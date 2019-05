GOBI 16 sağlam adımlarla geliyor

Tam Boyutta Gör



İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü tarafından her sene düzenlenen “Uluslararası Öğrenci Zirvesi” GOBI, 10-13 Nisan 2016 tarihleri arasında İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisinde gerçekleşecek. Sekizincisi düzenlenecek olan GOBI’16, yurt dışı ve yurt içinden katılımcıları ağırlayacak.

Genç profesyonellerin ve üniversite öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği GOBI (Global Opportunities in Business and Investment), çeşitli sektörlerden yöneticileri katılımcılarıyla bir araya getiriyor. Katılımcıların sertifika almaya hak kazandığı bu zirveye her sene Türkiye’den 900 öğrenci ve 30 farklı ülkeden çok sayıda öğrenci ilgi gösteriyor.

10 Nisan akşamı açılış gecesiyle başlayacak etkinlik, 11 Nisan 2016 tarihinde girişimcilik üzerine panellerin yer aldığı programıyla devam edecek. Katılımcılar, 12 Nisan gününde şirketlerinin kimliğinden uzaklaşacak konuşmacıların çeşitli konularda paylaşılmaya değer düşüncelerini dinleyecek. Zirvenin son gününde ise paneller dünyada önemi git gide artan inovasyon konusuna eğilecek. Bazı katılımcı isimler şöyle:

Burak Ertaş - Sahibinden.com CEO

Arda Kutsal - Webrazzi Kurucusu & CEO

Öğet Kantarcı - Gittigidiyor Genel müdürü

Lale Ergin - Borusan Holding Strateji, İş Geliştirme ve İnovasyon Başkanı

Candan Çorbacıoğlu - Amway Avrupa Kurumsal İlişkiler Kıdemli Bölge Müdürü

Murat Yeşildere - Egon Zehnder Yönetici Ortağı

Nilsen Altıntaş- TEB İnsan Kaynakları ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Neyran Bahadırlı - Uber Türkiye Genel Müdürü

Esin İmer - BlaBlaCar Türkiye Ülke Müdürü

Güçlü Gökozan - buldumbuldum.com Kurucu & CEO

