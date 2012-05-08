Galaxy Note için Ice Cream Sandwich güncellemesi gözlerden kaçmadı





CTIA Wireless 2012 fuarı birçok mobil cihazın duyurusuna ve Amerikan operatörlerinin gelişmelerine tanıklık etti.





Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde gerçekleşen fuarda Galaxy Note sahiplerini sevindirecek bir haber de ortaya çıktı. Fuarda sergilenen AT&T operatörlü Galaxy Note’un ‘Premium Suite’ yüklü hali ziyaretçilerin dikkatinden kaçmadı. TouchWiz arayüzünde büyük değişikler bulunmasa da Android 4.0.3 sürümünü taşıyan Galaxy Note akıcı bir şekilde çalışıyor. Güçlü donanımı, 5.3 inçlik ekranı ile tablet ve telefon arasında yeni bir sınıf oluşturan cihaz milyonlarca satış rakamlarına ulaşarak bu ara modele ne kadar çok ihtiyaç olduğunu göstermişti.





CTIA Wireless 2012 fuarında ziyaretçilerin dikkatini çeken güncellemenin kullanıcılara bu ay içinde dağıtılmaya başlanacağı tahmin ediliyor.







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