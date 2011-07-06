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FujiFilm, dünyanın en büyük üçüncü kamera üreticisi olmayı hedefliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Fotoğraf makinesi üretiminde yılların deneyimine sahip FujiFilm'in kamera bölümünün başındaki isim Takeshi Higuchi, pazartesi günü Reuters'a verdiği demeçte firmanın gelecekteki hedeflerini açıkladı. Higuchi'nin açıklamalarına göre, FujiFilm 2012 yılının mart ayına kadar dünyanın en büyük dördüncü dijital kamera üreticisi olmayı, iki yıl sonrasında ise dünya çapında üçüncülüğe yükselmeyi hedefliyor.
Kompakt ve SLR Like segmentlerinde yer alan dijital kameraları fotoğraf meraklılarıyla buluşturan FujiFilm, yakında elektronik vizörlü, değişebilir objektifli ve aynasız kamera modelleriyle karşımıza çıkabilir. Ayna donanımının çıkarılmasıyla büyük sensörlü ancak D-SLR kameralara kıyasla çok daha ufak boyutlu kameralar üretilebiliyor. 
Higuchi, aynasız ve değişebilen objektifli kamera ile bu kameraya uygun objektif geliştirme konusunda problem yaşamayacaklarını ifade etti. 

http://www.reuters.com/article/2011/07/04/us-fujifilm-idUSTRE7631CG20110704 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar sony carl zeis lens kullanıyor ve bu lens dünyanın en iyi lenslerinden fakat şunu unutmayalım kı carl zeis'ın piyasadaki 3. sınıf lensini kullanıyor. Herkes biliyor ki sony cep telefonu piyasasında kamerasıyla süper bir yer edindi. Bunun sebebi lens değil, lcd ekran üreten sony'nin akranda yaptığı aldatmacadır. Benim elimde Sony Ericsson Ray var, çektiğim fotoğraflar harika ama bilgisayara ya da baskıya çıkardığımda inanılmaz derecede siyah noktalı pikseller var.
Şunu unutmayalım, yıllarca siyah beyaz veya renkli baskı aldığımız fotoğrafların arkasında Fujifilm Color ya da Kodak color yazardı. Peki neden hiç Canon color ya da nikon color veyahut sony color yazmıyordu!!!
Fujifilm fotoğrafçılıkta bana göre 1 numara, istediğiniz lensini ortaya koyun araştırın. Şu gün olmuş profesyonel makinelerde Canon ve Nikon için hep lens almak için paralar döküyoruz. Fujifilm tek lensle bile canon nikon gibi pazarı geride bırakıyor. Paranız bolsa lens almak için dökün ortaya ama ben güncel kullanıcı olarak her lense yeni para ödemek zorunda değilim. Hepsi bir yana da Sony gitsin tv ve ses sistemi üretmeye devam etsin :D
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safa_oyuncu 7 yıl
Bana göre zaten 1 numara. Açıkçası D-Slr sınıfında rakipleri çok güçlü ama önceki yıllarda yaptığı gibi(bknz.F200 EXR) sağlam sensörlü compactlar yaparsa alır yürür. DSlr-Like sınıfında zaten en iyilerden olduğunu tüm dünyaya S200 EXR ile kanıtladı ve kanıtlamaya devam ediyor. Şimdide X serisi ile bu segmentte bana göre fırtınalar estiriyor ancak fiyatları oldukça yüksek biraz daha aşağı çekerlerse ki sanmıyorum pazar paylarını arttırabilirler, compact makinelerde de bahsettiğim gibi eski performanslarını kazanmaları gerekiyor. Bilhassa Canon S95 tarzı cihazlara meydan okumaları gerekiyor.
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mephistopheless 7 yıl
aynasını söküp modifiyeli hs20 çıkarır artık
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ozturert 7 yıl
Lensteki hangi filtreler kaldirilmis?
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DH Misafiri 7 yıl
Evet, beklediğiniz makine açıklandı: Fujifilm X-Pro 1
Makine devrimsel özelliklere sahip: En önemlisi piksel dizilimi, klasik her pikselde 2x2 renk karesi kullanımı yerine her pikseldeki renk karesini 6x6 yapmışlar, bu da teoride 9 kat daha canlı ve net fotoğraf anlamına geliyor, tabi pratikte fark o kadar fazla değil, ama bunun başka bir sebebi var, bu 6x6 piksel diziliminin verdiği avantaj sayesinde lensteki filtreler tamamiyle kaldırılmış, bu sayede ışık hiç azalmadan sensöre ulaşıyor ve düşük ışıkta bile inanılmaz net fotoğraf çekimi sağlıyor ve lensleri çok daha küçük. Tabi X-Pro 1'in fiyatı pek ucuz değil, ama fiyatını sonuna kadar hak ediyor, sadece bahsettiğim teknolojiyi içermesi bile fiyatını hakediyor.
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DH Misafiri 7 yıl
sony kim ya bırakın bunları
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vahocan 7 yıl
Pentaxdan bahseden olmamış
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alikiziltoprak 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
sony kim ya bırakın bunları

Yapma hocam ciddi payı var bu pazarda. Bu sektörde de önemli yeri var. Fotoda Canon'a tabiki çıkamaz ama yerini de Fuji'ye kaptırmaz.
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seriseri 8 yıl
arkadaşlar yanlışınız var doğru en iyi canon ve nikon ama türkiye pazarındaki en çok satan fujifilm 2.si samsung 3.sü canon 4. sü nikon 5. si sony dir araştırın göreceksiniz ilginç ama gerçek
dünya pazarında ise canon ve nikon ilk başlarda yer alıyor
duyduğuma göre x100ün üst tabakası slr lens değişebilen makine üretimine başlıcak fujifilm ilk duyumum
slr de s5 prodan sonra s6 olacakmış
27mp (gerçek mp
iso 12800
canon 600d ve nikon 5100 lcd ekranlarından daha gelişmiş hareketli ekran
ve iddalılar yanında çiftlens ile piyasaya süreceklermiş 18-135 ve 75-300
hafıza kartı+çanta+parasoley+2.yedek batarya+flaş kutuda hepsi olacakmış bu bilgiyi çok gizli tutmaya çalışıyorlar fujide çalışan bir arkadaşım bizzat söyledi filmat ta çalışıyor
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synchro 8 yıl
1 Canon
2 Nikon
3 Sony olabilir bence
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Stanislas Xavier 8 yıl
Fotoğrafta ki yanılmıyorsam FINEPIX X100 ve cihazın algılayıcısı birçok DSLR ile aynı boyutta, Micro Four Thirds lerden ise %40 daha büyük .Asıl konu ise cihaz kendinden beklendiği gibi süper bir performansa sahip : otomatik odaklama çok hızlı ama asıl marifeti ISO konusunda çok yüksek ıso rakamlarında bile parazitsiz harika fotolar veriyor nerdeyse 12800 de bile gren yok eee cihaz bu kadar iyi olunca dibimiz düşüyor ama 1500 euro da pahalı geliyo biraz ama kesinlikle profesyonel düşünen ama küçük bir makine arayanlar için en iyisi diyebilirim...
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Extravaganza* 8 yıl
Bence,dünyanın en büyük üçüncü üreticisi olabilir :)
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