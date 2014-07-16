Galaxy S4 Zoom için Android 4.4.2 güncellemesi başladı





Samsung'un geçen yıl piyasaya sürdüğü kamera odaklı Galaxy S4 Zoom akıllı telefonu için Android 4.4.2 güncellemesi dağıtıma başladı.





SM-C101 model numaralı cihaz için başlayan güncelleme C101XXUBNF4 yapı numarasına sahip ve ilk olarak Rusya'da görüldü. Zaman içerisinde diğe ülkelere de yayılması bekleniyor.





Güncelleme ile Galaxy S4 Zoom cihazına daha iyi performans, şeffaf durum çubuğu, beyaz çubuk ikonları, kablosuz yazdırma desteği, tam ekran albüm kapağı, elden geçirilmiş kilit ekranı şeklinde yenilikler sunuluyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S4-Zoom-is-finally-receiving-the-sweet-Android-4.4.2-KitKat-treatment_id58260