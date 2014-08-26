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Galileo konumlama sistemi için uzaya gönderilen uydular yanlış yörüngeye oturdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,3b
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Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Galileo konumlama sistemi için uzaya gönderilen uydular yanlış yörüngeye oturdu

Avrupa Birliği'nin kendi konum belirleme sistemini oluşturmak amacıyla başlattığı Galileo projesi onbirinci yılını doldururken geçen hafta itibariyle 6 uydu yörüngeye yerleştirilmiş durumda. Toplamda 30 uydunun yer alacağı sistemde bazı aksaklıklar yaşanıyor. 

Avrupa uzay ajansı ESA tarafından yapılan açıklamada geçen hafta uzaya gönderilen 2 uydunun yanlış yörüngeye oturduğu bildirildi. Uydular başarıyla fırlatılırken sonrasında yanlış yörüngeye doğru yol aldı. Sıkıntının uyduları taşıyan Soyuz roketinin hedef yörünge konusunda bir uyuşmazlık yaşaması nedeniyle oluştuğu belirtiliyor. Uyduların bulunduğu yörünge ile hedeflenen yörünge arasında yaklaşık olarak 3000km'lik bir fark olduğu anlaşılmış. 

Uyduların çalışması konusunda en ufak bir sıkıntı yok. Ancak yörünge uygun olmadığı için Galileo'nun kapsadığı alan konusunda sıkıntılar yaşanacak. 

Uyduların tekrar istenen yörüngeye oturtulabilmesi için stok yakıtın kullanılarak itiş gücü oluşturulması gerekiyor. Ancak bu uydunun ömrünün kısalmasına sebep olacak. Bununla birlikte başka bir alternatifin de olmadığı ifade ediliyor. 

Toplamda 7 milyar poundluk bir bütçeye sahip olan Galileo şu ana kadar 4.8 milyar pound maliyet çıkardı. 2017 yılında tamamlanması beklenen proje 20 000 kişiye iş imkanı sağlayacak.  

http://www.techweekeurope.co.uk/news/galileo-satellites-151352 Yorum Yaz
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ardarda45 5 yıl
Kapsadığı alan konusunda sıkıntı Banko bizi vurur yine GPS'e kaldık
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doctor_bey 5 yıl
Herhangi bi şekilde astronot gönderip tamir etme imkanları yokmuymuş acaba?
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Virtual Reality 5 yıl
Bir gün Türkiye'nin de kendi GPS sistemi olur mu?
Türkiye yi eyaletlere bölüp, dünya haritasından silmezlerse, belki bir gün olur.
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Bl00dyHell 5 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

Bir gün Türkiye'nin de kendi GPS sistemi olur mu?

Türkiye yi eyaletlere bölüp, dünya haritasından silmezlerse, belki bir gün olur.

Türkiye henüz böyle bir sistemin önemini kavrayabilmiş değil bence. Gerçi kavramış olsa bile üretmesi gerçekten zor. Bildiğim kadarıyla Galileo'nun sadece sivil kullanım için hazırlanmasının en büyük nedeni ABD'nin bu konudaki rahatsızlıklarını çeşitli yollardan dile getirmiş olması.
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Psydia 5 yıl
Rusya'nın oyunları var bu işin içinde gibi geliyor bana...
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eDDiè 5 yıl
Birisi uzaya cikip ayarini yapar, uydu anten gibi.
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Mode03 5 yıl
millet yine saçmalamış da bu uydu avrupa için gps sistemleri felan taşıyordu yanlış hatırlamıyorsam abd ye babğımlılığı azaltmak için konu nerelere uçmuş
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Bl00dyHell 5 yıl Mode03
Mode03

millet yine saçmalamış da bu uydu avrupa için gps sistemleri felan taşıyordu yanlış hatırlamıyorsam abd ye babğımlılığı azaltmak için konu nerelere uçmuş

Galileo, Avrupa Birliği'nin bağımsız olarak geliştirdiği konumlama sistemidir. GPS ve Amerika ile bir ilgisi yoktur. ABD'ye bağımlılığı azaltacağı su götürmez bir gerçektir.

tr.wikipedia.org/...
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SteveMeade 5 yıl
İmha edip başka göndersinler, çok mu pahalı bi uydu ? Kaç para lan bi uydu ?
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Görmebak 5 yıl SteveMeade
SteveMeade
İmha edip başka göndersinler, çok mu pahalı bi uydu ? Kaç para lan bi uydu ?

Bakkala ekmek almaya çocuk mu gönderiyon hocam
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Lord Honred 5 yıl SteveMeade
SteveMeade

İmha edip başka göndersinler, çok mu pahalı bi uydu ? Kaç para lan bi uydu ?

Haklısın 4.8 milyar ("R" İle) (Bilion with "B")£ ne ki? bizim burada o para sakız bile alamıyon...
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darkaura 5 yıl
Ab cok baslilikdan boyle buyuk projelerde hep cuvalliyor. Daha once euro fighter projesindede benzeri olmus. Cok baslilikdan savas ucaginin gelistirilmesi o kadar gecikdiki kullanima girdiginde artik eskimis oldu. Kimse almak istemedi. Projeye ortak bir kac ulkenin sinirli alimi oldu sadece.
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Bl00dyHell 5 yıl
Glonass ve GPS'e güzel bir alternatif oluşturacak Galileo (özellikle sadece sivil kullanıma hitap ettiği için) fakat alınması gereken daha fazla yol var anlaşılan. En azından böyle bir sistemin gerekliliğini anlamışlar ve üzerinde çalışıp karşılaştıkları sorunlara çözüm arıyorlar.
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acbold 5 yıl
İyi ki biz yollamıyoruz. Vergi olarak geri döner. "Uydu yanlış oturdu napsaydık" derler.
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xtyper 5 yıl
daha önce ödenek sorunları vardı, şimdi de yörünge sorunu. Bazı noktalarda Abd ile işbirliği yapıldı. Sabotaj kokusu var..
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