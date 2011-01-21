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Gainward 3GB bellekli GeForce GTX 580 modelini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,8b
1
50
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gainward 3GB bellekli GeForce GTX 580 modelini tanıttı
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Palit'in iştiraklerinden birisi olan Gainward da 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 Phantom modelini tanıttı. Yüksek bellek kapasitesi ve özel soğutucusu ile referans tasarımlı GeForce GeForce GTX 580 çözümlerinden ayrılmayı başaran ekran kartı, 80mm çapında üç adet fana, 6 adet ısı borusuna, 44x yaprağa ve Bakır yüzeye sahip olan özel soğutucusu ile yüksek soğutma performansı sunacağının işaretlerini veriyor. GF110 GPU'sundan güç alan ve 512x paralel işlem birimiyle gelen kart, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 3072MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Üzerinde yer alan yüksek performanslı soğutucuya rağmen standart saat hızlarında çalışan ekran kartı, 783MHz GPU, 1566MHz paralel işlemci ve 4020MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI teknolojisini destekleyen ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. Gainward tarafından yakında satışa sunulması beklenen ekran kartının fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Gainward 3GB bellekli GeForce GTX 580 modelini tanıttı
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Gainward 3GB bellekli GeForce GTX 580 modelini tanıttı
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artenis 8 yıl
Minimalizm, tasarım olarak.
indirgeme ve uyum.
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Master_Evil 8 yıl
harbi olmuş
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theyapici 8 yıl
3 yetmez 4 olsun hatta 5 olsun ram manyağı yaptınız kartları resmen
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CESAJANS 8 yıl
Valla taktir etmemek haksızlık olur, hem çok serin hemde sessiz olacağı konusunda hiç kaygım yok. Nerdeyse sıvı bloklu modeller kadar hız aşırttırılabilir gibi düşünüyorum. Süper
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İstan34bul 8 yıl
Bari yaptınız yaptınız süper olmuş.Tam radyatör olması için adam su koyma yeri yapardı sulu olurdu tam araba radyatör mantığı olurdu.Sanki yapamazlarmı suyu eksildikçe su koyardık
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ghost recon advanced 8 yıl
o nasıl bişi ya sanki üzerinde ızgara et pişirilecek yer yapmışlar gibi görünüyor hemde 3 gb vay be bu kesin evganın modellerindende uçuk olur
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dJ_bLoW 8 yıl

suleymangonca

Bari yaptınız yaptınız süper olmuş.Tam radyatör olması için adam su koyma yeri yapardı sulu olurdu tam araba radyatör mantığı olurdu.Sanki yapamazlarmı suyu eksildikçe su koyardık







Süperdi
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devrimdoga 8 yıl
asus'un gtx 580 i 3 slot olmasına rağmen bu kart 2 slot aralarındaki %100 load ısı test yarışını bekliyoruzz..
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scorn 8 yıl

bi bu var bi de bendeki palit 9800gt...
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ogkasa 8 yıl
Çokkk şıkkk süperrr
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infom@n 8 yıl
Kart gerçekten çok güzel. Caf caf değil sadeliğiyle beğenilmiş bir kart.
Sanırım yorum yapanlardan beğenmeyen yok.
Ben olsam seriye bağlardım bu soğutucu tasarımını :D Altta üç tane fan var ve bu gerçekten güzel fikir. pasif soğutucu gibi gözüküyor ama değil :D
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bbuzol 8 yıl
Sli ile 6gb ekran kartı belleği hoş gercekten.
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hachiko 8 yıl
Harbi karizma imiş..
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CrySystem 8 yıl

bbuzol

Sli ile 6gb ekran kartı belleği hoş gercekten.


580 SLI scale %100 mü ki buyorum döküldü klavyenden ?

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hapocod 8 yıl

bbuzol

Sli ile 6gb ekran kartı belleği hoş gercekten.

Her gpu 3gb belleği kullanacağı için oyunlarda dediğin şey yanlış.
Kart ise gayet iyi fakat soğutucu oldukça yüksek olmuş.
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V4LKyR 8 yıl
Gerçekten çok mükemmel bir soğutucusu var.
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SpawnOnur 8 yıl
Harika bir soğutması var.Over Clock ile mukemel sonuclar alınabilir.
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Thehunt 8 yıl
bitirmiş...
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