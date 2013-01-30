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Fujifilm'den kompakt ve SLR benzeri yeni fotoğraf makineleri

6 yıl
1,3b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fujifilm'den kompakt ve SLR benzeri yeni fotoğraf makineleri
CP+ 2013 fuarı öncesi fotoğraf düyasından duyurular gelmeye devam ediyor. Bu sefer ki makine duyuruları Fujifilm firmasından geldi. Firma kompakt boyutta ve SLR benzeri yeni fotoğraf makinelerini tanıttı.
Fujifilm tarafından tanıtılan kompakt ve SLR benzeri fotoğraf makineleri diğer firmalarda da olduğu gibi eski jenerasyon makinelerin yeni halleri olarak görünüyorlar. Köklü değişiklikler ya da yenilikler içermeyen makineler, Fujifilm FinePix S4800, S4700, S4600, F850EXR, S6800, S6700, S6600, ve JX680 isimlerine sahipler. Makinelerin teknik özelliklerine kısaca bakarsak;
Fujifilm F4800/S4700/S4600 Super Zoom
- 1/2.3" 16MP CCD sensör
- 30x / 28x ve 26x optik yakınlaştırma  
- Optik görüntü sabitleme
- 0.3 saniye otomatik netleme süresi
- 720P 30fps video çekimi
- Manuel kontrol modları
- 4 tane AA pil ile çalışabilme
- 3" 230 nokta LCD ekran 
- Farklı renk seçenekleri
- $220 satış fiyatı  
Fujifilm JX680
- 16Mp çözünürlük
- 5x Fujinon 26-130mm lens 
- 720p HD video
- 3" 230 nokta LCD ekran
- Maksimum 3200 ISO desteği 
- Farklı renk seçenekleri 
- $100 satış fiyatı  
Fujifilm F850EXR
- 16Mp EXOR CMOS sensör
- 1.1 saniye açılış süresi
- Eye-Fi kart desteği 
- Saniyede 9fps çekim hızı
- Maksimum 12,800 ISO desteği   
- 20x optik yakınlaştırma 
- 1080p 60fps Full HD video
- 3" 920 nojta LCD ekran
- Farklı renk seçenekleri 
- $300 satış fiyatı 
Fujifilm S6800/S6700/S6600
- 16Mp çözünürlük
- 1 saniye açılma süresi 
- Optik görüntü sabitleme 
- 30x / 28x ve 26x optik yakınlaştırma  
- 1080p FULL HD video
- 3" 460 nokta LCD ekran
- Farklı renk seçenekleri
- $250 satış fiyatı  
Önümüzdeki mart ayında piyasa çıkacak olan makineler, firmanın bu seneki kompakt ve SLR benzeri fotoğraf makinesi sınıfı oluşturacaklar. 

http://www.engadget.com/2013/01/30/fujifilm-launches-alphabet-soup-of-cameras/ Yorum Yaz
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CoreXXX 6 yıl
alperencsm
4 tane AA pil ile çalışabilme ne abi yaa.

yani 4 adet standar piyasada satılan alkalin pil ile veya aa tipinde şarjlı pil ile çalışıyor. çoğu makinada kendi üretimi kibrit tipi piller var ve bunlar öldüğü zaman orjinalını 30 40 dolar civarına satıyor firmalar. yan sanayileri var onlarda çok kalitesiz iyisini bulmak zor. kalem pil olmasının avantajı ise 20 tl ye 4 adet en iyi 2500 mha pili alırsın piyasada çeşitlilik ve bilindik markalar bol.
anladınmı aa pil ile çalışmanın ne olduğunu:))
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love_boy 6 yıl
pentax k10 pilim ölmüştü np400 dü sanırım genelde hep 2 yıldı bitiyor bu piller laptop ın pilide aynı olmuştu , laptop ım pline 90$ , k10 d min pilinede o zaman 80$ vermiştim..

keşke laptoplarda AA bille çalışsa :) gitti 90 dolar valla
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ezimuse 6 yıl
Kompakt makina bu ise :D
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alperencsm 6 yıl
"4 tane AA pil ile çalışabilme" ne abi yaa.
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