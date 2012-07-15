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Gamesa, Meksika'da 74MW'lık yeni rüzgar enerji santralini tamamladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Alternatif Enerji
Shady
Haber Editörü
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Sürdürülebilirlik konusunda nükleer ya da fosil yakıtlı enerji tesisleri kadar yüksek performanslı olmasa da rüzgardan faydalanmak konusunda yapılan çalışmalar son sürat devam ediyor. Yakın zamanda İngiltere’nin 1GW’lık denizüstü rüzgar enerji santraline izin vermesinden sonra 18 yıldır sektörün önemli enerji firmalarından olan Gamesa da Oaxaca, Meksika’daki 74MW kurulu gücündeki yeni rüzgar enerji santralini tamamladı
Yüksek (13,9-16,9 m/s hızında esen) rüzgar kapasitesi %40 olan Oaxaca bölgesi içerisindeki Tehuantepec Kıstağı’na kurulan tesiste her biri 2MW gücünde 37 adet G80 rügzar türbini yer alıyor.
Yılda 250MWh enerji üretimi ile 100000 tonluk karbon salınımın önüne geçecek olan tesisle birlikte Gamesa imzası taşıyan rüzgar santrali kurulu gücü Meksika’da 100MW’a, Güney Amerika’da ise 540MW’a yükseldi. Öte yandan Gamesa’dan yapılan açıklamaya göre 70MW’lık yeni bir tesisin planlama çalışmaları sürüyor.


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Miasmus 7 yıl
Yeni Türkü
xmiralay
Yeni Türkü
xmiralay şimdi asıl merak ettiğim bu santral yatırımı sermayesini kurtarırmı reklam amaçlımı ?
Günümüz dünyasında masrafını çıkarmayacak yatırım var mı?
yokmu diyosun simdi
Yatırım 2. ekonomi Parayı, gelir getirici, taşınır veya taşınmaz bir mala yatırma, mevduat, plasman 3. ekonomi Millî ekonominin veya bir ticaret kuruluşunun üretim ve hizmet gücünü artırıcı nitelikte olan aktif değerlerine yapılan yeni eklemeler, envestisman 4. Bir çıkar veya kazanç sağlamak için yapılan davranış Rüzgar santralleri yatırımı yeterince karlı yatırımlar. Merak etmeyin

İktisat Fakültesi Terk...
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ensatech 7 yıl
Bunlardan istanbula Çamlıca tepeleri ve boğaz çevresine dikilse fena olmaz her zaman esen jetstream koridoru geçiyor oradan hatta boğazdaki akıntıyı kullanabilecek deniz tabanına da farklı bir sistem kurulsa dışa bağımlılıktaki %75 lik oran azaltılacağı gibi kalabalık istanbul için pek çok aydınlatmayı sürekli hale getirir en azından!
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darkaura 7 yıl
fatality1907
rüzgar ve güneş enerjisi hem maliyeti yüksek hem çok düşük elektrik üretiyor. rüzgar esmesse güneş olmazsa o düşük güçteki enerjiyi bile elde edemezsiniz. nücleer enerji hem güçlü hem ekonomik. eminimki bu konuda nücleer in gücüyle rüzgarın gücünü bir tutanlar olucaktır.

aslinda ruzgarla gunes hicde az enerji saglamiyorlar. basta kurulum maliyetleri yuksek ama enerjinin pahali oldugu bu devirde uzun vadede her zaman karlilar. ruzgarla gunesin sorunu devamliligin olmamasi. Her an ihtiyac kadar uretim vermiyebiliyor. ve enerji endustriyel boyutta elektrigi depolamak mumkun degil. bu yuzden asla birincil enerji kaynaklari olamazlar.
nukleer enerjiye gelirsek pekde ekonomik oldugu soylenemez. kurulum ve bakim masraflarina atik imhasinida ekleyince ciddi bir maliyete geliyor. mersin akkuyu santrali icin rusyanin istedigi fiyat 25milyar dolar mesela. hic ucuz degil. ama surekli enerji sagliyor ve bir enerji krizinde guvenebilceginiz bir kaynak.
sonuc olarak her eneji kaynaginin artilari eksileri var. en akillicasi hepsine yatirim yapmak. her ne kadar su anki hukemetin pekcok politikasini begenmesemde enerjide dogru adimlar atiyorlar. turkiyenin cari aciginin yariya yakinin enerji ithalati oldugunu dusunursek bu politikalarin faydasi uzun vadede gorulecektir
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E_Aydin35 7 yıl
Yeni tesisler, yeni plan ve atılımlar. karlı kazançlar "maddi, manevi".
Ülkemizin her bölgesinde bunları görmek isteriz ileride bir gün ama bu işler konuşmakla olmuyor icraatla oluyor..
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b437 7 yıl
Uyuşturucu ticaretine alet etmesinler de
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salagil 7 yıl
haberi iki kez okudum ama haberi özel yapan, bir donanım sitesinde yayınlanmasına sebep olacak detayı yakalayamadım.
1. ingilterenin 1gw lık denizde rüzgar santraline izin vermesiyle meksikaya 74Mwattlık santralin yapılmasının ne alakası var?
2. türkiyede yapılmış daha büyük rüzgar santralleri mevcut. şu anda balıkesire 52 adet 2,75Mwatt gücünde (143Mwatt) rüzgar gülü bulunan rüzgar santrali yapılıyor(şu anda devreye alma çalışmalarında bulunuyorum). kurulu güç çok fazla değil, trübünlerin kapasitesi yüksek değil, sayısı fazla değil. ee ne haberi bu?
3. meksikadaki sıradan bir enerji yatırımından bize ne?
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santanio 7 yıl
az buçuk bilgimle tartışmalarınıza derman olmaya çalışayım. doğru yere kurulmuşsa atıyorum %50 kapasite bile çalışması karlıdır. ANCAK bildiğiniz üzere enerji depolanabilen birşey değildir dolayısıyla bu ürettiğiniz enerjiyi devlete satmak zorundasınız. aynı şekilde eğer kendiniz kullanacaksanız yine devletten satın almanız gerekiyor. NEDEN ? çünkü depolanamayan bu enerji anlık olarak kesintiye uğrayabiliyor. sizde enerjisiz kalamazsınız değilmi? işte problem burada başlıyor. devlete ben sana 50mw üretirim 10mw de bana lazım diyosun ama 50mw üretemezsen zarar ediyosun belli çarpanları var. ama fazlasınıda üretirsen senden gidiyor gibi durumlar oluyor. kısa ve özetle bu yatırımı yapmak ile iş ne yazıkki bitmiyor oturup ciddi bir takım ile yönetmek gerekiyor.....
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Lath.Crusader 7 yıl
Şu sıralar bir İspanya iki meksika üç brezilyayı çok tutuyorum. Bilim ülkeleri halkalarının en ortasındaki halkayı oluşturmuyorlar fakat merkezden ikinci halkayı çoktan tutmuş durumdalar.
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fatality1907 7 yıl
rüzgar ve güneş enerjisi hem maliyeti yüksek hem çok düşük elektrik üretiyor. rüzgar esmesse güneş olmazsa o düşük güçteki enerjiyi bile elde edemezsiniz. nücleer enerji hem güçlü hem ekonomik. eminimki bu konuda nücleer in gücüyle rüzgarın gücünü bir tutanlar olucaktır.
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Yeni Türkü 7 yıl
beaconhill.org/...

windenergy.org.nz/...


Neye göre ne kadar ekonomik merak eden açsın okusun. Bütün dünyanın para babaları, enerji devleri keriz zaten bu alana yatırım yapıyorlar
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nazır 7 yıl
şimdi asıl merak ettiğim bu santral yatırımı sermayesini kurtarırmı reklam amaçlımı ?
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Yeni Türkü 7 yıl nazır
xmiralay

şimdi asıl merak ettiğim bu santral yatırımı sermayesini kurtarırmı reklam amaçlımı ?

Günümüz dünyasında masrafını çıkarmayacak yatırım var mı?
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