Galileo konumlama sistemi için uzaya gönderilen uydular yanlış yörüngeye oturdu





Avrupa Birliği'nin kendi konum belirleme sistemini oluşturmak amacıyla başlattığı Galileo projesi onbirinci yılını doldururken geçen hafta itibariyle 6 uydu yörüngeye yerleştirilmiş durumda. Toplamda 30 uydunun yer alacağı sistemde bazı aksaklıklar yaşanıyor.





Avrupa uzay ajansı ESA tarafından yapılan açıklamada geçen hafta uzaya gönderilen 2 uydunun yanlış yörüngeye oturduğu bildirildi. Uydular başarıyla fırlatılırken sonrasında yanlış yörüngeye doğru yol aldı. Sıkıntının uyduları taşıyan Soyuz roketinin hedef yörünge konusunda bir uyuşmazlık yaşaması nedeniyle oluştuğu belirtiliyor. Uyduların bulunduğu yörünge ile hedeflenen yörünge arasında yaklaşık olarak 3000km'lik bir fark olduğu anlaşılmış.





Uyduların çalışması konusunda en ufak bir sıkıntı yok. Ancak yörünge uygun olmadığı için Galileo'nun kapsadığı alan konusunda sıkıntılar yaşanacak.





Uyduların tekrar istenen yörüngeye oturtulabilmesi için stok yakıtın kullanılarak itiş gücü oluşturulması gerekiyor. Ancak bu uydunun ömrünün kısalmasına sebep olacak. Bununla birlikte başka bir alternatifin de olmadığı ifade ediliyor.





Toplamda 7 milyar poundluk bir bütçeye sahip olan Galileo şu ana kadar 4.8 milyar pound maliyet çıkardı. 2017 yılında tamamlanması beklenen proje 20 000 kişiye iş imkanı sağlayacak.

http://www.techweekeurope.co.uk/news/galileo-satellites-151352