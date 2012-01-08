Gartner, 2011 yılı mobil işletim sistemi kullanım oranları tahminini yayınladı

Son dönemlerde tüketiciler tarafından daha çok tercih edilen akıllı telefonlar, mobil işletim sistemi açısından da büyük bir rekabete sahne olmaya başladı. 2011 yılı geride kaldığında araştırma şirketi Gartner'dan tahmini sayı ve pazar oranları yayınlandı.





Araştırmaya göre 2011 4.çeyrek diliminde 149 milyon akıllı telefon satılırken yıl genelinde 480.5 milyon adet akıllı telefon satıldı. Günde 700 000 aktivasyon gören Android işletim sistemi yüklü cihaz sayısı 4. çeyrekte 68.9 milyon olurken pazar payı yüzde 46 oldu. Yıl genelinde 206 milyon satan Android yüzde 43 pazar payı elde etti.





Apple'ın iOS yüklü iPhone sayısı 4. çeyrekte 30.5 milyon olurken pazar payı yüzde 20.9 oldu. Yıl genelinde 86.6 milyon satan iPhone yüzde 18 paya ulaştı.





Windows işletim sistemi yüklü akıllı telefonlar ise son çeyrekte 7.7 milyon adet satış yaparken pazar payı yüzde 5.1 oldu. Yıl genelinde ise 22.4 milyon satış, yüzde 4.7 pazar payı elde edildi. Nokia'nın bir süre sonra desteğini keseceği Symbian modeller ise son çeyrekte 15.5 milyon satış rakamı yüzde 10.3 pazar payı elde etti. Yıl genelinde bu rakamlar 75.7 milyon, yüzde 15.7 olarak tahmin edildi.





Son zamanlarda çalkantılı dönemlerde geçiren RIM ise 4. çeyrekte 14.1 milyon akıllı telefon ile yüzde 9.4 pazar payına ulaştı. Yıl genelinde 52.8 milyon satış, yüzde 11 pazar payı tahmini yapıldı.





2012 yılında ise diğer şirketlerle benzer tahminler yapılıyor. iPhone satışları 2012 yılında yükselişe devam ederek 116 milyon satış ile yüzde 18 pazar payını koruyacak. Android daha hızlı yükselerek 335 milyon satış ile yüzde 51.9 pazar payına ulaşacak.





2012 yılında başarılı satışlar beklenen Windows Phone, 68.6 milyon satış, yüzde 10.6 pazar payı elde edecek. RIM ile Symbian ise düşüşe devam ederken kritik pazar paylarına gerileyecek. 2012 yılında 645 milyon akıllı telefon satışı bekleniyor.