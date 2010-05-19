GeForce GTX 465, CUDA desteği ile geliyor (!)

Evet haberimizin başlığı biraz garip gelebilir zira 2007 yılından bu yana Nvidia ekran kartlarının tamamı tarafından desteklenen ve Fermi mimarisi için anahtar role sahip olan CUDA teknolojisi, 1 Haziran'da lanse edilecek GeForce GTX 465'e özgü bir detay değil. Ancak bugün bir internet sitesi tarafından ortaya atılan iddia uzun süre tartışılacak gibi görünüyor çünkü ilgili habere göre hızlı, az ısınan ve daha az karmaşık bir kart hazırlamak isteyen Nvidia'nın, GeForce GTX 465 modelinde CUDA desteği sunmayacağı iddia ediliyor.

İlgili haberin aksine GeForce GTX 465, güncel tüm Nvidia modellerinde olduğu gibi CUDA desteği ile geliyor. Farklı üreticilerin resmi dökümanlarına göre GeForce GTX 465'te, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'de olduğu gibi C/C++ hızladırmalı CUDA desteği sunuluyor. Bilindiği üzere CUDA teknolojisi ile Nvidia, pek çok uygulamada GPU'nun CPU'ya alternatif olabileceğini değinmiş, başta video uygulamaları olmak üzere farklı görevler için paralel işlem yeteneğine sahip yeni nesil grafik yongalarının, CPU'lar ile kıyaslandığında ciddi derecece daha hızlı olduğunu açıklayarak CUDA teknolojisinin önemine işaret etmişti.

İlgili haber: http://www.kitguru.net/components/graphic-cards/zardon/nvidia-to-drop-cuda-on-gtx465/