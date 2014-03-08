Galaxy Tab 3 Lite ülkemizde satışa sunuldu

Haber Editörü
Samsung'un yılın başlarında lanse ettiği alt seviyeye yönelik Galaxy Tab 3 Lite tablet modeli ülkemizde de bir süredir rafları süslemeye başladı.
Galaxy Tab 3 Lite modeli 7 inçlik ekranda 1024x600 piksel çözünürlük sunarken, 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor. 1GB RAM ile sistem desteklenirken, 8GB dahili depolama microSD kartlar ile genişletilebiliyor.
Modelde WiFi, Bluetooth 4.0, GPS, USB 2.0, 2MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, 3600mAh batarya, opsiyonel 3G, Android 4.2 işletim sistemi, 9.7mm kalınlık, 310gr ağırlık şeklinde özellikleri mevcut.
Ülkemizde sadece WiFi versiyonu olarak satışa sunulan Galaxy Tab 3 Lite modelinin perakende satış fiyatı ise 399TL olarak belirlenmiş.
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İnsan bir de Kitkat koyar 4.4.2 falan. Belki o zaman hızlı çalışırdı.
arkadaşlar pisayada teknolojiyi son demine kadar takip eden sadece siz yoksunuz. kurumlarda var. polonyada eğitim görüyorum. size güzel bir örnek vermek istiyorum. polonyadaki her mağazada alışverişlerde kullanılan indirim kartları var ve bu kartların okutulması için galaxy tab 3 lite kullanılıyor. her kasa da samsung un bu cihazını görüyorum. şirketler sadece kartların okutulup sisteme aktarılması için gidipte samsung un en yüksek özelliklere sahip tabletini alması onlara kardan çok zarar getirir.
ayrıca piyasadaki en önemli teknoloji firmalarından biri olan samsung un gidipte durduk yere böyle gereksiz cihazlar çıkartarak kendini batırmaya çalışacağını mı düşünüyorsunuz. samsung bunu yapıyorsa alıcısı da vardır.
sizin için klavye başından konuşmak çöp demek kolay tabi. ne de olsa bütün dünyadaki pazar araştırmalarınıza göre (!) bu cihaz çöpmüş. samsung u uyarmalıyız.
saygılar