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GameChanger iPad aksesuarı eğitime yönelik bir eğlence sunuyor

7 yıl
3,9b
1
1
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar piyasaya sürülen pek çok farklı aksesuarlar arasında ilginç tasarımlar haberler konu olmuştu. Ancak Identity Games firması tarafından piyasaya sürülen GameChanger aksesuarı çocukların oyunlara daha interaktif bir katılım sağlamasını teşvik ediyor.

GameChanger bir iPad docku ve oyun tahtasından oluşan bir set. Oyun tahtası elektronik algılayıcılarla donatılmış. İki farklı değiştirilebilir kapak tahta üzerine konabiliyor. Bunlar firmanın popüler çizgi filmleri Magic School Bus ve Animal Mania temalı kapağı. 

App Store'dan GameChanger ücretsiz oyununu indirdikten sonra iPad docka bağlanıyor ve o anki kapağa göre oyun içerisinden ilgili tema seçiliyor. Oyunda animasyonlar, sorular ve görevler yoluyla belirli aralıklarla çocuklara tahta üzerindeki noktalara dokunulması isteniyor ve dokunuşlar algılayıcılar tarafından oyuna iletiliyor.
Oyun da böylece süreci takip ediyor. Kapaklar şimdilik iki tane ancak firma popüler yapımların kapaklarını ilerleyen aylarda piyasaya sürecek.

GameChanger; Apple mağazaları, Toys'or'Us ve Amazon üzerinden 80$ karşılığında sipariş verilebiliyor.

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darkemo12 7 yıl
arkadaşlar ben pc de bişiey arıyorum ponix die bir program biliyorsanız beni bilgilendirebilirmisiniz???? :D
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