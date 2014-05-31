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Galaxy Gear akıllı saati Tizen işletim sistemine güncelleniyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Gear akıllı saati Tizen işletim sistemine güncelleniyor

Samsung'un ilk akıllı saati Galaxy Gear'ı Android işletim sistemi üzerine kurmasından sonra sonraki nesil Gear saatleri Tizen işletim sistemini temel almış ve enerji tasarrufu noktasında daha başarılı olmuştu. 

Kısa süre önce Samsung'un ilk nesil Galaxy Gear akıllı saatini de Tizen işletim sistemine güncelleyeceği iddia edilmişti. Bu iddia şimdi gerçek oluyor. 

Samsung'un 2.2.0 sürümü ile dağıtmaya başladığı saat yazılımı, Galaxy Gear modelini Tizen işletim sistemine terfi ettiriyor. Bu geçiş bazı avantajları da beraberinde getiriyor. 

Bunların ilki batarya ömrü. Galaxy Gear'ın en çok eleştirilen bataryasının yeni sistem ile birlikte bir veya iki gün daha ekstra kullanım süresi sunacağı tahmin ediliyor. Bunun haricinde ekrana tıklayama kısayollarının özelleştirilmesi, kamerada ses komutları kullanma yanında diğer bir önemli yenilik olarak görülen bağımsız müzik çalar da güncelleme ile gelen ekstralar. 

Ancak bazı saat uygulamaları Tizen ile çalışmadığı için geliştiricilerin revizyon yapması gerekecek. Güncellemenin önümüzdeki haftalarda tüm cihazlara dağıtılması bekleniyor.  

http://www.androidheadlines.com/2014/05/original-samsung-galaxy-gear-updates-android-tizen.html Yorum Yaz
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mares626 4 yıl
Samsung android'den vazgeçip tizen işletim sistemli telefon çıkarmaya başlarsa android çok kan kaybeder
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Captain_Ivy 4 yıl
telefon android-saat tizen?
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mert1907 4 yıl
Wave'leride terfi ettirirler umarım.
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Guest-9D2914531 4 yıl
Her ne kadar samsungun bazi yönlerini begenmesem de benzersiz bir işe imza atmislar
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E_Aydin35 4 yıl
Çok siradisi bir haber gercekten.. :) Samsung cok büyük bir atilim yapiyor, aslinda çok onemli ve bir cok şey cikarabilecegimiz bir haber bu. Android bir sistemi, Tizen'e terfi ettirmek; ve Tizen sinavi gecerse seri terfiler gorebiliriz.. :)
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chatirdek 4 yıl
Belki güncellemeyi kestiği telefonlarına da güncelleme ile Tizen işletim sistemini getirir.
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Guest-334F3CF19 4 yıl
Telefonla uyumu nasıl sağlayacak bu cihazlar ?
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mehmedaltair 4 yıl
Vallaha o kadar samsung haterlık yapmış olsam da eski telefonlarına yeni sürümü ısrarla vermemiş olsalarda şu yaptıkları takdire şayan helal valla
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xSwindLer 4 yıl
Saatlere bile geliyorsa telefonlara neden gelmiyor
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Night_Noise 4 yıl
5. Yorum

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matmuhendisi 4 yıl
Garip
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furkantasdemir 4 yıl
Android bir saat , tizen e gecebiliyorsa, bizlerinde tizeni denememiz yakindir.
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QuickPlay 4 yıl
bence tam tersi saatin özellikleri telefona göre az olduğu için daha kolay geçirilir
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