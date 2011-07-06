FujiFilm, dünyanın en büyük üçüncü kamera üreticisi olmayı hedefliyor

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Fotoğraf makinesi üretiminde yılların deneyimine sahip FujiFilm'in kamera bölümünün başındaki isim Takeshi Higuchi, pazartesi günü Reuters'a verdiği demeçte firmanın gelecekteki hedeflerini açıkladı. Higuchi'nin açıklamalarına göre, FujiFilm 2012 yılının mart ayına kadar dünyanın en büyük dördüncü dijital kamera üreticisi olmayı, iki yıl sonrasında ise dünya çapında üçüncülüğe yükselmeyi hedefliyor.
Kompakt ve SLR Like segmentlerinde yer alan dijital kameraları fotoğraf meraklılarıyla buluşturan FujiFilm, yakında elektronik vizörlü, değişebilir objektifli ve aynasız kamera modelleriyle karşımıza çıkabilir. Ayna donanımının çıkarılmasıyla büyük sensörlü ancak D-SLR kameralara kıyasla çok daha ufak boyutlu kameralar üretilebiliyor.
Higuchi, aynasız ve değişebilen objektifli kamera ile bu kameraya uygun objektif geliştirme konusunda problem yaşamayacaklarını ifade etti.
http://www.reuters.com/article/2011/07/04/us-fujifilm-idUSTRE7631CG20110704 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şunu unutmayalım, yıllarca siyah beyaz veya renkli baskı aldığımız fotoğrafların arkasında Fujifilm Color ya da Kodak color yazardı. Peki neden hiç Canon color ya da nikon color veyahut sony color yazmıyordu!!!
Fujifilm fotoğrafçılıkta bana göre 1 numara, istediğiniz lensini ortaya koyun araştırın. Şu gün olmuş profesyonel makinelerde Canon ve Nikon için hep lens almak için paralar döküyoruz. Fujifilm tek lensle bile canon nikon gibi pazarı geride bırakıyor. Paranız bolsa lens almak için dökün ortaya ama ben güncel kullanıcı olarak her lense yeni para ödemek zorunda değilim. Hepsi bir yana da Sony gitsin tv ve ses sistemi üretmeye devam etsin :D
Makine devrimsel özelliklere sahip: En önemlisi piksel dizilimi, klasik her pikselde 2x2 renk karesi kullanımı yerine her pikseldeki renk karesini 6x6 yapmışlar, bu da teoride 9 kat daha canlı ve net fotoğraf anlamına geliyor, tabi pratikte fark o kadar fazla değil, ama bunun başka bir sebebi var, bu 6x6 piksel diziliminin verdiği avantaj sayesinde lensteki filtreler tamamiyle kaldırılmış, bu sayede ışık hiç azalmadan sensöre ulaşıyor ve düşük ışıkta bile inanılmaz net fotoğraf çekimi sağlıyor ve lensleri çok daha küçük. Tabi X-Pro 1'in fiyatı pek ucuz değil, ama fiyatını sonuna kadar hak ediyor, sadece bahsettiğim teknolojiyi içermesi bile fiyatını hakediyor.
Yapma hocam ciddi payı var bu pazarda. Bu sektörde de önemli yeri var. Fotoda Canon'a tabiki çıkamaz ama yerini de Fuji'ye kaptırmaz.
dünya pazarında ise canon ve nikon ilk başlarda yer alıyor
duyduğuma göre x100ün üst tabakası slr lens değişebilen makine üretimine başlıcak fujifilm ilk duyumum
slr de s5 prodan sonra s6 olacakmış
27mp (gerçek mp
iso 12800
canon 600d ve nikon 5100 lcd ekranlarından daha gelişmiş hareketli ekran
ve iddalılar yanında çiftlens ile piyasaya süreceklermiş 18-135 ve 75-300
hafıza kartı+çanta+parasoley+2.yedek batarya+flaş kutuda hepsi olacakmış bu bilgiyi çok gizli tutmaya çalışıyorlar fujide çalışan bir arkadaşım bizzat söyledi filmat ta çalışıyor
2 Nikon
3 Sony olabilir bence