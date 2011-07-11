GeForce GTX 480'nin Avrupa satış fiyatı 200€ seviyesine düştü

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Fermi mimarisini kullanan ilk ekran kartı olarak uzunca bir süre gündemde kalan GeForce GTX 480, Avrupa'da 200 Avro seviyesine gerileyen fiyatıyla yüksek performans meraklıları için gündemdeki yerini koruyacak gibi görünüyor. Benzer performans seviyesine sahip GeForce GTX 570 ve GTX 580 modellerinin çıkışıyla ikinci plana gerileyen kart, son indirimle önemli bir seçenek haline geldi.
GF100 grafik yongasından güç alan, 480x paralel işlem birimine ve 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartına 1.5GB GDDR5 bellek eşlik ediyor. Lanse edildiği dönemde 499 Avro seviyesinden sunulan GeForce GTX 480, Avrupa fiyat listelerinde 200 Avro seviyesinden yani GeForce GTX 570 ve Radeon HD 6970'den %20 daha düşük fiyatlandırma ile yer alıyor.
Özel tasarımlı GeForce GTX 480'lerin fiyatları da düşmüş durumda. Zotac'ın fabrika çıkışı hız aşırtmalı kartı GeForce GTX 480 AMP! Edition, 210 Avro seviyesinden temin edilebilir vaziyette.
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yine de GeForce GTX570 ve Radeon HD 6970'a bunu tercih edenlerin fazla olacağını sanmıyorum.
sende iyice koylu kurnazı cıktın:D saka bi yanada herkes birbirini eksiye bogmus sonumuz hayrola :S
Fx5200 gibi performans makinası ve bütçe dostu kart çıkmadı yıllardır.
Delinin biri kuyuya taş attı, kırk akıllı çıkaramıyor. Hem bu indirim Türkiye'ye ne zaman yansır orası da meçhul...
Euro 2.3 TL şu anda. 200 Euro = 460 TL eder.
dediğim doğru ama bize gelene kadar distributör karı ve artı kdv dolayısı ile sizin yaptığınız hesaba geliyor.
birde euro olarak hesaplandığını düşünsenize akıl almaz miktarlar çıkardı
defalarca söylendi yine söyleyelim avrupa da euro çıkış fiyatları biz de dolara dönüyor.
bunlar kart servet değerindeyken söylenebilirdi ama 200 avroya bu kart bedava demektir. ne ısısını dinlerim ne güç tüketimini. nerdeyse 300 lıra şaka gibi :d kalan paraya power da alırsın kasaya ilave fanda :)
GTX 480 : 200 euro (bedava)
200 euro ~= 300 TL
Kalan para (?) = power + kasaya ilave fan
Ben bu hesaptan bir şey anlamadım.
Hangi 300 lira arkadasim 200 euro diyor.kaldiki turkiyede ne zaman indirime girer orasi mechul..indirim olsa bile turkiyede ithalatcilar saolsun 200euroyu gormez bu kart..
edit: düzeltilmiş bile