Galaxy Tab 5 serisine ait ilk izler görünmeye başladı





Teknoloji dünyasına ilk olarak 2010 yılında merhaba diyen Galaxy Tab ailesi aradan geçen zaman boyunca her segmente hitap eden onlarca modele sahip oldu. Artık bir gelenek haline gelen Galaxy Tab tablet ailesinin beşinci sürümü bir değişiklik olmaz ise gelecek yıl piyasaya sürülecek.





Samsung'un üzerinde çalıştığı düşünülen yeni serinin üyelerinden birisi Zauba nakliyat veritabanında ortaya çıktı. SM-T555 model numarasına sahip olan cihazın Galaxy Tab 5 10.1 olduğu sanılıyor ve cihaz test amacıyla gönderilmiş.





Galaxy Tab 4 serisindeki 10.1 inçlik modelin numarası SM-T535 şeklindeydi. Bu bakımdan sözkonusu cihazın Galaxy Tab 5 10.1 olması kuvvetle muhtemel. Galaxy Tab ailesinde 3,4 gibi rakamla ifade edilen seriler daha çok orta seviyeye hitap ediyor. Zira bu cihazın birim fiyatı da 100$ seviyesinde tuutlmuş.





Bu bakımdan Galaxy Tab 5 10.1 modelinde de 64-bitlik bir Snapdragon yongaseti, Android 5.0 işletim sistemi, 1280x800 piksel çözünürlükte ekran gibi özelliklerin olacağı bekleniyor.





Zauba veritabanında görünen SM-T116 model numaralı cihaz ise büyük ihtimalle Galaxy Tab 4 Lite olacak ve 1.2GHz sat hızında çalışan 4 çekirdekli Spreadtrum SC8830 yongaseti, 1GB RAM, Android 4.4 işletim sistemi gibi özelliklere sahip. Bu cihazların yılın ortalarına doğru tanıtılacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-said-to-be-working-on-a-10-inch-Galaxy-Tab-5-slate-and-a-low-priced-budget-slab_id64142