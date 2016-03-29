GOBI 16 sağlam adımlarla geliyor

Genç profesyonellerin ve üniversite öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği GOBI (Global Opportunities in Business and Investment), çeşitli sektörlerden yöneticileri katılımcılarıyla bir araya getiriyor. Katılımcıların sertifika almaya hak kazandığı bu zirveye her sene Türkiye’den 900 öğrenci ve 30 farklı ülkeden çok sayıda öğrenci ilgi gösteriyor.
10 Nisan akşamı açılış gecesiyle başlayacak etkinlik, 11 Nisan 2016 tarihinde girişimcilik üzerine panellerin yer aldığı programıyla devam edecek. Katılımcılar, 12 Nisan gününde şirketlerinin kimliğinden uzaklaşacak konuşmacıların çeşitli konularda paylaşılmaya değer düşüncelerini dinleyecek. Zirvenin son gününde ise paneller dünyada önemi git gide artan inovasyon konusuna eğilecek. Bazı katılımcı isimler şöyle:
- Burak Ertaş - Sahibinden.com CEO
- Arda Kutsal - Webrazzi Kurucusu & CEO
- Öğet Kantarcı - Gittigidiyor Genel müdürü
- Lale Ergin - Borusan Holding Strateji, İş Geliştirme ve İnovasyon Başkanı
- Candan Çorbacıoğlu - Amway Avrupa Kurumsal İlişkiler Kıdemli Bölge Müdürü
- Murat Yeşildere - Egon Zehnder Yönetici Ortağı
- Nilsen Altıntaş- TEB İnsan Kaynakları ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
- Neyran Bahadırlı - Uber Türkiye Genel Müdürü
- Esin İmer - BlaBlaCar Türkiye Ülke Müdürü
- Güçlü Gökozan - buldumbuldum.com Kurucu & CEO
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