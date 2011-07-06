FujiFilm, dünyanın en büyük üçüncü kamera üreticisi olmayı hedefliyor

Fotoğraf makinesi üretiminde yılların deneyimine sahip FujiFilm'in kamera bölümünün başındaki isim Takeshi Higuchi, pazartesi günü Reuters'a verdiği demeçte firmanın gelecekteki hedeflerini açıkladı. Higuchi'nin açıklamalarına göre, FujiFilm 2012 yılının mart ayına kadar dünyanın en büyük dördüncü dijital kamera üreticisi olmayı, iki yıl sonrasında ise dünya çapında üçüncülüğe yükselmeyi hedefliyor.

Kompakt ve SLR Like segmentlerinde yer alan dijital kameraları fotoğraf meraklılarıyla buluşturan FujiFilm, yakında elektronik vizörlü, değişebilir objektifli ve aynasız kamera modelleriyle karşımıza çıkabilir. Ayna donanımının çıkarılmasıyla büyük sensörlü ancak D-SLR kameralara kıyasla çok daha ufak boyutlu kameralar üretilebiliyor.



Higuchi, aynasız ve değişebilen objektifli kamera ile bu kameraya uygun objektif geliştirme konusunda problem yaşamayacaklarını ifade etti.



http://www.reuters.com/article/2011/07/04/us-fujifilm-idUSTRE7631CG20110704