Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gamestop kendi markasını taşıyan bir oyun tableti üzerinde çalışıyor

7 yıl
4b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple'ın iPad'i piyasaya sürmesiyle küllerinden doğan tablet pazarına tüketicinin yoğun ilgisi arttkça bu segmente yatırım yapan firma sayısı da artıyor.  ABD'de kurulan ancak dünya genelinde 6000 satış noktasıyla en büyük video oyunları perakendecisi olan GameStop firması bu pazarda şansını bir oyun tabletiyle denemek istiyor.

GameStop başkanı Tony Bartel Gamasutra sitesine yaptığı açıklamada kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir tablet üreticisi aradıklarını ve test süreçlerine devam ettiklerini eğer bulamazlarsa da kendilerinin üreteceklerini açıkladı. 

GameStop bu amaca yönelik olarak daha önce Spawn Labs ve Impulse firmalarını sarın almıştı. Donanım bakımından ne tür bir tablet olacağı bilinmiyor ancak Android OS tabanını kuallanarak OnLive benzeri bir bulut oyun altyapısı sunacak.

Bartel özellikle Modern Warfare 3 oyununu dokunmatik kontrollerle oynamanın muhteşem bir deneyim olacağına inanıyor. GameStop tabletini üçüncü taraf geliştiricilere de açacak. Böylece zengin bir oyun deneyimini tüketicilere sunacak.

Projenin ne zaman biteceği ve ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında bir kesinlik yok. Ancak otoriteler GameStop'un yıllara dayalı tecrübesiyle rakip firmalardan daha cezbedici seçenekler sunacağından emin. 

GameStop çok yakında iPad, iPhone ve iPod modellerini de mağazalarında satmaya başlayacak.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rainbow6 7 yıl
bi sen eksiktin game stop ... bakalim nasil bi alet olacak zira cok noktada satisi var ama son zamanlarda satislari pek iyi degil internetteki dukyanlar etkiliyor bu tur firmalari ... block buster ve borders ( tamamen internete tasindi)batti mesela
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nef'i 7 yıl
Açıkcası ben pek umut göremiyorum. Oyun amaçlı bir tablet pazarda yer edinemeyecek kanımca.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ChemicalEng 7 yıl
Çıksada alsak yahu. Çok merak ettim şimdi, takipteyim bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LaFleur- 7 yıl
Android OS tabanını kuallanarak OnLive benzeri bir bulut oyun altyapısı sunacak.



işte bu. onlive hd falan da çıkar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
avatar78 7 yıl
Tuş gerek tuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Mark kompresör Basınçlı hava ve markkompresor.com/... üretimindeki küresel tecrübesi verimliliği ve sorunsuz çalışmas ile artık Türkiye’de hizmetinizde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Max payne 35 7 yıl
Hypnotizer
anlatılanlara göre güzel bi cihaz.eğer doğruysa almaya değer...

Alet Türkiye'ye gelirse tabi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hypnotizer 7 yıl
anlatılanlara göre güzel bi cihaz.eğer doğruysa almaya değer...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OBA INC 7 yıl
Mağzasında hem kendi tabletini hemde rakibininkini satıcak... Apple nelere kadir :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4039 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, tablet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl AMD'den dünya rekoru; Bulldozer FX işlemcisi 8.4GHz'e çıkartıldı 7 yıl Nokia X3-02 Video İnceleme 7 yıl Toshiba'nın ultra ince dizüstü bilgisayarı Portege 830'u inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim