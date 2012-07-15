Gamesa, Meksika'da 74MW'lık yeni rüzgar enerji santralini tamamladı

Haber Editörü
Sürdürülebilirlik konusunda nükleer ya da fosil yakıtlı enerji tesisleri kadar yüksek performanslı olmasa da rüzgardan faydalanmak konusunda yapılan çalışmalar son sürat devam ediyor. Yakın zamanda İngiltere’nin 1GW’lık denizüstü rüzgar enerji santraline izin vermesinden sonra 18 yıldır sektörün önemli enerji firmalarından olan Gamesa da Oaxaca, Meksika’daki 74MW kurulu gücündeki yeni rüzgar enerji santralini tamamladı
Yüksek (13,9-16,9 m/s hızında esen) rüzgar kapasitesi %40 olan Oaxaca bölgesi içerisindeki Tehuantepec Kıstağı’na kurulan tesiste her biri 2MW gücünde 37 adet G80 rügzar türbini yer alıyor.
Yılda 250MWh enerji üretimi ile 100000 tonluk karbon salınımın önüne geçecek olan tesisle birlikte Gamesa imzası taşıyan rüzgar santrali kurulu gücü Meksika’da 100MW’a, Güney Amerika’da ise 540MW’a yükseldi. Öte yandan Gamesa’dan yapılan açıklamaya göre 70MW’lık yeni bir tesisin planlama çalışmaları sürüyor.
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İktisat Fakültesi Terk...
aslinda ruzgarla gunes hicde az enerji saglamiyorlar. basta kurulum maliyetleri yuksek ama enerjinin pahali oldugu bu devirde uzun vadede her zaman karlilar. ruzgarla gunesin sorunu devamliligin olmamasi. Her an ihtiyac kadar uretim vermiyebiliyor. ve enerji endustriyel boyutta elektrigi depolamak mumkun degil. bu yuzden asla birincil enerji kaynaklari olamazlar.
nukleer enerjiye gelirsek pekde ekonomik oldugu soylenemez. kurulum ve bakim masraflarina atik imhasinida ekleyince ciddi bir maliyete geliyor. mersin akkuyu santrali icin rusyanin istedigi fiyat 25milyar dolar mesela. hic ucuz degil. ama surekli enerji sagliyor ve bir enerji krizinde guvenebilceginiz bir kaynak.
sonuc olarak her eneji kaynaginin artilari eksileri var. en akillicasi hepsine yatirim yapmak. her ne kadar su anki hukemetin pekcok politikasini begenmesemde enerjide dogru adimlar atiyorlar. turkiyenin cari aciginin yariya yakinin enerji ithalati oldugunu dusunursek bu politikalarin faydasi uzun vadede gorulecektir
Ülkemizin her bölgesinde bunları görmek isteriz ileride bir gün ama bu işler konuşmakla olmuyor icraatla oluyor..
1. ingilterenin 1gw lık denizde rüzgar santraline izin vermesiyle meksikaya 74Mwattlık santralin yapılmasının ne alakası var?
2. türkiyede yapılmış daha büyük rüzgar santralleri mevcut. şu anda balıkesire 52 adet 2,75Mwatt gücünde (143Mwatt) rüzgar gülü bulunan rüzgar santrali yapılıyor(şu anda devreye alma çalışmalarında bulunuyorum). kurulu güç çok fazla değil, trübünlerin kapasitesi yüksek değil, sayısı fazla değil. ee ne haberi bu?
3. meksikadaki sıradan bir enerji yatırımından bize ne?
windenergy.org.nz/...
Neye göre ne kadar ekonomik merak eden açsın okusun. Bütün dünyanın para babaları, enerji devleri keriz zaten bu alana yatırım yapıyorlar
Günümüz dünyasında masrafını çıkarmayacak yatırım var mı?