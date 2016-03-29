Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GOBI 16 sağlam adımlarla geliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü tarafından her sene düzenlenen “Uluslararası Öğrenci Zirvesi” GOBI, 10-13 Nisan 2016 tarihleri arasında İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisinde gerçekleşecek.
3 yıl
1,2b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

GOBI 16 sağlam adımlarla geliyor
Tam Boyutta Gör

İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü tarafından her sene düzenlenen “Uluslararası Öğrenci Zirvesi” GOBI, 10-13 Nisan 2016 tarihleri arasında İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisinde gerçekleşecek. Sekizincisi düzenlenecek olan GOBI’16, yurt dışı ve yurt içinden katılımcıları ağırlayacak.

Genç profesyonellerin ve üniversite öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği GOBI (Global Opportunities in Business and Investment), çeşitli sektörlerden yöneticileri katılımcılarıyla bir araya getiriyor. Katılımcıların sertifika almaya hak kazandığı bu zirveye her sene Türkiye’den 900 öğrenci ve 30 farklı ülkeden çok sayıda öğrenci ilgi gösteriyor.

10 Nisan akşamı açılış gecesiyle başlayacak etkinlik, 11 Nisan 2016 tarihinde girişimcilik üzerine panellerin yer aldığı programıyla devam edecek. Katılımcılar, 12 Nisan gününde şirketlerinin kimliğinden uzaklaşacak konuşmacıların çeşitli konularda paylaşılmaya değer düşüncelerini dinleyecek. Zirvenin son gününde ise paneller dünyada önemi git gide artan inovasyon konusuna eğilecek. Bazı katılımcı isimler şöyle:

  • Burak Ertaş - Sahibinden.com CEO
  • Arda Kutsal - Webrazzi Kurucusu & CEO
  • Öğet Kantarcı - Gittigidiyor Genel müdürü
  • Lale Ergin - Borusan Holding Strateji, İş Geliştirme ve İnovasyon Başkanı 
  • Candan Çorbacıoğlu - Amway Avrupa Kurumsal İlişkiler Kıdemli Bölge Müdürü
  • Murat Yeşildere - Egon Zehnder Yönetici Ortağı
  • Nilsen Altıntaş- TEB İnsan Kaynakları ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
  • Neyran Bahadırlı - Uber Türkiye Genel Müdürü
  • Esin İmer - BlaBlaCar Türkiye Ülke Müdürü
  • Güçlü Gökozan - buldumbuldum.com Kurucu & CEO

Yorum Yaz yoruma kapalı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim