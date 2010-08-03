Resmi lansmanı Eylül ayında gerçekleştirilecek GeForce GTS 450 için daha önceki haberlerimizde GF106 GPU'sundan güç alacağını ve 128-Bit bellek veri yolu desteğine sahip olacağını ifade etmiştik. 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak GeForce GTS 450, üreticilerden aldığımız bilgilere göre 789MHz GPU ve 3760MHz bellek saat hızlarında çalışacak. ATi Radeon HD 5700 serisine karşı konumlandırılması beklenen DirecctX 11 destekli GeForce GTS 450, 192x paralel işlem birimiyle gelebilir.

GeForce GTS 450'nin paralel işlemci sayısıyla ilgili olarak üreticilerin sessizliği sürerken, hazırladığı yol haritalarıyla tanınan Hiroshige Goto, yeni modelin 192x paralel işlem birimiyle geleceğini iddia eden yeni bir döküman yayınladı. GeForce GTS 450'nin 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacağını belirten Goto, kart üzeinde 192x paralel işlem birimi olacağını iddia ediyor. GF108 GPU'sunu da detaylandıran Goto, yeni grafik yongasının 128-bit bellek veri yolu ve 96x paralel işlem birimine sahip olacağını belirtiyor.