika, hemen deneyelim.
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incrediblemann 5 yıl
İşe yarar bi uygulama çökelim hemen.
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