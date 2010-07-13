GeForce GTX 460 sonrasında AMD'den ilk açıklama: ATi HD 5830, 200 Avro seviyesindeki en iyi kart

GeForce GTX 460'ın lanse edilmesiyle birlikte gözlerin çevrildiği AMD kampı, sonunda sessizliğini bozdu ve rekabete ilişkin ilk yorumlarını yaptı. 192-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan GeForce GTX 460 modeliyle, ATi Radeon HD 5830'un aynı fiyat seviyesinde yer aldığını belirten AMD, yeni nesil oyunlar için bellek kapasitesinin oldukça önemli olduğunu, ATi Radeon HD 5830'un da daha yüksek bellek kapasitesiyle (1GB GDDR5) ile geldiğini belirtiyor. Öte yandan piyasaya önce girmenin bir avantajı olarak oyun firmalarının, yeni yapımlarında ATi Radeon HD 5000 serisi ekran kartlarını kullandığını belirten AMD, ayrıca bazı açılardan ciddi avantajlara sahip olduğuna dikkat çekiyor.

- ATi Stream teknolojisi ve oyunlar için yüksek işlem gücü.

- ATI Eyefinity teknolojisi ile tek kartta üçlü ya da altılı (sahip olduğununuz ekran kartı modeline göre) monitör desteği.

- DTS Master Audio ve Dolby TrueHD için 7.1 kanal HBR ses desteği.

ATi Radeon HD 5830'un 200 Avro seviyesindeki en iyi ekran kartı olduğunu belirten AMD, giriş seviyesinden yüksek performans sınıfına kadar her fiyat aralığında DirectX 11 destekli ürünü olduğunun altını çizerken, mevcut ürün gamıyla güçlü hissetiklerini, hatta firma tarihinin en güçlü ürün kümesine sahip olduklarının altını çiziyor.