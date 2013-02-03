Game Stick adlı Kickstarter projesi 647 bin dolar toplayarak tamamlandı

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OUYA adlı Android oyun konsolu projesinin Kickstarter üzerinde rekor bağış ile hayata geçmesi, bu tarz fikirlerin de önünü açtı. OUYA ile aynı tabanda olan Game Stick de başarı ile sonuçlanan diğer bir proje oldu.
Game Stick, OUYA kadar güçlü olmasa da taşınabilirliği sayesinde büyük ilgi gördü. Konsolda Cortex-A9 tabanlı 1.5GHz saat hızına kadar çıkabilen çift çekirdekli Amlogic 8726-MXS işlemci, 1GB DDR3 RAM, 8GB depolama kapasitesi, HDMI bağlantısı, WiFi, Bluetooth 4.0, Bluetooth uyumlu kontrolcü, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi şeklinde özelliklerini saymak mümkün.
Konsol bir USB bellek boyutlarında olduğu için kontrolcünün önünde hazırlanmış yuvasına oturtarak istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Harici ekranın HDMI girişine cihazı taktıktan sonra ise oyun oynamak için hazır hale geliyor. Hali hazırda konsolu destekleyen onlarca Android oyunu olduğu belirtiliyor.
Projeye belirli bir oranda katkı yapan bağışçılara konsol Nisan ayında gönderilmeye başlanacak. Yine aynı dönemde 79$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konsol için oyun geliştiricilerle ne tür özel anlaşmalar yapıldığı bilinmiyor.
http://www.gamestick.tv/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bende severim o oyunu.Ama gidip kocaman ekranda oynamamnın bir anlamı yok.Zaten bu tür oyunlar akıllı teller sayesinde bu kadar ilgi görmeye başladı.Akıllı tellerden önce kim PC'de,yada başka bişey de açıp oynuyordu ? Şimdi TV de oynamaktan bahsediliyor.
Akıllı telefonlar,işlemciler bu kadar hızlı gelişiyorken,Android'li akıllı TVler çıkacakken,bu alanda bir oyun konsollu çıkarmak,ve bu kadar ilgi görmesi çok enteresan.
Ouya mesela daha çıkmadan eskidi.
Bu tür taşınabilir mini konsollar da bu basit ve sadelikten yola çıkarak çok akıllıca bir iş başarmış.
Mesela şu sıralar Android'de oynadığım Lep's World 2'yi böyle bir konsolda oynamak daha zevkli olacaktır.
Dediğiniz doğru uykulu uykulu okuyunca detayları atlamışım. Konsol yuvasına oturtuluyor diye yazılmış.
konsolu gamepad e yerleştirebiliyormuşuz ikisini bir taşımak amacıyla. yani gamepadden çıkartık tv ye takılıyor sanırım. gamepadde kablosuzdur.