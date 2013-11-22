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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafları "Lego" tarzına dönüştürebilen yeni iOS uygulaması: LegoMe

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafları
iOS 6.0 ve üzeri iPhone, iPod Touch modelleriyle çektiği fotoğrafları farklı filtrelerle süslemekten hoşlanan kişiler için ThirtyFive adlı geliştirici tarafından hazırlanan güncel uygulamalardan LegoMe, Apple App Store üzerinde kullanıma sunuldu.
Basit ara yüz ve çocukların da ilgisini çekebilecek bir tasarım çizgiyle gelen LegoMe, çekilen fotoğrafları geliştiricinin söylediği kadarıyla Lego tarzı bir yapıya büründürebiliyor ve ayrıca bu fotoğrafların üzerine yazılar eklenmesine imkan tanıyor. Hazırlanan içerikleri Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlara aktarabilen uygulama, kendi içinde farklı tasarımlar oluşturulması noktasında da eğlenceli özellikler sunuyor.
3,59 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen LegoMe uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 


https://itunes.apple.com/tr/app/id751253903?mt=8 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Vatov 6 yıl en beğenilen Vic Rattlehead
Vic Rattlehead

Elini vicdanına koy da söyle sevgili editör, 3,59TL eder mi bu uygulama?

Sanki uygulamanın fiyatını editör belirliyor. Uygulamanın fiyatı bana görede etmez o kadar ama bunun için editöre laf atmak, gereksiz,saçma bir hareket. Benzin niye pahalı elini vicdanına koy gazeteci demek gibi bir şey bu.
Vic RattleheadElini vicdanına koy da söyle sevgili editör, 3,59TL eder mi bu uygulama?Sanki uygulamanın fiyatını editör...
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hukuksever 6 yıl
Yazıktır günahtır ve hatta haramdır
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Inque 6 yıl
Uyduruk uygulama.
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serif61 6 yıl
Gercekten berbat bir uygulama suna para verende olurmu harbiden resmin içine etmiş resmen
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Vic Rattlehead 6 yıl
Elini vicdanına koy da söyle sevgili editör, 3,59TL eder mi bu uygulama?
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Jacobıan 6 yıl
çöp
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Vatov 6 yıl Vic Rattlehead
Vic Rattlehead

Elini vicdanına koy da söyle sevgili editör, 3,59TL eder mi bu uygulama?

Sanki uygulamanın fiyatını editör belirliyor. Uygulamanın fiyatı bana görede etmez o kadar ama bunun için editöre laf atmak, gereksiz,saçma bir hareket. Benzin niye pahalı elini vicdanına koy gazeteci demek gibi bir şey bu.
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