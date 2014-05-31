Galaxy Gear akıllı saati Tizen işletim sistemine güncelleniyor





Samsung'un ilk akıllı saati Galaxy Gear'ı Android işletim sistemi üzerine kurmasından sonra sonraki nesil Gear saatleri Tizen işletim sistemini temel almış ve enerji tasarrufu noktasında daha başarılı olmuştu.





Kısa süre önce Samsung'un ilk nesil Galaxy Gear akıllı saatini de Tizen işletim sistemine güncelleyeceği iddia edilmişti. Bu iddia şimdi gerçek oluyor.





Samsung'un 2.2.0 sürümü ile dağıtmaya başladığı saat yazılımı, Galaxy Gear modelini Tizen işletim sistemine terfi ettiriyor. Bu geçiş bazı avantajları da beraberinde getiriyor.





Bunların ilki batarya ömrü. Galaxy Gear'ın en çok eleştirilen bataryasının yeni sistem ile birlikte bir veya iki gün daha ekstra kullanım süresi sunacağı tahmin ediliyor. Bunun haricinde ekrana tıklayama kısayollarının özelleştirilmesi, kamerada ses komutları kullanma yanında diğer bir önemli yenilik olarak görülen bağımsız müzik çalar da güncelleme ile gelen ekstralar.





Ancak bazı saat uygulamaları Tizen ile çalışmadığı için geliştiricilerin revizyon yapması gerekecek. Güncellemenin önümüzdeki haftalarda tüm cihazlara dağıtılması bekleniyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/05/original-samsung-galaxy-gear-updates-android-tizen.html