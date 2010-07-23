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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GeForce GTS 450'nin baskılı devre tasarımı detaylandı

8 yıl
13,8b
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20
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTS 450'nin baskılı devre tasarımı detaylandı
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GeForce GTS 450'nin baskılı devre tasarımı detaylandı
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GeForce GTX 460 modeliyle gündemde olan Nvidia, DirectX 11 destekli beşinci yeni modeli olması beklenen GeForce GTS 450 modeli için çalışmalarına devam ediyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'sunun güç vereceği ekran kartı, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak.

Ağustos ayının sonuna doğru satışa sunulması beklenen GeForce GTS 450 için baskılı devre tasarımının şeması ilk defa gün ışığına çıktı. Açıklanan bilgilere göre GeForce GTS 450, 3+1 fazlı güç tasarımına sahip olacak ve ihtiyaç duyduğu gücü, üzerinde yer alan bir adet 6pin PCIe konnektörü ile sağlayacak.

1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak GeForce GTS 450'nin, GeForce GTS 250'nin yerini alacağı ve segment anlamında ATi Radeon HD 5770 ile rakip olacağı belirtiliyor. SLI, PhysX ve CUDA gibi teknolojilere destek sunacak olan GeForce GTS 450, görüntü aktarımı içinse iki DVI ve bir Mini HDMI konnektörü ile gelecek.

Çıkışını yaklaşık bir ay kalan GeForce GTS 450 için henüz gün ışığına çıkmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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CoreXXX 8 yıl
5770 290 lira şu an bu kartın ona yaklaşıp bide fiyatını yakın tutması laızmki satabilsin
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KANUNI61 8 yıl
komediyaa allah akıl fikir versin adamlar 6xxx cıkarıyorlar bunlar hala şarlatanlık yapıyor
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Babblebabble 8 yıl

KANUNI61

komediyaa allah akıl fikir versin adamlar 6xxx cıkarıyorlar bunlar hala şarlatanlık yapıyor




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M@U 8 yıl

KANUNI61

komediyaa allah akıl fikir versin adamlar 6xxx cıkarıyorlar bunlar hala şarlatanlık yapıyor

Şarlatanlık? Adamlar orta seviye kart çıkarmasınlar mı?
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Dovahkiin 8 yıl

KANUNI61

komediyaa allah akıl fikir versin adamlar 6xxx cıkarıyorlar bunlar hala şarlatanlık yapıyor


amin amin
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waltran 8 yıl
hd5770 performansına yetişsede fiyat olarak kaybeder bence
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hapocod 8 yıl
yok nvidia bu fiyat politikasıyla ati yi zor egale eder
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Dovahkiin 8 yıl
Nvidia'nın fiyatları yurt dışında o kadar abartı değil ki.
Türkiye'ye nedense bu şekilde geliyor ama AMD'lerde o kadar fark yok.
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mehmetgirgin 8 yıl
güçlü bi karta benziyo
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mavizaman 8 yıl
5770 290a kadar inmiş.
umarım 350-400 bandından sokmazlar piyasaya.
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Dovahkiin 8 yıl
Çıkışına 1 ay kaldığı kesin mi acaba?
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Mete Can Karahasan 8 yıl

mavizaman

5770 290a kadar inmiş.

umarım 350-400 bandından sokmazlar piyasaya.

Hd5770 bayağı zamandır 270-280tl arasında geziyor. F/p tahtını kaptıracağını zannetmiyorum. Bu gts450'de de 768mb bellek olacak gibi gözüküyor 6 bellek yeri olduğuna göre. 8x antialiasing seçeneği, 32x antialiasing açar diye Nvidia'nın övündüğü reklamlar güme gidiyor böyle olunca.
KRALI GELSE HD5770
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heatblast 8 yıl
fiyatı hd5770 ile aynı civar olur
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resler 8 yıl
Tekrar başlıyoruz. Baskılı devre tasırımı, bellek modülleri, poşeti, kutu içeriği, baskılı kutusu, kutular konteynıra yüklenirken...
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Bionic. 8 yıl

resler

Tekrar başlıyoruz. Baskılı devre tasırımı, bellek modülleri, poşeti, kutu içeriği, baskılı kutusu, kutular konteynıra yüklenirken...


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Tolgá 8 yıl
Gts 250 yerini alacak ama 5770 rakibi olacak nasıl olacak
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M@U 8 yıl

DEATH71

Gts 250 yerini alacak ama 5770 rakibi olacak nasıl olacak

Her seride artan performans sayesinde (bazı serilerde artmıyor o özel bir konu). Mesela 6600gt ile 7600gt aynı performansta mıydı? Hayır. Aynen bu kart da gts250'den performanslı olacaktır.



Kart devre tasarımının bu olduğu söylenmiş ama ısrarla 128 bit deniyor. 6 adet bellek yongası varsa; 6x32=192! Yani kart 192 bit bellek veriyoluna sahip.

Bu durumda gf106 gpu'sunun gts455 ve gts450 şeklinde 2 farklı modelde kullanılmasını öngörebiliriz. 192 bit olan gts455 ve 128 bit olan da gts450 olur. Tabi bu yalnızca devre tasarımına baktığımda yaptığım ufak bir tahmin.

Gerçi Nvidia aynı isimde olup farklı özellikler gösteren kartlar yapmaya başladı (bkz: gtx460), belki bu kartta da gts450 adında 2 farklı model olur. 128 bit ve 192 bit olmak üzere. Doğal olarak bellekleri de 512mb ve 768mb olarak şekillenir. Böyle bir durumda 192bit olan kartın çok rahat bir biçimde hd5770 ile yarışabileceğini söyleyebiliriz.
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