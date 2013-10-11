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Foursquare, iOS için gerçek zamanlı tavsiye desteğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Foursquare, iOS için gerçek zamanlı tavsiye desteğiyle güncellendi
Popüler konum tabanlı paylaşım servisi Foursquare, daha önce Android platformuna sunulan gerçek zamanlı tavsiye desteğini yapılan 6.4 güncellemesi ile iOS platformuna da getirdi.
Yapılan güncelleme doğrultusunda herhangi bir mekana gidildiği zaman kişilere farklı tavsiyelerde bulunabilen Foursquare iOS uygulaması, "Yakındakiler" özelliğiyle de çevrede bulunan arkadaşların konumları hakkında da verebiliyor. Ayrıca belirlenen arkadaşların en çok bildirim yaptıkları mekanları da listeleyebilen uygulama, yeni restoranlar ya da yakında düzenlenen bir konser hakkında da bilgi sağlayabiliyor.
Gerçek zamanlı tavsiye desteğinin yakın zaman içerisinde herkesin kullanımına sunulacağı ve şimdilik belirli kullanıcılar için aktif olduğu belirtiliyor. Ücretsiz olarak sunulan Foursquare iOS uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


http://blog.foursquare.com/2013/10/09/find-great-places-and-friends-nearby-right-now-with-the-newly-updated-foursquare/ Yorum Yaz
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At Big Gay Ice Cream Shop

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