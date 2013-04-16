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Galaxy S4 için MHL adaptörü ek bir güç kaynağına ihtiyaç duymuyor

6 yıl
3,3b
1
23
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S4 için MHL adaptörü ek bir güç kaynağına ihtiyaç duymuyor

Samsung'un Galaxy S4 için sunacağı aksesuarlardan birisi olan MHL-HDMI adaptörü, bazı yurtdışı perakende sitelerinde satışa başladı. 

Galaxy S4 MHL 2.0 standardını benimseyen ilk telefon ünvanına da sahip. MHL 2.0 standardı, uyumlu HDTV ve monitörlerin Full HD içerik aktarımı yaparken, aynı zamanda bağlı cihaza güç aktarımı da yapabiliyor. Bu bakımdan yeni adaptör ek bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan sadece HDMI kablosunu bağlayarak görüntü aktarmanızı sağlayacak.

Aksesuar ayrıca bir microUSB yuvası da sunuyor. Bunun sebebi olarak ise aksesuarın önceki Galaxy ailesi ile de uyumlu olması ihtimali gösteriliyor. 

MHL-HDMI adaptörü, İngiltere'de 50$ fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.
 
 
 

http://www.clove.co.uk/samsung-galaxy-s4-hdtv-adaptor Yorum Yaz
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alirezzak 6 yıl en beğenilen
Firaristt
Aynı zamanda bağlı cihazı şarj edebilmesi derken telefonun şarj olması mı kast ediliyor?

Yok bağladığınız televizyonunuzu şarj ediyor
FiraristtAynı zamanda bağlı cihazı şarj edebilmesi derken telefonun şarj olması mı kast ediliyor?Yok bağladığınız televizyonunuzu şa...
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6 Yanıt Yanıtla +35
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prof.exx 5 yıl
alirezzak
FiraristtAynı zamanda bağlı cihazı şarj edebilmesi derken telefonun şarj olması mı kast ediliyor?
Yok bağladığınız televizyonunuzu şarj ediyor

Oğlum krize girdim la :D :D
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caligula 6 yıl
bak güzel işte
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Umutcan 6 yıl
Samsung aksesuar fiyatlarında da Apple ile yarışmaya başladı. Bir kabloya 50$ istediklerine göre...
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smart1978 6 yıl
Resimdeki kabloda micro USB kablo girişi yani güç için ayrılan giriş.
Hatalı fotoğraf kullanılmış.
Madem güç istemiyor maliyeti de düşer özellikle yan sanayi ürünleri çıkar daha ucuza ...
Bu tip akseuar ürünler Türkiye de satılsa nerdeyse 2 ye katlanır fiyatı.
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Firaristt 6 yıl
Orijinalden alıntı: alirezzak
Yok bağladığınız televizyonunuzu şarj ediyor
hehe, çok komik. S3'te MHL/USB üzerinden güç çıkışı verebildiği için sordum. S3 ile başka cihazlar şarj edilebiliyor, özel kablolar ile hem flash belleği kullanıp hem ekrana görüntü verilebiliyor. Benim sorduğum sadece telefonun mu şarj ettiği yoksa görüntünün aktarılacağı cihazdan enerji çekileceğini anladım,emin olmak için sordum.
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El_domingo 6 yıl
hala niye tam kablosuz baglantıya gecirmiyorlarki...oysa teknoloji hazır..kabloyla ugramak istemiyoırum kardişim...kaldıkı bole dandrik bi kabloya 50$ hic vermek istemiyorum..
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psyshock 6 yıl El_domingo
El_domingo
hala niye tam kablosuz baglantıya gecirmiyorlarki...oysa teknoloji hazır..kabloyla ugramak istemiyoırum kardişim...kaldıkı bole dandrik bi kabloya 50$ hic vermek istemiyorum..

Kablosuz baglantida s3 te bile vardi bunda da vardir
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OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: alirezzak
Orijinalden alıntı: FiraristtAynı zamanda bağlı cihazı şarj edebilmesi derken telefonun şarj olması mı kast ediliyor?
Yok bağladığınız televizyonunuzu şarj ediyor


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alirezzak 6 yıl en beğenilen
Firaristt
Aynı zamanda bağlı cihazı şarj edebilmesi derken telefonun şarj olması mı kast ediliyor?

Yok bağladığınız televizyonunuzu şarj ediyor
6 Yanıt Yanıtla +35
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seven44 6 yıl alirezzak
alirezzak

Firaristt

Aynı zamanda bağlı cihazı şarj edebilmesi derken telefonun şarj olması mı kast ediliyor?


Yok bağladığınız televizyonunuzu şarj ediyor



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Not Today! 6 yıl alirezzak
alirezzak
Firaristt
Aynı zamanda bağlı cihazı şarj edebilmesi derken telefonun şarj olması mı kast ediliyor?

Yok bağladığınız televizyonunuzu şarj ediyor



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Krauser ll 6 yıl alirezzak
alirezzak

Firaristt

Aynı zamanda bağlı cihazı şarj edebilmesi derken telefonun şarj olması mı kast ediliyor?


Yok bağladığınız televizyonunuzu şarj ediyor



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balcis 6 yıl
50$ verip bunu alacağıma refurbish 85$ apple tv aldım, kablosuz ekran yansıtıyorum film aktarıyorum vs. marifeti çok da olsa kabloya 50$ bana fazla geliyor.
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depeche35 6 yıl
Ne bileyim gelirim fena değil ama 2000TL gerçekten azımsanmayacak bir para. O kadar para verebilmek için gerçekten ya çok zengin olunmalı ya da ergenç olup sorumsuz olunmalı...
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Firaristt 6 yıl
"Aynı zamanda bağlı cihazı şarj edebilmesi" derken telefonun şarj olması mı kast ediliyor?
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