GeForce GTS 450'nin baskılı devre tasarımı detaylandı

GeForce GTX 460 modeliyle gündemde olan Nvidia, DirectX 11 destekli beşinci yeni modeli olması beklenen GeForce GTS 450 modeli için çalışmalarına devam ediyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'sunun güç vereceği ekran kartı, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak.
Ağustos ayının sonuna doğru satışa sunulması beklenen GeForce GTS 450 için baskılı devre tasarımının şeması ilk defa gün ışığına çıktı. Açıklanan bilgilere göre GeForce GTS 450, 3+1 fazlı güç tasarımına sahip olacak ve ihtiyaç duyduğu gücü, üzerinde yer alan bir adet 6pin PCIe konnektörü ile sağlayacak.
1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak GeForce GTS 450'nin, GeForce GTS 250'nin yerini alacağı ve segment anlamında ATi Radeon HD 5770 ile rakip olacağı belirtiliyor. SLI, PhysX ve CUDA gibi teknolojilere destek sunacak olan GeForce GTS 450, görüntü aktarımı içinse iki DVI ve bir Mini HDMI konnektörü ile gelecek.
Çıkışını yaklaşık bir ay kalan GeForce GTS 450 için henüz gün ışığına çıkmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şarlatanlık? Adamlar orta seviye kart çıkarmasınlar mı?
amin amin
Türkiye'ye nedense bu şekilde geliyor ama AMD'lerde o kadar fark yok.
umarım 350-400 bandından sokmazlar piyasaya.
Hd5770 bayağı zamandır 270-280tl arasında geziyor. F/p tahtını kaptıracağını zannetmiyorum. Bu gts450'de de 768mb bellek olacak gibi gözüküyor 6 bellek yeri olduğuna göre. 8x antialiasing seçeneği, 32x antialiasing açar diye Nvidia'nın övündüğü reklamlar güme gidiyor böyle olunca.
KRALI GELSE HD5770
Her seride artan performans sayesinde (bazı serilerde artmıyor o özel bir konu). Mesela 6600gt ile 7600gt aynı performansta mıydı? Hayır. Aynen bu kart da gts250'den performanslı olacaktır.
Kart devre tasarımının bu olduğu söylenmiş ama ısrarla 128 bit deniyor. 6 adet bellek yongası varsa; 6x32=192! Yani kart 192 bit bellek veriyoluna sahip.
Bu durumda gf106 gpu'sunun gts455 ve gts450 şeklinde 2 farklı modelde kullanılmasını öngörebiliriz. 192 bit olan gts455 ve 128 bit olan da gts450 olur. Tabi bu yalnızca devre tasarımına baktığımda yaptığım ufak bir tahmin.
Gerçi Nvidia aynı isimde olup farklı özellikler gösteren kartlar yapmaya başladı (bkz: gtx460), belki bu kartta da gts450 adında 2 farklı model olur. 128 bit ve 192 bit olmak üzere. Doğal olarak bellekleri de 512mb ve 768mb olarak şekillenir. Böyle bir durumda 192bit olan kartın çok rahat bir biçimde hd5770 ile yarışabileceğini söyleyebiliriz.