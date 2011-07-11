GeForce GTX 480'nin Avrupa satış fiyatı 200€ seviyesine düştü

Fermi mimarisini kullanan ilk ekran kartı olarak uzunca bir süre gündemde kalan GeForce GTX 480, Avrupa'da 200 Avro seviyesine gerileyen fiyatıyla yüksek performans meraklıları için gündemdeki yerini koruyacak gibi görünüyor. Benzer performans seviyesine sahip GeForce GTX 570 ve GTX 580 modellerinin çıkışıyla ikinci plana gerileyen kart, son indirimle önemli bir seçenek haline geldi.





GF100 grafik yongasından güç alan, 480x paralel işlem birimine ve 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartına 1.5GB GDDR5 bellek eşlik ediyor. Lanse edildiği dönemde 499 Avro seviyesinden sunulan GeForce GTX 480, Avrupa fiyat listelerinde 200 Avro seviyesinden yani GeForce GTX 570 ve Radeon HD 6970'den %20 daha düşük fiyatlandırma ile yer alıyor.





Özel tasarımlı GeForce GTX 480'lerin fiyatları da düşmüş durumda. Zotac'ın fabrika çıkışı hız aşırtmalı kartı GeForce GTX 480 AMP! Edition, 210 Avro seviyesinden temin edilebilir vaziyette.