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Fransa, ücretsiz harita hizmeti nedeniyle Google'a 500 000 Avro ceza verdi

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Anti-tekel soruşturmaları nedeniyle başı bir hayli dertte olan Google, Fransa'da ilginç bir davaya konu oldu. 

Bilindiği gibi Google'ın harita hizmeti Maps ücretsiz olarak kullanıcılara sunuluyor. Ancak Fransa'da faaliyet gösteren Bottin Cartographes firması Google'ın ücretsiz sunduğu harita hizmeti nedeniyle kendi topoğrafik ürünlerinin rekabet gücünün azaldığını ve sonuçta fiyat kırmak zorunda kaldığını belirterek Paris mahkemelerine suç duyurusunda bulundu.

Mahkeme Google Fransa'ya 500 000 Avro ceza verilmesine hükmetti. Paris Ticaret Mahkemesi de alt mahkemenin kararını onayladı. Bottin firması Google'ın izlediği ücretsiz harita politikasının yanlış olduğunu kanıtladıklarını belirtti.

Google Fransa ise kararı temyize götürmeye hazırlanıyor. WiFi ağlarından izinsiz bilgi toplama, arama motoru sonuçlarını manipüle etme gibi konularda cezalar ödeyen Google, Fransa'da ilk defa belirli bir yazılım nedeniyle ceza ödemek zorunda kalacak.

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MrSilence 7 yıl en beğenilen
Ücretsiz haritayı rekabete aykırı bulmak için zaten "Fransız" olmak gerekir :)
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CodeMachine 7 yıl
Fransızlar ağır işsiz anlaşılan.

Google'in diyeceği şu olmalı:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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SVSTRGMR 7 yıl
Vay be şeffaflık bazılarının zoruna gitmiş demek ki
google map kesilen bu ceza ermeni yasa tasarısı kadar saçmadır
tebrikler çağdaş fransız hukuku
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alpabi 7 yıl
İki lojistik firması düşünün. 2000 araçlık filoları var. Biri Fransız, biri Alman. Fransız firma aylık araç başına 5 euro harcarsa yıllık 120.000 euro fazladan masrafı olacak.
Rakam fazla değil ama Fransızlar kendi şirketini kollayacağım diy kendi diğer şirketlerinin ayağına kurşun sıkıyor.
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artenis 7 yıl
Bakıyoruz ki cevap gelememiş ortalığı yıkan arkadaşdan...........
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DemirAtlı 7 yıl
fransanın milli duruşunun içine tüküreyim.
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alpa07 7 yıl
Siyaset meydanına hoş geldiniz
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Espa 7 yıl
Para insana neler yaptırıyor.
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genc34 7 yıl
fransa Allah belani versin.
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snomask 7 yıl
artenis
cevap uzunsa sadece koyu puntalı kelimeleri okuyun özetliyor bugünkü batmakta olan Ülkemizi

fransa ve google'u nasıl bağladın türkiye ekonomisine. cumhuriyet kurulduğundan beri batıyoruz. batıramadınız bir türlü. batsa baya mutlu olacaksınız.
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E_Aydin35 7 yıl
Vardır adamlarında bir kastı.. $$$ Herşey para,rekabet için bu alemde dostluk yokki be! :(
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alito 7 yıl
Avrupa öyle bir eko krizin pençesindeki nereden para bulacağını şaşırdı. artık iş seyyar satıcılara kadar gider
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Firaristt 7 yıl
@Lacano google o hizmetler için para alsa zaten para babası olurdu... Tekel olur ve para isterse o zaman davayı açarsın veya şimdiye kadar neden açmadın davayı? Google Earth kaç yıldır ücretsiz olarak sunuluyor zaten o da harita. O da Google'ın. Davayı ya en başta aç ya hiç açma. Bundan önce sorun olmuyordu şimdi mi oldu? Çok büyük oyunlar var işin içinde
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Lacano 7 yıl
Bazı arkadaşlar yok rakibi kalmadımı bu hizmeti parayı satarmış gibi şeyler söylemişlerde bence saçmalamışlar google'ın para kaynaklarına baksınlar önce, onuda geçtim fransa tekelcilik falan filan diye saçmalamışta google zaten tekel durumunda dünyadaki ülkeler arasında sadece çin ve 2-3 ülke haricinde arama motorları arasında hep birinci google hadi bunalrı geçtim youtube'a yüklediğiniz videolarınızdan izlenme oranına göre youtube'un reklam gelirlerinden pay aldığını biliyormusunuz ?
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mcrew 7 yıl
iyide bing map var o da google kadar olmasa da ücretsiz veriyor aynı hizmeti
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