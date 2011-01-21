Gainward 3GB bellekli GeForce GTX 580 modelini tanıttı

Palit'in iştiraklerinden birisi olan Gainward da 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 Phantom modelini tanıttı. Yüksek bellek kapasitesi ve özel soğutucusu ile referans tasarımlı GeForce GeForce GTX 580 çözümlerinden ayrılmayı başaran ekran kartı, 80mm çapında üç adet fana, 6 adet ısı borusuna, 44x yaprağa ve Bakır yüzeye sahip olan özel soğutucusu ile yüksek soğutma performansı sunacağının işaretlerini veriyor. GF110 GPU'sundan güç alan ve 512x paralel işlem birimiyle gelen kart, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 3072MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Üzerinde yer alan yüksek performanslı soğutucuya rağmen standart saat hızlarında çalışan ekran kartı, 783MHz GPU, 1566MHz paralel işlemci ve 4020MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI teknolojisini destekleyen ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. Gainward tarafından yakında satışa sunulması beklenen ekran kartının fiyatı ise henüz açıklanmadı.