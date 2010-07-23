GeForce GTS 450'nin baskılı devre tasarımı detaylandı

GeForce GTX 460 modeliyle gündemde olan Nvidia, DirectX 11 destekli beşinci yeni modeli olması beklenen GeForce GTS 450 modeli için çalışmalarına devam ediyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'sunun güç vereceği ekran kartı, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak.

Ağustos ayının sonuna doğru satışa sunulması beklenen GeForce GTS 450 için baskılı devre tasarımının şeması ilk defa gün ışığına çıktı. Açıklanan bilgilere göre GeForce GTS 450, 3+1 fazlı güç tasarımına sahip olacak ve ihtiyaç duyduğu gücü, üzerinde yer alan bir adet 6pin PCIe konnektörü ile sağlayacak.

1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak GeForce GTS 450'nin, GeForce GTS 250'nin yerini alacağı ve segment anlamında ATi Radeon HD 5770 ile rakip olacağı belirtiliyor. SLI, PhysX ve CUDA gibi teknolojilere destek sunacak olan GeForce GTS 450, görüntü aktarımı içinse iki DVI ve bir Mini HDMI konnektörü ile gelecek.

Çıkışını yaklaşık bir ay kalan GeForce GTS 450 için henüz gün ışığına çıkmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.