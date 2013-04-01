Fujifilm'den 40 kat optik yakınlaştırma sağlayan fotoğraf makinesi, "S8200"

Ürettiği başarılı fotoğraf makinesi modelleri ile tanıdığımız Fujifilm, daha önce tanıttığı 44 kat optik yakınlaştırma sağlayan S8400W SuperZoom modelinden sonra, şimdi de 40 kat optik yakınlaştırma sağlayan S8200 modelinin satışına başladı.

Fujifilm tarafından tanıtılan S8200, firmanın FinePix ailesinin FinePix S8300 (42x), FinePix S8400 (44x), FinePix S8500 (46x) fotoğraf makinelerinin en düşük modeli olma özelliği taşıyor. Teknik olarak 1/2.3" 16MP BSI-CMOS sensöre, Fujinon 24-960mm (F2.9-5.6) lense, ISO 64-12800 aralığına, 200 nokta dahili elektronik vizöre, saniyede 10 kare seri çekim hızına, uygun koşullarda 0.3 saniye otomatik netleme performansına, Full HD 1080i 60Fps stereo sesli video çekim kapasitesine sahip olan S8200, ayrıca üzerinde 3" 460 nokta LCD ekran yer alıyor.

122.6x86.9x116.2mm boyuta ve 670 gram ağırlığa sahip olan Fujifilm S8200, 4 adet AA pil ile 300 kadar fotoğraf çekilmesine imkan sağlayabilirken, yaratıcı filtreler, otomatik çekim modları ve 1cm makro çekim kapasitesi gibi ekstra özellikler ile farklı fotoğraflar çekilmesine imkan sağlayabiliyor.

Fujfilm tarafında geliştirilmiş olan FinePix S8200 fotoğraf makinesi, 300$ fiyat etiketine sahip olarak yurt dışında satıla sunulmuş durumda.

http://www.bhphotovideo.com/c/product/910162-REG/fujifilm_16303557_finepix_s8200_digital_camera.html