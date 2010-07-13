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GeForce GTX 460 sonrasında AMD'den ilk açıklama: ATi HD 5830, 200 Avro seviyesindeki en iyi kart

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
44,1b
1
80
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 460'ın lanse edilmesiyle birlikte gözlerin çevrildiği AMD kampı, sonunda sessizliğini bozdu ve rekabete ilişkin ilk yorumlarını yaptı. 192-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan GeForce GTX 460 modeliyle, ATi Radeon HD 5830'un aynı fiyat seviyesinde yer aldığını belirten AMD, yeni nesil oyunlar için bellek kapasitesinin oldukça önemli olduğunu, ATi Radeon HD 5830'un da daha yüksek bellek kapasitesiyle (1GB GDDR5) ile geldiğini belirtiyor. Öte yandan piyasaya önce girmenin bir avantajı olarak oyun firmalarının, yeni yapımlarında ATi Radeon HD 5000 serisi ekran kartlarını kullandığını belirten AMD, ayrıca bazı açılardan ciddi avantajlara sahip olduğuna dikkat çekiyor.

- ATi Stream teknolojisi ve oyunlar için yüksek işlem gücü.
- ATI Eyefinity teknolojisi ile tek kartta üçlü ya da altılı (sahip olduğununuz ekran kartı modeline göre) monitör desteği.
- DTS Master Audio ve Dolby TrueHD için 7.1 kanal HBR ses desteği.

ATi Radeon HD 5830'un 200 Avro seviyesindeki en iyi ekran kartı olduğunu belirten AMD, giriş seviyesinden yüksek performans sınıfına kadar her fiyat aralığında DirectX 11 destekli ürünü olduğunun altını çizerken, mevcut ürün gamıyla güçlü hissetiklerini, hatta firma tarihinin en güçlü ürün kümesine sahip olduklarının altını çiziyor.


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vidoko 9 yıl
birazdaha düşsün inşllah alırız:))
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ayzer 9 yıl
bu 5830da atinin, nvidia karşısındaki ilk zayıf halkası oldu...yazık 5770i geçebilen 5850yle yarışma derdi olmayan f/p kart üretebilseydi daha iyi olurdu...
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ayzer 9 yıl
yukarıdaki testte 460, 465i bile ezip geçmiş.az dişini sıksa mesela ramini 1,5 yapsa 470i geçebilecek.....
fanatikuslar nediyonuz bu işe??
hangisi büyük ve gelişmiş kart??
480ni 470i üretmeselermiş...ver arpayı rami 480 bile yanında ot yiyen ineğe benzermiş...
bu 256mb ram nelere kadirmiş beeee...768mb daki kart öküz gibiyken ver 256 yı 470in ekürisi olsun...vay vay vay...
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SamHughe 9 yıl
Avro ne lan?
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C28_ 9 yıl
genel olarak bakarsak 5770 dandik bir kart ama piyasada kart yok yani kim 4850 ye 175 YTL vermek varken %5-10 performans farkı var die 300 YTL 5770 verir ama kart bulunmuyor bulunsada çok fiyat çekiyorlar vatan ve mediamark 4870 e 400YTL fiyat çekmişler 256bit die birde açıklama yapıorlar. Nvidia da peki ne var alternatif eski ısıtıp sunulan kartları çıkarırısak sadece en ucuz kart piyasada GTX260 onun fiyatıda 400YTL ee şimdi sen 200 yada 300 YTL ye ne alabilirsinki keşke herkese temiz 2.el gtx260 denk gelse 200YTL ye ben 3 ay bekledim gittim 5770 aldim istemeyerek önceki kartım 3870x2 idi bozuldu 3 ay x550 kullandım şaka gibi la full hd filmde bile kasma yapıyordu iyice gıcıkoldum gittim aldım üzerine 4 ay geçti hala nvidia gts250 satıyor. Nvidia yaktın bizi biraz daha erken çıkaracaktın fiyatlar yerlerde sürünecekti ne güzel bizde 5770 fiyatına GTX460 yada 5850 alacaktık. E ne demişler aç tavuk kendini buğday ambarında görürümüş :D
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mumak 9 yıl
amd ati yi severim ama bu yorumuyla orta segmentte çok fena kuyruğu kapana kısılmış hissettim amd yi. hiç konuşmasa daha iyiymiş. yada illa çamur atıcan deki oc yapınca çok güç çekiyo felan.vere vere bu cevabı vermiş.yeni oyunlarda bellek önemli. al kardeşim test yap karşılaştır deki bizimki daha iyi.öyle kağıt bilgileriyle olmaz
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Source 9 yıl
AMD-ATI'de başladı çok konuşmaya...
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DH Misafiri 9 yıl
şöyle birşey diyim bır fırmada unlu gtx 460 getırılıyor 768 mb görusdum fıyatı ıse 249$
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yelkowan 9 yıl
Mete Can Karahasan

Bu kartların matematik olarak ölçülebilecek şekilde iyi yada kötü olduğunu biliyorsundur sanırım. Gpureview.com'dan alıntılıyorum:

Gtx 460 768mb:
Nokta üretim hızı: 16,200 MPixels/sec
Doku kaplama hızı: 37,800 MTexels/sec
Bellek hızı: 86.4 GB/sec
Gölgeleme işlemleri: 226,800 Milyon işlem/sec

Gtx 460 1gb:
Nokta üretim hızı: 21,600 MPixels/sec
Doku kaplama hızı: 37,800 MTexels/sec
Bellek hızı: 115.2 GB/sec
Gölgeleme işlemleri: 226,800 Milyon işlem/sec

Gtx 465:
Nokta üretim hızı: 19,424 MPixels/sec
Doku kaplama hızı: 26,708 MTexels/sec
Bellek hızı: 102.592 GB/sec
Gölgeleme işlemleri: 213,664 MOperations/sec

Hd5770:
Nokta üretim hızı: 13,600 MPixels/sec
Doku kaplama hızı: 34,000 MTexels/sec
Bellek hızı: 76.8 GB/sec
Gölgeleme işlemleri: 680,000 Milyon işlem/sec

Hd5830:
Nokta üretim hızı: 12,800 MPixels/sec
Doku kaplama hızı: 44,800 MTexels/sec
Bellek hızı: 128 GB/sec
Gölgeleme işlemleri: 896,000 Milyon işlem/sec

Hd5850:
Nokta üretim hızı: 23,200 MPixels/sec
Doku kaplama hızı: 52,200 MTexels/sec
Bellek hızı: 128 GB/sec
Gölgeleme işlemleri: 1,044,000 Milyon işlem/sec


Meteye herkes olumsuz eleştiride bulunmuş ama gölgeleme olayında ki durum dikkatimi çekti.
Yabancı forumları ve bu forumu sıkı takip edenlerin hatırlayacağı üzre zaman zaman 58xx serisiyle oynanan oyunlardan alınmış ekran alıntılarının
4xx serisiyle oynanan aynı oyunlardan alınmış ekran alıntılarının karşılaştırmasında 58xx serisi sebebi bilinmeyen şekilde daha kaliteli ve net görüntü veriyordu.
Bunun sebebi bu gölgeleme işlemi olabilir mi acaba?
@Mete Can Karahasan gtx470 ve gtx480'inde değerlerini paylaşırmısın lütfen.

Ekleme: Asıl yazıcağımı unuttum:

AMD bu defa beklenen açıklamayı yapmamış 5830'un 5770le kıyaslandığında aradaki paraya değmeyecek kart olarak duracak her zaman.
AMD bu saatten sonra 5830a nekadar fiyat indirimi yaparsa yapsın GTX460 256bit 1GB karşısında işi zorunda ötesinde. 5830 zaten yok gibi kabul ediliyordu şimdi tamamen yok olacak.

5850ye iyi bir fiyat indirimi gelmediği ya da GTX460 256bit 1GB modeline karşı rakip olabilecek yeni bir kart çıkarmadığı sürece çok büyük bir hata yapar...
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KANUNI61 9 yıl
yorum ların % 80 boş boş şeyler yazmışlar
dh de oc li tesleri baz alıyor millet naber yaa
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fero01 9 yıl

KANUNI61

yorum ların % 80 boş boş şeyler yazmışlar
dh de oc li tesleri baz alıyor millet naber yaa

bakanlar kurulu toplantısımı yapılacaktı sen ne yazmıssın dolu
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C28_ 9 yıl
Öle de canımı ye arkadaşım sağolasın açıklma için :)
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C28_ 9 yıl
En güzeli bitane ps3 alacan geri kalan paranla ORJİNAL 100YTL god of war 3 alcan keyfine bakıcan artık ayda bir kez oyun bitirsen 1yıl god of war 3 oynarsın sıkılmadan (çünkü başka oyun alamıcam) ne demişler zengini parası züğürdün çenesini yorarmış şimdi onunyerine Xbox 360 alın dicem artıları var dicem yeni bir tartışma konusu ) en güzeli nvidia FX5200 celeron 1,7 prens of persia 2-3 kur oyna zaten son çıkan oyunlar 5 para etmez oldu atık
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