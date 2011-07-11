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GeForce GTX 480'nin Avrupa satış fiyatı 200€ seviyesine düştü

7 yıl
13,7b
1
29
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fermi mimarisini kullanan ilk ekran kartı olarak uzunca bir süre gündemde kalan GeForce GTX 480, Avrupa'da 200 Avro seviyesine gerileyen fiyatıyla yüksek performans meraklıları için gündemdeki yerini koruyacak gibi görünüyor. Benzer performans seviyesine sahip GeForce GTX 570 ve  GTX 580 modellerinin çıkışıyla ikinci plana gerileyen kart, son indirimle önemli bir seçenek haline geldi.

GF100 grafik yongasından güç alan, 480x paralel işlem birimine ve 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartına 1.5GB GDDR5 bellek eşlik ediyor. Lanse edildiği dönemde 499 Avro seviyesinden sunulan GeForce GTX 480, Avrupa fiyat listelerinde 200 Avro seviyesinden yani GeForce GTX 570 ve Radeon HD 6970'den %20 daha düşük fiyatlandırma ile yer alıyor.

Özel tasarımlı GeForce GTX 480'lerin fiyatları da düşmüş durumda. Zotac'ın fabrika çıkışı hız aşırtmalı kartı GeForce GTX 480 AMP! Edition, 210 Avro seviyesinden temin edilebilir vaziyette. 

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Dovahkiin 7 yıl
300 TL olmasın da 500 TL olsun burda. Her türlü alınır özel soğutmalı olanlar.
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sahafiec 7 yıl
iyice kısaldı bu ürünlerin ömrü yahu, nerdeyse eski fiyatının 1/3 birine düşmüş...

yine de GeForce GTX570 ve Radeon HD 6970'a bunu tercih edenlerin fazla olacağını sanmıyorum.
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X-FI 7 yıl
ekran kartı düşünnülere çok iyi bir fırsat ;)
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AsasinoDePulgas 7 yıl
Arkadaşlar Türkiyede Avrupada sayılıyor. ( Bazı yerlere göre Asya) Avrupada 200 avro olan alet amerikada 200 dolar olur ama Türkiyeye nasıl gelir belli olmaz :)
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OPTİMİST 7 yıl
Gtx480'i her türlü HD6950 ve HD6970'e tercih ederim, günlerdir özel soğutmalı uygun fiyatlı sıfır yada 2nci el gtx480 arıyordum ama 600TL'den aşağı fiyat yok.. NVİDİA güncel ürünlerde F/P odaklı yaklaşmıyor olabilir ama bari önceki nesil ürünlerde bu prensibi sahiplense çok güzel olacak. Örnek olarak çıktığı zaman 900-1000 TL seviyesinde olan HD5870'i 2 hafta önce 390 liraya aldım, bırakın bu fiyatı 490 liraya gtx480 olsa onu tercih ederdim ama en ucuz sıfır fiyat şu an 780 civaı yani HD5870 Crossfire kurabilecek bir fiyatlandırma politikası yüzünden mecburen rakip kartı tercih ediyoruz..
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akakivanc 7 yıl
infinite
250den fazla vermem... :D

sende iyice koylu kurnazı cıktın:D saka bi yanada herkes birbirini eksiye bogmus sonumuz hayrola :S
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infinite 7 yıl
250den fazla vermem... :D
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Mckhan 7 yıl
480 liraya gtx480 amp olsada alsak sıfır
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Arranger. 7 yıl
Bir kere de fiyat/performans kartı yap be nvidia.
Fx5200 gibi performans makinası ve bütçe dostu kart çıkmadı yıllardır.
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sars 7 yıl
Avrupa'da avro ile satılırken bize geldiğinde aynı tutarda dolar olarak satılan bir ürün gösterir misin merak ettim.
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bocekgrafik 7 yıl
Yukarıda da yazıldı. 460 TL eder. Hiç mi matematik okumadınız siz?

Delinin biri kuyuya taş attı, kırk akıllı çıkaramıyor. Hem bu indirim Türkiye'ye ne zaman yansır orası da meçhul...
Euro 2.3 TL şu anda. 200 Euro = 460 TL eder.
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Zero Limit 7 yıl sars
sars

Avrupa'da avro ile satılırken bize geldiğinde aynı tutarda dolar olarak satılan bir ürün gösterir misin merak ettim.


dediğim doğru ama bize gelene kadar distributör karı ve artı kdv dolayısı ile sizin yaptığınız hesaba geliyor.

birde euro olarak hesaplandığını düşünsenize akıl almaz miktarlar çıkardı
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rog maximus 7 yıl
kart fiyat performans olmuş ama avrupa için. bir arkadaş neredeyse 300lira demiş 200 dolar değil 200 evro kartın fiyatı şu anki kurla 460tl'ye denk geliyor ki buda avrupa fiyatı türkiye fiyatlarına bakınca f/p olmaktan çıkıyo haliyle
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Zero Limit 7 yıl rog maximus
liviera

kart fiyat performans olmuş ama avrupa için. bir arkadaş neredeyse 300lira demiş 200 dolar değil 200 evro kartın fiyatı şu anki kurla 460tl'ye denk geliyor ki buda avrupa fiyatı türkiye fiyatlarına bakınca f/p olmaktan çıkıyo haliyle


defalarca söylendi yine söyleyelim avrupa da euro çıkış fiyatları biz de dolara dönüyor.
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sadtneverdie 7 yıl
*absolut*
bu kart 100 derecede ve iş makinası gibi güç çekiyor zaten 580 bu yüzden çıktı bi an önce.fiyatı daha fazla düşermi bilinmez ama alınmaz.hele sli hiç yapılmaz bununla.

bunlar kart servet değerindeyken söylenebilirdi ama 200 avroya bu kart bedava demektir. ne ısısını dinlerim ne güç tüketimini. nerdeyse 300 lıra şaka gibi :d kalan paraya power da alırsın kasaya ilave fanda :)
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Zero Limit 7 yıl
zaten almışken amp! modelini alıcaksın, fiyat çok leziz.
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combofix 7 yıl

sadtneverdie

bunlar kart servet değerindeyken söylenebilirdi ama 200 avroya bu kart bedava demektir. ne ısısını dinlerim ne güç tüketimini. nerdeyse 300 lıra şaka gibi :d kalan paraya power da alırsın kasaya ilave fanda :)

GTX 480 : 200 euro (bedava)
200 euro ~= 300 TL
Kalan para (?) = power + kasaya ilave fan

Ben bu hesaptan bir şey anlamadım.
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2ner 7 yıl sadtneverdie
sadtneverdie
*absolut*
bu kart 100 derecede ve iş makinası gibi güç çekiyor zaten 580 bu yüzden çıktı bi an önce.fiyatı daha fazla düşermi bilinmez ama alınmaz.hele sli hiç yapılmaz bununla.

bunlar kart servet değerindeyken söylenebilirdi ama 200 avroya bu kart bedava demektir. ne ısısını dinlerim ne güç tüketimini. nerdeyse 300 lıra şaka gibi :d kalan paraya power da alırsın kasaya ilave fanda :)

Hangi 300 lira arkadasim 200 euro diyor.kaldiki turkiyede ne zaman indirime girer orasi mechul..indirim olsa bile turkiyede ithalatcilar saolsun 200euroyu gormez bu kart..
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arrivederci 7 yıl
bu kart 100 derecede ve iş makinası gibi güç çekiyor zaten 580 bu yüzden çıktı bi an önce.fiyatı daha fazla düşermi bilinmez ama alınmaz.hele sli hiç yapılmaz bununla.
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tiger cage 7 yıl
fiyatı halen yüksek 130-150 aralığında olması gerekli
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adilazimdegilx 7 yıl
210 Euroya 480 AMP!... Güç tüketimi hariç mükemmel bir kart. Sıcaklık, az hız aşırtabilme gibi sorunları da özel soğutucu sayesinde yok. Kesinlikle alınır.

edit: düzeltilmiş bile
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Zero Limit 7 yıl
oha bu kart fiyat performans olmuş resmen
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