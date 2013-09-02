Galaxy Note III'ün Kore versiyonu Snapdragon 800 işlemcisini kullanıyor

Samsung'un merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli Galaxy Note III için geri sayım başladı. 4 Eylül tarihinde Almanya'da düzenlenecek özel bir etkinlikte akıllı saat Galaxy Gear ile birlikte lanse edilecek telefon-tablet melezi yeni cihaz için önemli bilgiler geldi.

Güney Kore merkezli GSM operatörü KT'nin sızdırılan bir dökümanına göre, Galaxy Note III'ün anavatanında satışa sunulacak versiyonuna Snapdragon 800 işlemcisi güç verecek. Aynı zamanda 4G desteği sunacak olan bu versiyon için Samsung, Qualcomm'un ileri modem teknolojilerinden faydalanabilmek adına bu yönde bir karar verirken, Galaxy S4 ile benzer şekilde Avrupa versiyonunda Exynos 5 işlemci kullanılması kuvvetle muhtemel.

Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Snapdragon 800 işlemcili Galaxy Note III aynı zamanda 13MP çözünürlüğünde kameraya, 3GB RAM kapasitesine ve Android 4.3 işletim sistemine sahip olacak. Bu özellikler çerçevesinde dünyanın 3GB RAM kullanan ilk telefonu olacak Galaxy Note III'ün bir iddiaya göre 8MP çözünürlüğünde kamera ve Super AMOLED yerine LCD ekran kullanan daha düşük maliyetli bir alternatif versiyonu da olacak.