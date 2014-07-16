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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy S4 Zoom için Android 4.4.2 güncellemesi başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,8b
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S4 Zoom için Android 4.4.2 güncellemesi başladı

Samsung'un geçen yıl piyasaya sürdüğü kamera odaklı Galaxy S4 Zoom akıllı telefonu için Android 4.4.2 güncellemesi dağıtıma başladı. 

SM-C101 model numaralı cihaz için başlayan güncelleme C101XXUBNF4 yapı numarasına sahip ve ilk olarak Rusya'da görüldü. Zaman içerisinde diğe ülkelere de yayılması bekleniyor.

Güncelleme ile Galaxy S4 Zoom cihazına daha iyi performans, şeffaf durum çubuğu, beyaz çubuk ikonları, kablosuz yazdırma desteği, tam ekran albüm kapağı, elden geçirilmiş kilit ekranı şeklinde yenilikler sunuluyor.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S4-Zoom-is-finally-receiving-the-sweet-Android-4.4.2-KitKat-treatment_id58260 Yorum Yaz
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nomenore 5 yıl en beğenilen
Zaten guncelleme beklenmiyordu bu tip karma telefonlar yani kamera odakli oyun odakli telefonlar genelde en stabil surumde birakilir ama malesef olumsuz yorum yapmak kanimiza islemis neyse...
Zaten guncelleme beklenmiyordu bu tip karma telefonlar yani kamera odakli oyun odakli telefonlar genelde en stabil surumde birakilir ama malesef olumsuz yorum y...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 4 yıl
Peki herhangi bir ülkenin güncellemesini türkiyede yüklesek sorun olurmu
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DeepestSea 5 yıl
Daha alamadı maalesef..
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DH Misafiri 5 yıl
Yeni çıkardığı kamera odaklı telefonunu satmak için zaten hantal olan telefonu daha hantal hale getirelim de millet yenisini alsın diye vermiştir samsung. Yoksa kim görmüş samsung un kullanıcı dostu olduğunu
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reachthetop 5 yıl
Androidin varsa beklemeyi öğreneceksin arkadaşım
Rusyadan sıcak denizlere inecektir herhalde :D
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blacksss 5 yıl
Note 3 neo içinde yakın zamanda bekliyoruz :)
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nomenore 5 yıl en beğenilen
Zaten guncelleme beklenmiyordu bu tip karma telefonlar yani kamera odakli oyun odakli telefonlar genelde en stabil surumde birakilir ama malesef olumsuz yorum yapmak kanimiza islemis neyse...
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Master_Evil 5 yıl
kullanan kaç kişi var ki güncelleme isteniyor
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Guest-9D2914531 5 yıl nomenore
nomenore
Zaten guncelleme beklenmiyordu bu tip karma telefonlar yani kamera odakli oyun odakli telefonlar genelde en stabil surumde birakilir ama malesef olumsuz yorum yapmak kanimiza islemis neyse...

Nerede beklenmiyordu, samsung amerika ve polonya açıkladı guncelleme alacağını resmi olarak bu cihazin
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