Galaxy Note için Ice Cream Sandwich güncellemesi gözlerden kaçmadı

Haber Editörü
CTIA Wireless 2012 fuarı birçok mobil cihazın duyurusuna ve Amerikan operatörlerinin gelişmelerine tanıklık etti.
Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde gerçekleşen fuarda Galaxy Note sahiplerini sevindirecek bir haber de ortaya çıktı. Fuarda sergilenen AT&T operatörlü Galaxy Note’un ‘Premium Suite’ yüklü hali ziyaretçilerin dikkatinden kaçmadı. TouchWiz arayüzünde büyük değişikler bulunmasa da Android 4.0.3 sürümünü taşıyan Galaxy Note akıcı bir şekilde çalışıyor. Güçlü donanımı, 5.3 inçlik ekranı ile tablet ve telefon arasında yeni bir sınıf oluşturan cihaz milyonlarca satış rakamlarına ulaşarak bu ara modele ne kadar çok ihtiyaç olduğunu göstermişti.
CTIA Wireless 2012 fuarında ziyaretçilerin dikkatini çeken güncellemenin kullanıcılara bu ay içinde dağıtılmaya başlanacağı tahmin ediliyor.
http://www.androidcentral.com/ice-cream-sandwich-att-samsung-galaxy-note-ctia Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Almasaydin arkadasim niye her haberin altina evo3d guncelleme almadi diye yaziyorsun??, neden surekli DH misafiri olarak post atiyorsun ??
lg ne alaka aga? misafirin telefonu htc, napolyonunki huawei,adına konu açılan marka da samsung