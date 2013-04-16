Galaxy S4 için MHL adaptörü ek bir güç kaynağına ihtiyaç duymuyor





Samsung'un Galaxy S4 için sunacağı aksesuarlardan birisi olan MHL-HDMI adaptörü, bazı yurtdışı perakende sitelerinde satışa başladı.





Galaxy S4 MHL 2.0 standardını benimseyen ilk telefon ünvanına da sahip. MHL 2.0 standardı, uyumlu HDTV ve monitörlerin Full HD içerik aktarımı yaparken, aynı zamanda bağlı cihaza güç aktarımı da yapabiliyor. Bu bakımdan yeni adaptör ek bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan sadece HDMI kablosunu bağlayarak görüntü aktarmanızı sağlayacak.





Aksesuar ayrıca bir microUSB yuvası da sunuyor. Bunun sebebi olarak ise aksesuarın önceki Galaxy ailesi ile de uyumlu olması ihtimali gösteriliyor.





MHL-HDMI adaptörü, İngiltere'de 50$ fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

http://www.clove.co.uk/samsung-galaxy-s4-hdtv-adaptor