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Galaxy Tab 5 serisine ait ilk izler görünmeye başladı

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Tab 5 serisine ait ilk izler görünmeye başladı

Teknoloji dünyasına ilk olarak 2010 yılında merhaba diyen Galaxy Tab ailesi aradan geçen zaman boyunca her segmente hitap eden onlarca modele sahip oldu. Artık bir gelenek haline gelen Galaxy Tab tablet ailesinin beşinci sürümü bir değişiklik olmaz ise gelecek yıl piyasaya sürülecek.

Samsung'un üzerinde çalıştığı düşünülen yeni serinin üyelerinden birisi Zauba nakliyat veritabanında ortaya çıktı. SM-T555 model numarasına sahip olan cihazın Galaxy Tab 5 10.1 olduğu sanılıyor ve cihaz test amacıyla gönderilmiş. 

Galaxy Tab 4 serisindeki 10.1 inçlik modelin numarası SM-T535 şeklindeydi. Bu bakımdan sözkonusu cihazın Galaxy Tab 5 10.1 olması kuvvetle muhtemel. Galaxy Tab ailesinde 3,4 gibi rakamla ifade edilen seriler daha çok orta seviyeye hitap ediyor. Zira bu cihazın birim fiyatı da 100$ seviyesinde tuutlmuş. 

Bu bakımdan Galaxy Tab 5 10.1 modelinde de 64-bitlik bir Snapdragon yongaseti, Android 5.0 işletim sistemi, 1280x800 piksel çözünürlükte ekran gibi özelliklerin olacağı bekleniyor. 

Zauba veritabanında görünen SM-T116 model numaralı cihaz ise büyük ihtimalle Galaxy Tab 4 Lite olacak ve 1.2GHz sat hızında çalışan 4 çekirdekli Spreadtrum SC8830 yongaseti, 1GB RAM, Android 4.4 işletim sistemi gibi özelliklere sahip. Bu cihazların yılın ortalarına doğru tanıtılacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-said-to-be-working-on-a-10-inch-Galaxy-Tab-5-slate-and-a-low-priced-budget-slab_id64142 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
su Turk insaninin yazilim guncellme takintisini bir anlasam da rahatlasam
guncellme hastasiyiz. Guncellme guncellme guncellem
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doctor_bey 4 yıl
Samsungcuğum elini çok korkak alıştırmışsın, olmuyo bu, 1 gb ram mi kaldı artık??
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alprkrkmz 4 yıl
Binlerce çeşit işlemci. Binlerce tablet. 0 yazılım desteği.
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sercandk 4 yıl
Biraz donanım koysalar batacaklar sanki
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ardabeyim 4 yıl
insanda hiç heyecan uyandırmıyor
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N. Chomsky 4 yıl

Samsung mümkünse giriş ve orta seviyede cihaz çıkarmasın. Zaten kasan arayüzü iyice kullanılmaz bir hal alıyor.
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