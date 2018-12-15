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Futbol kulüplerinin kripto paralara ilgisi büyüyor

Yüksek hacimli satışlar ile kasaya iyi bir gelir bırakan kripto para projelerine futbol kulüplerinin ilgisi giderek büyüyor. Atletico Mineiro kendi kripto parasını kullanıma sundu.
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Kripto para piyasasında büyük çöküş devam ederken farklı bir alanda kripto paralara ilgi büyüyerek devam ediyor. Büyük futbol kulüpleri taraftar etkileşimini arttırmak için kripto paraları tercih ediyor.

Trend büyüyor

Aslında futbol dünyasında blok zinciri teknolojisi ilgi görmeye başlamıştı. UEFA blok zinciri teknolojisi üzerine inşa ettiği bir biletleme sisteminin denemelerini yapıyor ve örnek uygulama UFA Avrupa Ligi finalinin oynandığı Lyon’da hayata geçirilmişti.

Şimdi ise kripto paralar öne çıkmaya başladı. Fransa’nın ünlü PSG takımı ve İtalyan Juventus kendi kripto parasını çıkarmak için Socios platformuyla iş birliği yaptı. Bu paralar hediyelik eşyalar ve bilet almak için kullanılıyor.

Ayrıca Bkz. "Razer da kripto madencilik işine giriyor"

Tottenham Hotspur, Brighton & Hove Albion, Crystal Palace, Cardiff City, Leicester City Football Club, Newcastle United ve Southampton takımları da eToro ile iş birliği yaparak stadyumlarda kripto para kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Yine Sporting Lizbon da mali krizden çıkabilmek adına bir kripto para projesi başlatmıştı.

Şimdi haberler Brezilya’dan. Premier lig takımlarından Atletico Mineiro, taraftarlarına sunmak üzere GaloCoin adında bir kripto para hazırladı. Ethereum ağını kullanan GaloCoin birimi ile bilet veya hediyelik eşya satın alınıyor veya indirimlere erişilebiliyor.

GaloCoin değer olarak bir Brezilya realine eşit. Birimin ismi ise takımın maskotu olan Galo’dan geliyor. Taraftarlar en az 50 GaloCoin alarak fırsatlardan faydalanabiliyor. Kulübün mağazasında ve web sitesinde GaloCoin ile alışveriş imkânı var.

Kripto para projeleri kulüpler için de iyi bir gelir anlamına geliyor. Yüksek miktarlarda satın alınan kripto paralar karşılığında önemli oranda gelir kulübün kasasına giriyor. Gelecek yıl daha fazla kulübün bu akıma katılması bekleniyor.

 

https://cointelegraph.com/news/brazilian-premier-league-soccer-club-launches-crypto-fan-tokens Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Omisis046 5 ay
Oleey daha rahat şike yapabilecekler.
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sniper23 5 ay
Futbol külüpleri genelde para aklamak için kullanılır ki elemanlar tam aletlerini bulmuşlar.
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