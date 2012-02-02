Fransa, ücretsiz harita hizmeti nedeniyle Google'a 500 000 Avro ceza verdi

Anti-tekel soruşturmaları nedeniyle başı bir hayli dertte olan Google, Fransa'da ilginç bir davaya konu oldu.





Bilindiği gibi Google'ın harita hizmeti Maps ücretsiz olarak kullanıcılara sunuluyor. Ancak Fransa'da faaliyet gösteren Bottin Cartographes firması Google'ın ücretsiz sunduğu harita hizmeti nedeniyle kendi topoğrafik ürünlerinin rekabet gücünün azaldığını ve sonuçta fiyat kırmak zorunda kaldığını belirterek Paris mahkemelerine suç duyurusunda bulundu.





Mahkeme Google Fransa'ya 500 000 Avro ceza verilmesine hükmetti. Paris Ticaret Mahkemesi de alt mahkemenin kararını onayladı. Bottin firması Google'ın izlediği ücretsiz harita politikasının yanlış olduğunu kanıtladıklarını belirtti.





Google Fransa ise kararı temyize götürmeye hazırlanıyor. WiFi ağlarından izinsiz bilgi toplama, arama motoru sonuçlarını manipüle etme gibi konularda cezalar ödeyen Google, Fransa'da ilk defa belirli bir yazılım nedeniyle ceza ödemek zorunda kalacak.