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GeForce GTX 465, CUDA desteği ile geliyor (!)

9 yıl
9,5b
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5
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Evet haberimizin başlığı biraz garip gelebilir zira 2007 yılından bu yana Nvidia ekran kartlarının tamamı tarafından desteklenen ve Fermi mimarisi için anahtar role sahip olan CUDA teknolojisi, 1 Haziran'da lanse edilecek GeForce GTX 465'e özgü bir detay değil. Ancak bugün bir internet sitesi tarafından ortaya atılan iddia uzun süre tartışılacak gibi görünüyor çünkü ilgili habere göre hızlı, az ısınan ve daha az karmaşık bir kart hazırlamak isteyen Nvidia'nın, GeForce GTX 465 modelinde CUDA desteği sunmayacağı iddia ediliyor.

İlgili haberin aksine GeForce GTX 465, güncel tüm Nvidia modellerinde olduğu gibi CUDA desteği ile geliyor. Farklı üreticilerin resmi dökümanlarına göre GeForce GTX 465'te, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'de olduğu gibi C/C++ hızladırmalı CUDA desteği sunuluyor. Bilindiği üzere CUDA teknolojisi ile Nvidia, pek çok uygulamada GPU'nun CPU'ya alternatif olabileceğini değinmiş, başta video uygulamaları olmak üzere farklı görevler için paralel işlem yeteneğine sahip yeni nesil grafik yongalarının, CPU'lar ile kıyaslandığında ciddi derecece daha hızlı olduğunu açıklayarak CUDA teknolojisinin önemine işaret etmişti.

İlgili haber: http://www.kitguru.net/components/graphic-cards/zardon/nvidia-to-drop-cuda-on-gtx465/


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Batuist 9 yıl
çok mantıksız geldi... hemde çok... ama yinede habere açık bir kapı bırakmak lazım.. ne olur ne olmaz..
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sdbz 9 yıl
5830 karşısında tutunamazdı.
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Tolgá 9 yıl
kitguru iyi uydurmuş bu saatten sonra cuda desteksiz kart çıkmaz..
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sadtneverdie 9 yıl
bu saatten sonra cuda desteksiz kart çıkartılmaz. tamamen saçmalık. kim neresinden uyduruyor bunları anlamıyorum
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AndryTR 9 yıl
Güzel sallamışlar. nVidia giriş seviyesi kartlarında da CUDA kullanırken, yeni mimarinin orta sınıfa hitap edecek ve beklentilerin yüksek tutulduğu bir ekran kartında CUDA desteği vermemesi abes bir durum olurdu. GTX 465 gibi bir ekran kartında olmaması, nVidia'nın şu zamana kadar yaptığı onca şeyi heba etmesi olurdu. GT 420 ya da benzeri bir kartta olmayacak deselerdi bir nebze de GTX 465...

Demek ki, KitGuru'yu da es geçmek gerek...
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