Game Stick adlı Kickstarter projesi 647 bin dolar toplayarak tamamlandı





OUYA adlı Android oyun konsolu projesinin Kickstarter üzerinde rekor bağış ile hayata geçmesi, bu tarz fikirlerin de önünü açtı. OUYA ile aynı tabanda olan Game Stick de başarı ile sonuçlanan diğer bir proje oldu.





Game Stick, OUYA kadar güçlü olmasa da taşınabilirliği sayesinde büyük ilgi gördü. Konsolda Cortex-A9 tabanlı 1.5GHz saat hızına kadar çıkabilen çift çekirdekli Amlogic 8726-MXS işlemci, 1GB DDR3 RAM, 8GB depolama kapasitesi, HDMI bağlantısı, WiFi, Bluetooth 4.0, Bluetooth uyumlu kontrolcü, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi şeklinde özelliklerini saymak mümkün.





Konsol bir USB bellek boyutlarında olduğu için kontrolcünün önünde hazırlanmış yuvasına oturtarak istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Harici ekranın HDMI girişine cihazı taktıktan sonra ise oyun oynamak için hazır hale geliyor. Hali hazırda konsolu destekleyen onlarca Android oyunu olduğu belirtiliyor.





Projeye belirli bir oranda katkı yapan bağışçılara konsol Nisan ayında gönderilmeye başlanacak. Yine aynı dönemde 79$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konsol için oyun geliştiricilerle ne tür özel anlaşmalar yapıldığı bilinmiyor.

http://www.gamestick.tv/