Gamestop kendi markasını taşıyan bir oyun tableti üzerinde çalışıyor

Apple'ın iPad'i piyasaya sürmesiyle küllerinden doğan tablet pazarına tüketicinin yoğun ilgisi arttkça bu segmente yatırım yapan firma sayısı da artıyor. ABD'de kurulan ancak dünya genelinde 6000 satış noktasıyla en büyük video oyunları perakendecisi olan GameStop firması bu pazarda şansını bir oyun tabletiyle denemek istiyor.





GameStop başkanı Tony Bartel Gamasutra sitesine yaptığı açıklamada kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir tablet üreticisi aradıklarını ve test süreçlerine devam ettiklerini eğer bulamazlarsa da kendilerinin üreteceklerini açıkladı.





GameStop bu amaca yönelik olarak daha önce Spawn Labs ve Impulse firmalarını sarın almıştı. Donanım bakımından ne tür bir tablet olacağı bilinmiyor ancak Android OS tabanını kuallanarak OnLive benzeri bir bulut oyun altyapısı sunacak.





Bartel özellikle Modern Warfare 3 oyununu dokunmatik kontrollerle oynamanın muhteşem bir deneyim olacağına inanıyor. GameStop tabletini üçüncü taraf geliştiricilere de açacak. Böylece zengin bir oyun deneyimini tüketicilere sunacak.





Projenin ne zaman biteceği ve ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında bir kesinlik yok. Ancak otoriteler GameStop'un yıllara dayalı tecrübesiyle rakip firmalardan daha cezbedici seçenekler sunacağından emin.





GameStop çok yakında iPad, iPhone ve iPod modellerini de mağazalarında satmaya başlayacak.