Gamesa, Meksika'da 74MW'lık yeni rüzgar enerji santralini tamamladı

Sürdürülebilirlik konusunda nükleer ya da fosil yakıtlı enerji tesisleri kadar yüksek performanslı olmasa da rüzgardan faydalanmak konusunda yapılan çalışmalar son sürat devam ediyor. Yakın zamanda İngiltere’nin 1GW’lık denizüstü rüzgar enerji santraline izin vermesinden sonra 18 yıldır sektörün önemli enerji firmalarından olan Gamesa da Oaxaca, Meksika’daki 74MW kurulu gücündeki yeni rüzgar enerji santralini tamamladı

Yüksek (13,9-16,9 m/s hızında esen) rüzgar kapasitesi %40 olan Oaxaca bölgesi içerisindeki Tehuantepec Kıstağı’na kurulan tesiste her biri 2MW gücünde 37 adet G80 rügzar türbini yer alıyor.

Yılda 250MWh enerji üretimi ile 100000 tonluk karbon salınımın önüne geçecek olan tesisle birlikte Gamesa imzası taşıyan rüzgar santrali kurulu gücü Meksika’da 100MW’a, Güney Amerika’da ise 540MW’a yükseldi. Öte yandan Gamesa’dan yapılan açıklamaya göre 70MW’lık yeni bir tesisin planlama çalışmaları sürüyor.



