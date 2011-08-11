FujiFilm, 14 megapiksel CCD sensörlü dijital kamerası FinePix JX370'i tanıttı

Küresel pazarın önde gelen dijital fotoğraf makinesi üreticilerinden FujiFilm, bugün 16 megapiksel - 1/2-inç EXR CMOS sensörlü FinePix F600'ün yanısıra daha alt seviyede konumlandırılan FinePix JX370 modelini de duyurdu.

95 mm uzunluğunda, 57 mm genişliğinde, 24 mm kalınlığında ve batarya dahil olmak üzere yaklaşık 124 gram ağırlığında tasarlanan JX370, 1/2.3-inç boyutlu CCD sensörüyle 14 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, 1280 x 720 piksel (720p) çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydı yapabiliyor.



35 mm formatına göre 28- 140 mm f/2.6-6.8 objektifle gelen dijital kamerada, ISO değeri 100 ile 3200 arasında seçilebiliyor. Son olarak 2.7-inç boyutlu LCD ekrana ve SD / SDHC kart desteğine sahip FinePix JX370'in siyah, gümüş ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.

