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Gartner, 2011 yılı mobil işletim sistemi kullanım oranları tahminini yayınladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde tüketiciler tarafından daha çok tercih edilen akıllı telefonlar, mobil işletim sistemi açısından da büyük bir rekabete sahne olmaya başladı. 2011 yılı geride kaldığında araştırma şirketi Gartner'dan tahmini sayı ve pazar oranları yayınlandı.

Araştırmaya göre 2011 4.çeyrek diliminde 149 milyon akıllı telefon satılırken yıl genelinde 480.5 milyon adet akıllı telefon satıldı. Günde 700 000 aktivasyon gören Android işletim sistemi yüklü cihaz sayısı 4. çeyrekte 68.9 milyon olurken pazar payı yüzde 46 oldu. Yıl genelinde 206 milyon satan Android yüzde 43 pazar payı elde etti.

Apple'ın iOS yüklü iPhone sayısı 4. çeyrekte 30.5 milyon olurken pazar payı yüzde 20.9 oldu. Yıl genelinde 86.6 milyon satan iPhone yüzde 18 paya ulaştı. 

Windows işletim sistemi yüklü akıllı telefonlar ise son çeyrekte 7.7 milyon adet satış yaparken pazar payı yüzde 5.1 oldu. Yıl genelinde ise 22.4 milyon satış, yüzde 4.7 pazar payı elde edildi. Nokia'nın bir süre sonra desteğini keseceği Symbian modeller ise son çeyrekte 15.5 milyon satış rakamı yüzde 10.3 pazar payı elde etti. Yıl genelinde bu rakamlar 75.7 milyon, yüzde 15.7 olarak tahmin edildi.

Son zamanlarda çalkantılı dönemlerde geçiren RIM ise 4. çeyrekte 14.1 milyon akıllı telefon ile yüzde 9.4 pazar payına ulaştı. Yıl genelinde 52.8 milyon satış, yüzde 11 pazar payı tahmini yapıldı.

2012 yılında ise diğer şirketlerle benzer tahminler yapılıyor. iPhone satışları 2012 yılında yükselişe devam ederek 116 milyon satış ile yüzde 18 pazar payını koruyacak. Android daha hızlı yükselerek 335 milyon satış ile yüzde 51.9 pazar payına ulaşacak. 

2012 yılında başarılı satışlar beklenen Windows Phone, 68.6 milyon satış, yüzde 10.6 pazar payı elde edecek. RIM ile Symbian ise düşüşe devam ederken kritik pazar paylarına gerileyecek. 2012 yılında 645 milyon akıllı telefon satışı bekleniyor.

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aziz77 7 yıl
içimiz dışımız telefon olmuş.
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Carfreak 7 yıl
Symbain mi ?Gartner bile dalga gecmis :)
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E_Aydin35 7 yıl
Yıl genelinde 206 milyon Satılmıs oo çok iyi heryerde mobil ler var artık.
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Azumi 7 yıl
Windows Phone'a çok iyimser yaklaşılmış gibi geldi 60milyonu geçmesi mümkün gözükmüyor bana göre ama WP8 ile şeytanın bacağını kırabilirse neden olmasın.
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Erasmus78 7 yıl
"ios'un pazarı zaten doydu bundan sonra sadece ucuza verirse çok satar yoksa 60milyonu geçmesi zor."

Sakin ol. Şimdi Fandroid gözlüğünü çıkar ve tekrar bak. Daha doğrusu tekrar tahmin yap. :D
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PS3!BF3! 7 yıl
Umarım Symbian'ı kimse tercih etmez. Çok rezil bir sistem. Ancak anneannenize, babaannenize, dedenize telefon alırsanız bu işletim sistemini tercih edin. Mesela 6300. Kurcalanmadığı sürece müthiş telefon.
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dirokzan 7 yıl
android ve ios un bu yıl ciddi şekilde yükseleceğini düşünüyorum.her iki tarafta da mükemmel donanım\yazılıma sahip ürünlerin gelecek olması tercih acısından beni cok zor durumda bırakacak gibi.aslında android bana daha cazip geliyor(sgs3 ü cok merak ediyorum) ama yine de tam karar vermiş değilim.nokia E5 kullanıyorum bıktım şu symbian zımbırtısından:))
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MaSSive 7 yıl

Tahminlerde tutarsızlık var.

Özellikle Apple ın 2012 nin 3. ve 4. Çeyreğinde iphone 5 i piyasaya sürüp yeniden yeni bir kasa ve daha gelişmiş donanımsal özellikler ile buradaki tablodan daha iyi bir yerde olacağını düşünüyorum.
Sonuç da kabul edilsin veya edilmesin iphone nun kemikleşmiş bir kullanıcı kitlesi var.

Windows mobile açısından ben pek iyimser değilim.
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CooL_ROMEO 7 yıl MaSSive
MaSSive

Tahminlerde tutarsızlık var.

Özellikle Apple ın 2012 nin 3. ve 4. Çeyreğinde iphone 5 i piyasaya sürüp yeniden yeni bir kasa ve daha gelişmiş donanımsal özellikler ile buradaki tablodan daha iyi bir yerde olacağını düşünüyorum.
Sonuç da kabul edilsin veya edilmesin iphone nun kemikleşmiş bir kullanıcı kitlesi var.

Windows mobile açısından ben pek iyimser değilim.

Hocam apple senede bir telefon cikarir. Suanda 4s in hizini gecen yok zaten ipad 2 nin kucultulmusu ipad 2 yid gecen yok hala. Ama tablo dogru cunku bi milyon tane android cihaz var ve toplamda 5 ipod 5 iphone 2 ipad var boyle oranlarsak tabikide ios 1. Oluyor.
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