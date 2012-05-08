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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy Note için Ice Cream Sandwich güncellemesi gözlerden kaçmadı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,6b
1
33
Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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CTIA Wireless 2012 fuarı birçok mobil cihazın duyurusuna ve Amerikan operatörlerinin gelişmelerine tanıklık etti. 

Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde gerçekleşen fuarda Galaxy Note sahiplerini sevindirecek bir haber de ortaya çıktı. Fuarda sergilenen AT&T operatörlü Galaxy Note’un ‘Premium Suite’ yüklü hali ziyaretçilerin dikkatinden kaçmadı. TouchWiz arayüzünde büyük değişikler bulunmasa da Android 4.0.3 sürümünü taşıyan Galaxy Note akıcı bir şekilde çalışıyor. Güçlü donanımı, 5.3 inçlik ekranı ile tablet ve telefon arasında yeni bir sınıf oluşturan cihaz milyonlarca satış rakamlarına ulaşarak bu ara modele ne kadar çok ihtiyaç olduğunu göstermişti. 

CTIA Wireless 2012 fuarında ziyaretçilerin dikkatini çeken güncellemenin kullanıcılara bu ay içinde dağıtılmaya başlanacağı tahmin ediliyor. 


 

http://www.androidcentral.com/ice-cream-sandwich-att-samsung-galaxy-note-ctia Yorum Yaz
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napolyon94 7 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri
ve hala evo 3d için tarih vermiyor htc

Almasaydin arkadasim niye her haberin altina evo3d guncelleme almadi diye yaziyorsun??, neden surekli DH misafiri olarak post atiyorsun ??
DH Misafirive hala evo 3d için tarih vermiyor htcAlmasaydin arkadasim niye her haberin altina evo3d guncelleme almadi diye ya...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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cceviz 7 yıl
s3 çıktı ama neden halen note alasım var acaba..?
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Black Wall Street 7 yıl memti
memti
napolyon94
Orijinalden alıntı: DH Misafirive hala evo 3d için tarih vermiyor htc
Almasaydin arkadasim niye her haberin altina evo3d guncelleme almadi diye yaziyorsun??, neden surekli DH misafiri olarak post atiyorsun ??

Lg değilmi tüm cihazlarının topuna kibrit suyu ;)

lg ne alaka aga? misafirin telefonu htc, napolyonunki huawei,adına konu açılan marka da samsung
memtinapolyon94Orijinalden alıntı: DH Misafirive hala evo 3d için tarih vermiyor htcAlmasaydin arkadasim niye...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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ened0608 7 yıl
Orijinalden alıntı: DH Misafirive hala evo 3d için tarih vermiyor htc
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kingthing 7 yıl
arkadaşlar türkiye resmi ics update dağıtımı başlandı. ben şu anda yükleme aşamasındayım. haydi gözümüz aydın. farkettiğimiz yenilik ve kolaylıkları lütfen paylaşalım. iyi forumlar.
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Hakanonur 7 yıl
abd de çıkan telefonlar daha farklı oluyor o yüzden tuşları değişik olması normal. yada olmaması.
galaxy note kullanıyorum 6 aydır çok memnunum aldığımdan beri fabrika sürümü 2.3.6 yeni bişey de gelmedi zaten. ICS ye bakıyorum imreniyorum menüler çok hızlı hatalar giderilmiş stabil çalışıyor eğer note de de stabil çalışırsa ki çalışacak eminimbu mükemmel olacak bu sefer de s2 sahipleri note almak isteyebilirler. Benim isteğim note ye gelecek ıcs sürümü galaxy s3 e çıkan 4.04 sürümü olması. Çünkü g3 özelliklerini bu sürüm destekliyor. Koreliler sanırım yine bi çakallık yapıp s3 sattırmak için 4.04 sürümü note ye vermyeceklerdir. Ama yakında port edilir özel roomcular sayesinde ben çok umutluyum samsung un gidişatı çok iyi. Belki yazılım yavaş çıkıyor ama telefonu güzel yapıyorlar.
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executive44 7 yıl
evet benimde dikkatimi çekti bunda altta fiziksel home tuşu yok..
AT&T dedikleri sgs note 32 gb mi yoksa ?
nedir bu AT&T ???
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yoktur 7 yıl executive44
executive44
evet benimde dikkatimi çekti bunda altta fiziksel home tuşu yok..
AT&T dedikleri sgs note 32 gb mi yoksa ?
nedir bu AT&T ???

At&t operatör
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aqresv 7 yıl
arkadaş bu telefonun alt tuşları bizim note'lardan değil. farklı bir versiyon üretmişler ! samsung yazısı altta fiziksel tuşda yok.
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Morfildor 7 yıl aqresv
aqresv

arkadaş bu telefonun alt tuşları bizim note'lardan değil. farklı bir versiyon üretmişler ! samsung yazısı altta fiziksel tuşda yok.

Bu AT&T versiyonu. İşlemcisi de 1.5 GHz olması lazım...
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Miyamoto Musashi 7 yıl
DH Misafiri
ve hala evo 3d için tarih vermiyor htc

ben sattım rahatladım , ne halt edersen etsin HTC. samsung aldım...
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E_Aydin35 7 yıl
Samsung'un Note'dan desteğini sonuna kadar kesmemesi güzel, akıcılık ve ileri düzey rahat kullanım sunuyor her güncellemede gözlemledıklerime göre.. Ama Note'un başarısıda asla gözardı edilemez. :)
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dejavu 7 yıl
Hastayım şu telefona
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Burak1916 7 yıl
şimdi bile süper bide ıcs gelince düşünemiyorum.
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drgnsbrk 7 yıl
Galaxy Note cular çıldırdı ics bekliyorrrrrr!!!
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DH Misafiri 7 yıl
Sayın donanımhaber çalışanları sitenize birçok defa uye olmaya çalıştım.Her seferinde mailime üyelik aktifleştirme linki gelmedi yıllardır sitenizi takip ediyorum günde en az on defa giriyorumdur artık uye olmak istiyorum yardımcı olursanız memnun olurum.
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zetnakah 7 yıl
Touchwiz olmasada İCS görselliği Nexus'taki gibi yaşasanda
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