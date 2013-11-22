Fotoğrafları "Lego" tarzına dönüştürebilen yeni iOS uygulaması: LegoMe

iOS 6.0 ve üzeri iPhone, iPod Touch modelleriyle çektiği fotoğrafları farklı filtrelerle süslemekten hoşlanan kişiler için ThirtyFive adlı geliştirici tarafından hazırlanan güncel uygulamalardan LegoMe, Apple App Store üzerinde kullanıma sunuldu.

Basit ara yüz ve çocukların da ilgisini çekebilecek bir tasarım çizgiyle gelen LegoMe, çekilen fotoğrafları geliştiricinin söylediği kadarıyla Lego tarzı bir yapıya büründürebiliyor ve ayrıca bu fotoğrafların üzerine yazılar eklenmesine imkan tanıyor. Hazırlanan içerikleri Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlara aktarabilen uygulama, kendi içinde farklı tasarımlar oluşturulması noktasında da eğlenceli özellikler sunuyor.

3,59 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen LegoMe uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id751253903?mt=8