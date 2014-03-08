Galaxy Tab 3 Lite ülkemizde satışa sunuldu





Samsung'un yılın başlarında lanse ettiği alt seviyeye yönelik Galaxy Tab 3 Lite tablet modeli ülkemizde de bir süredir rafları süslemeye başladı.





Galaxy Tab 3 Lite modeli 7 inçlik ekranda 1024x600 piksel çözünürlük sunarken, 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor. 1GB RAM ile sistem desteklenirken, 8GB dahili depolama microSD kartlar ile genişletilebiliyor.





Modelde WiFi, Bluetooth 4.0, GPS, USB 2.0, 2MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, 3600mAh batarya, opsiyonel 3G, Android 4.2 işletim sistemi, 9.7mm kalınlık, 310gr ağırlık şeklinde özellikleri mevcut.





Ülkemizde sadece WiFi versiyonu olarak satışa sunulan Galaxy Tab 3 Lite modelinin perakende satış fiyatı ise 399TL olarak belirlenmiş.