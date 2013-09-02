Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy Note III'ün Kore versiyonu Snapdragon 800 işlemcisini kullanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
1
13
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Galaxy Note III'ün Kore versiyonu Snapdragon 800 işlemcisini kullanıyor
Samsung'un merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli Galaxy Note III için geri sayım başladı. 4 Eylül tarihinde Almanya'da düzenlenecek özel bir etkinlikte akıllı saat Galaxy Gear ile birlikte lanse edilecek telefon-tablet melezi yeni cihaz için önemli bilgiler geldi. 
Güney Kore merkezli GSM operatörü KT'nin sızdırılan bir dökümanına göre, Galaxy Note III'ün anavatanında satışa sunulacak versiyonuna Snapdragon 800 işlemcisi güç verecek. Aynı zamanda 4G desteği sunacak olan bu versiyon için Samsung, Qualcomm'un ileri modem teknolojilerinden faydalanabilmek adına bu yönde bir karar verirken, Galaxy S4 ile benzer şekilde Avrupa versiyonunda Exynos 5 işlemci kullanılması kuvvetle muhtemel.
Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Snapdragon 800 işlemcili Galaxy Note III aynı zamanda 13MP çözünürlüğünde kameraya, 3GB RAM kapasitesine ve Android 4.3 işletim sistemine sahip olacak. Bu özellikler çerçevesinde dünyanın 3GB RAM kullanan ilk telefonu olacak Galaxy Note III'ün bir iddiaya göre 8MP çözünürlüğünde kamera ve Super AMOLED yerine LCD ekran kullanan daha düşük maliyetli bir alternatif versiyonu da olacak. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
okan_cehapelioglu 6 yıl en beğenilen
galaxy note3 active
galaxy note3 zoom
galaxy note3 mini
galaxy note3 LTE (s800)
galaxy note3 google edition
Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 6 yıl
Bu plastik espirilerindende gına geldi. Millet alümünyum telefon alıp plastik kapat taktığını unutuyor sanırım.
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
İphone nasıl tepe takla inişe geçmeye başladıysa,
Samsung da her çıkışın bir inişi olduğunu tadacaktır.. !
Sıra artık "SONY" de.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
saylia 6 yıl
eehbee
sayliaaah samsung aah, toparlanman lazim. gecenlerde htc one u elime aldim, s4 aldigima pisman oldum. s4 ü aldigimda markasi samsungdu. 1 hafta kullandim, artik samsunlu oldu. arkadaki samsungun g si cebimde düsmüs :)akilli telefonlardan nefret etmeye basladim. alirsin güncelleme gelmez, yeni versiyonda gelen özellikleri alamazsin. yok ram yetmez, yok boyasi dökülür. en sonunda alacam bi akilsiz telefon o olacak. en azindan eski model telefon denir, beklenti olmaz.
Telefondan araba performansı bekliyor gibisin. Yazıların düşmesi telefon performansını nasıl etkiler bilmem ama HTC one daha fazla belleğe mi sahip? Kıyas elbette yapalım rekabet iyidir ama beklentileri tüm rakiplerinden iyi olsun telefonum olarak yükseğe koyarsak hep hüsrana uğrarız. Elbette daha iyileri çıkacak ve çıkmalı da. Yenisini kullanma hevesimizin kırılmasının acısını, Samsung dan çıkarmayalım.

fanatik gözlügüyle bakarsan yazdigimdan simdi oldugu gibi bisey anlamamaya diretirsin.
umumi bi degerlendirme yaptim. saglamlik yada kasa kalitesi, dizayn, ram kullanimi, entegre launcherlerin sismesi, güncelleme vs. gibi mevzulardan bahsediyorum.bütün telefonlara yaptim bu elestiriyi, yazdigim sorunlardan en az bi tanesi her telefonda mevcut.
daha iyi anlayabilmen icin sana söyle bi güzellik yapayim; ios gibi stabil android gibi özgür ve widget ekrani olan touchwizz özelliklerini barindiran (olmasinin zarari yok, sart degil), bi isletim sistemi ile, htc one gibi kasa kalitesi, s4 gibi ince ve 5 inc ekran ile en ve boy olarak ideal kasa büyüklügü, mümkün oldugu kadar yüksek mah pil, sony nin dizayni, g sensor kamerasi ve son islemci gibi özelliklere sahip bi telefon olsa olmaz mi.
yazdigim özelliklere bakin bakalim tüketiciye sunulan (yada gösterilen) su teknoloji ile bile cok rahat yapilabilecek bi telefon.
yapmayanlara milleti enayi yerine koyanlara da biz cevap verecegiz, hangi firma olursa olsun boykot yapacagiz. bi kisiden ne olur ki dememek gerek. önceden nokia kullanirdim simdi samsung ilerde belki sony belki baskalari, sonucta telefonu bana bedavaya vermiyorlar.
en iyi teknolojide telefon yapsinlar, sonra onun üstüne koymak icin ugrassinlar. ben bunu bilir bunu söylerim.
iyi günler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eehbee 6 yıl
saylia
aah samsung aah, toparlanman lazim. gecenlerde htc one u elime aldim, s4 aldigima pisman oldum. s4 ü aldigimda markasi samsungdu. 1 hafta kullandim, artik samsunlu oldu. arkadaki samsungun g si cebimde düsmüs :)akilli telefonlardan nefret etmeye basladim. alirsin güncelleme gelmez, yeni versiyonda gelen özellikleri alamazsin. yok ram yetmez, yok boyasi dökülür. en sonunda alacam bi akilsiz telefon o olacak. en azindan eski model telefon denir, beklenti olmaz.

Telefondan araba performansı bekliyor gibisin. Yazıların düşmesi telefon performansını nasıl etkiler bilmem ama HTC one daha fazla belleğe mi sahip? Kıyas elbette yapalım rekabet iyidir ama beklentileri "tüm rakiplerinden iyi olsun telefonum" olarak yükseğe koyarsak hep hüsrana uğrarız. Elbette daha iyileri çıkacak ve çıkmalı da. Yenisini kullanma hevesimizin kırılmasının acısını, Samsung dan çıkarmayalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saylia 6 yıl
aah samsung aah, toparlanman lazim. gecenlerde htc one u elime aldim, s4 aldigima pisman oldum. s4 ü aldigimda markasi samsungdu. 1 hafta kullandim, artik samsunlu oldu. arkadaki samsung'un g si cebimde düsmüs :)
akilli telefonlardan nefret etmeye basladim. alirsin güncelleme gelmez, yeni versiyonda gelen özellikleri alamazsin. yok ram yetmez, yok boyasi dökülür. en sonunda alacam bi akilsiz telefon o olacak. en azindan eski model telefon denir, beklenti olmaz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CertificatedStaff 6 yıl
Lg akar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LOTUS08 6 yıl
depeche35
İphone nasıl tepe takla inişe geçmeye başladıysa,Samsung da her çıkışın bir inişi olduğunu tadacaktır.. !Sıra artık SONY de.

LG yi unutmamak lazım adamlar bayağı cesur adımlar amaya başladılar..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
İphone nasıl tepe takla inişe geçmeye başladıysa,
Samsung da her çıkışın bir inişi olduğunu tadacaktır.. !
Sıra artık "SONY" de.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gopc@ 6 yıl
O degilde haberde note 2 ne alaka.. hadi iii yazamiyonuz hatalar olabiliyor bazen bizde yapiyoruz bari normal 3 yazinda boyle komik hatalar olmasin sayin editor :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
DraGonS
Bu plastik espirilerindende gına geldi. Millet alümünyum telefon alıp plastik kapat taktığını unutuyor sanırım.

Bunlara takmıyor muyuz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 6 yıl
Bu plastik espirilerindende gına geldi. Millet alümünyum telefon alıp plastik kapat taktığını unutuyor sanırım.
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Z.İbrahimovic10 6 yıl
Bence Samsung serilerine Plastik Tepsi 4-5-6.. diye devam etmeli



Gelsin Eksiler
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guhong01 6 yıl Z.İbrahimovic10
CeYCeY_45
Bence Samsung serilerine Plastik Tepsi 4-5-6.. diye devam etmeli



Gelsin Eksiler


nerdeyse herkes telefonu kaplı kullanıyor, birgün metal kap kullanmaya başlarsan ozaman yaz bu yorumunu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 6 yıl en beğenilen
galaxy note3 active
galaxy note3 zoom
galaxy note3 mini
galaxy note3 LTE (s800)
galaxy note3 google edition
Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1796 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, Ram ve samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim