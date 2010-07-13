GeForce GTX 460 sonrasında AMD'den ilk açıklama: ATi HD 5830, 200 Avro seviyesindeki en iyi kart

GeForce GTX 460'ın lanse edilmesiyle birlikte gözlerin çevrildiği AMD kampı, sonunda sessizliğini bozdu ve rekabete ilişkin ilk yorumlarını yaptı. 192-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan GeForce GTX 460 modeliyle, ATi Radeon HD 5830'un aynı fiyat seviyesinde yer aldığını belirten AMD, yeni nesil oyunlar için bellek kapasitesinin oldukça önemli olduğunu, ATi Radeon HD 5830'un da daha yüksek bellek kapasitesiyle (1GB GDDR5) ile geldiğini belirtiyor. Öte yandan piyasaya önce girmenin bir avantajı olarak oyun firmalarının, yeni yapımlarında ATi Radeon HD 5000 serisi ekran kartlarını kullandığını belirten AMD, ayrıca bazı açılardan ciddi avantajlara sahip olduğuna dikkat çekiyor.
- ATi Stream teknolojisi ve oyunlar için yüksek işlem gücü.
- ATI Eyefinity teknolojisi ile tek kartta üçlü ya da altılı (sahip olduğununuz ekran kartı modeline göre) monitör desteği.
- DTS Master Audio ve Dolby TrueHD için 7.1 kanal HBR ses desteği.
ATi Radeon HD 5830'un 200 Avro seviyesindeki en iyi ekran kartı olduğunu belirten AMD, giriş seviyesinden yüksek performans sınıfına kadar her fiyat aralığında DirectX 11 destekli ürünü olduğunun altını çizerken, mevcut ürün gamıyla güçlü hissetiklerini, hatta firma tarihinin en güçlü ürün kümesine sahip olduklarının altını çiziyor.
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fanatikuslar nediyonuz bu işe??
hangisi büyük ve gelişmiş kart??
480ni 470i üretmeselermiş...ver arpayı rami 480 bile yanında ot yiyen ineğe benzermiş...
bu 256mb ram nelere kadirmiş beeee...768mb daki kart öküz gibiyken ver 256 yı 470in ekürisi olsun...vay vay vay...
Meteye herkes olumsuz eleştiride bulunmuş ama gölgeleme olayında ki durum dikkatimi çekti.
Yabancı forumları ve bu forumu sıkı takip edenlerin hatırlayacağı üzre zaman zaman 58xx serisiyle oynanan oyunlardan alınmış ekran alıntılarının
4xx serisiyle oynanan aynı oyunlardan alınmış ekran alıntılarının karşılaştırmasında 58xx serisi sebebi bilinmeyen şekilde daha kaliteli ve net görüntü veriyordu.
Bunun sebebi bu gölgeleme işlemi olabilir mi acaba?
@Mete Can Karahasan gtx470 ve gtx480'inde değerlerini paylaşırmısın lütfen.
Ekleme: Asıl yazıcağımı unuttum:
AMD bu defa beklenen açıklamayı yapmamış 5830'un 5770le kıyaslandığında aradaki paraya değmeyecek kart olarak duracak her zaman.
AMD bu saatten sonra 5830a nekadar fiyat indirimi yaparsa yapsın GTX460 256bit 1GB karşısında işi zorunda ötesinde. 5830 zaten yok gibi kabul ediliyordu şimdi tamamen yok olacak.
5850ye iyi bir fiyat indirimi gelmediği ya da GTX460 256bit 1GB modeline karşı rakip olabilecek yeni bir kart çıkarmadığı sürece çok büyük bir hata yapar...
dh de oc li tesleri baz alıyor millet naber yaa
bakanlar kurulu toplantısımı yapılacaktı sen ne yazmıssın dolu