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Galaxy Tab 3 Lite ülkemizde satışa sunuldu

5 yıl
21,9b
1
31
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Tab 3 Lite ülkemizde satışa sunuldu

Samsung'un yılın başlarında lanse ettiği alt seviyeye yönelik Galaxy Tab 3 Lite tablet modeli ülkemizde de bir süredir rafları süslemeye başladı.

Galaxy Tab 3 Lite modeli 7 inçlik ekranda 1024x600 piksel çözünürlük sunarken, 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor. 1GB RAM ile sistem desteklenirken, 8GB dahili depolama microSD kartlar ile genişletilebiliyor. 

Modelde WiFi, Bluetooth 4.0, GPS, USB 2.0, 2MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, 3600mAh batarya, opsiyonel 3G, Android 4.2 işletim sistemi, 9.7mm kalınlık, 310gr ağırlık şeklinde özellikleri mevcut. 

Ülkemizde sadece WiFi versiyonu olarak satışa sunulan Galaxy Tab 3 Lite modelinin perakende satış fiyatı ise 399TL olarak belirlenmiş.   

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iboocum 5 yıl en beğenilen
Tab 3 de 400 lira lite versiyon da 400 bu neyin kafası anlamadım ki
1 Yanıt Yanıtla +46
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senersongur 5 yıl
199TL olsa sanki gideri vardi. Cok zayif bir donanimi var üstelik.

İnsan bir de Kitkat koyar 4.4.2 falan. Belki o zaman hızlı çalışırdı.
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Bradley Cooper 5 yıl
sürekli samsung un gereksiz cihazlar çıkarttığını hepsinin çöp olduğunu düşünen arkadaşlara diyeceklerim var:

arkadaşlar pisayada teknolojiyi son demine kadar takip eden sadece siz yoksunuz. kurumlarda var. polonyada eğitim görüyorum. size güzel bir örnek vermek istiyorum. polonyadaki her mağazada alışverişlerde kullanılan indirim kartları var ve bu kartların okutulması için galaxy tab 3 lite kullanılıyor. her kasa da samsung un bu cihazını görüyorum. şirketler sadece kartların okutulup sisteme aktarılması için gidipte samsung un en yüksek özelliklere sahip tabletini alması onlara kardan çok zarar getirir.

ayrıca piyasadaki en önemli teknoloji firmalarından biri olan samsung un gidipte durduk yere böyle gereksiz cihazlar çıkartarak kendini batırmaya çalışacağını mı düşünüyorsunuz. samsung bunu yapıyorsa alıcısı da vardır.

sizin için klavye başından konuşmak çöp demek kolay tabi. ne de olsa bütün dünyadaki pazar araştırmalarınıza göre (!) bu cihaz çöpmüş. samsung u uyarmalıyız.

saygılar
sürekli samsung un gereksiz cihazlar çıkarttığını hepsinin çöp olduğunu düşünen arkadaşlara diyeceklerim var:arkadaşlar pisayada teknolojiyi son...
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Yanıtla +7
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Fifaz 4 yıl
Cihaz şu an media markt larda 249 lira 1 hafta oldu alalı ben çok memnunum
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar Bu Tablet Kadar İyi Bir Tablet Görmedim Harika bir Tablet Arkadaşım 2 Günlüğüne Vermişti Başından Kalkmadım Her İşlerinizi Yapıyor Çok Hızlı Bir Tablet Bende Almayı Düşünüyorum Haa Hatta İğrenç Diyenler Üşenmeyip Bi Tabletin Videosuna Baksınlar Siz Anca Kötü Kötü Dersiniz Bu Tablet Sizden Akıllıydı Sandığım Kadarıyla
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DH Misafiri 4 yıl
bende var çok iyi
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flow414 5 yıl
tablet çöp falan degil acip garage band falan takilmiyosan kayit yapmiyosan is adami degilsen neyinize lan sizin ipad ler ios 7 ler evinde oturup bi iki dizi izliyon haber okuyon ne alcan kusura bakmayinda donanimlari gayet iyi çöp diyen heralde tabletten sirket yonetiyo!
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bkaakco 5 yıl
Bu özelliklere bu fiyat fazla. İnternette bir de uygun demişler fiyat için. Diyecek söz bulamıyorum. Dual Core + 1 GB RAM + 8 GB ROM 400 TL etmez bana göre.
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DH Misafiri 5 yıl
ben tablet falan istememiştim ama annem gitmiş almış ve üstelik dedim alcaksan da güzel al kötü olmasın dedim gitti bunu aldı.Çöp olduğunu anladım gizliden tableti 5. kattan aşağı attım kırıldı kurtuldum sakın almayın çöp bu tablet boşuna para vermeyin.Alcaksanız note,i pad alın önermem
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sezer1578 5 yıl
sırf üzerinde samsung yazıyor diye mi bu fiyat ? işe bak be !!
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MustafaKemalAtaturk 5 yıl
Plastigin kilosu ucuz oldugu için plastik kullanıyorlar.
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MustafaKemalAtaturk 5 yıl
Çöp
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mhasturk 5 yıl
16 saattir haber yok sitede.
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Guhong01 5 yıl mhasturk
mhasturk
16 saattir haber yok sitede.

Her insan gibi editörlerinde tatil yapmaya ihtiyaçlari var, pazar günleri haber yapilmiyor genelde, yapilirsada tek tük
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DarthLuca 5 yıl
Bütün alt seviye cihazlar pazara hemen giriyor fakat kaliteli cihazlar yok. Mağaza mağaza dolaşıp Tab Pro 8.4 aradım, bırakın bulmayı ne olduğunu bilen bile yok.
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bimin aystiisi 5 yıl
kim ne derse desin apple

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Bradley Cooper 5 yıl
sürekli samsung un gereksiz cihazlar çıkarttığını hepsinin çöp olduğunu düşünen arkadaşlara diyeceklerim var:

arkadaşlar pisayada teknolojiyi son demine kadar takip eden sadece siz yoksunuz. kurumlarda var. polonyada eğitim görüyorum. size güzel bir örnek vermek istiyorum. polonyadaki her mağazada alışverişlerde kullanılan indirim kartları var ve bu kartların okutulması için galaxy tab 3 lite kullanılıyor. her kasa da samsung un bu cihazını görüyorum. şirketler sadece kartların okutulup sisteme aktarılması için gidipte samsung un en yüksek özelliklere sahip tabletini alması onlara kardan çok zarar getirir.

ayrıca piyasadaki en önemli teknoloji firmalarından biri olan samsung un gidipte durduk yere böyle gereksiz cihazlar çıkartarak kendini batırmaya çalışacağını mı düşünüyorsunuz. samsung bunu yapıyorsa alıcısı da vardır.

sizin için klavye başından konuşmak çöp demek kolay tabi. ne de olsa bütün dünyadaki pazar araştırmalarınıza göre (!) bu cihaz çöpmüş. samsung u uyarmalıyız.

saygılar
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