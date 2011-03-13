GeForce GTX 590'ın saat hızlarına ilişkin yeni bilgiler

AMD'nin çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modelini pazara sürmesiyle birlikte gözlerin çevrildiği Nvidia cephesinde de geri sayım başlamış durumda. Uzun süredir merakla beklenen çift grafik işlemcili GeForce GTX 590, 22 Mart'ta yapılacak resmi lansman ile birlikte pazardaki yerini alacak. Rekabet açısından grafik endüstrinin unutmayacağı zaman dilimlerinden birisi olacak Mart 2011, 28nm GPU'ların çıkışına kadar geçecek süre için performans liderinin belirlendiği dönem olacak. Radeon HD 5970 ile iki yıldır zirvede yer alan AMD, Radeon HD 6990 ile konumunu pekiştirirken, Nvidia ise tek GPU'da sınıfındaki liderliğini GeForce GTX 590 ile genele yaymanın planlarını yapıyor.

Temsili görsel; Galaxy GeForce GTX 460 X2

GeForce GTX 590 ile ilgili olarak sır perdesinin önemli bir kısmı aralanmış durumda. Aylardır konuşulduğu üzere GF110 GPU'sunun çiftine sahip olacak GeForce GTX 590, 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine, 3072MB GDDR5 bellek kapasitesine ve her GPU için 512 adet olmak üzere toplamda 1024x paralel işlem birimine (CUDA) çekirdeğine sahip olacak. Öte taraftan GeForce GTX 590'ın saat hızları ise belirsizliğini koruyor. Radeon HD 6990'ın çıkışıyla birlikte rakibinin performansını gören Nvidia'nın artık son hazırlıklarını yaptığı belirtiliyor. Saat hızları konusunda henüz net bir bilgi olmasa da, NordicHardware, bilgi sahibi kaynaklardan elde ettiği detayları yayınladı.

GeForce GTX 590'a, GF110 GPU'sunun çifti güç veriyor.

Açıklanan bilgilere göre GeForce GTX 590'a güç veren GF110 GPU'larının her biri 600MHz seviyesinde, paralel işlemciler 1200MHz'de bellekler de 3400MHz civarında görev yapacak. GeForce GTX 580 ile kıyaslandığı saat hızlarının ciddi oranda düşürüldüğünü görüyoruz. Tabi bu zorunlu bir uygulama zira AMD'nin mimarisi ile kıyaslandığında Nvidia, güç tüketiminde daha bonkör bir tasarıma sahip. Belirtilen saat hızları kapsamında Nvidia, GeForce GTX 590 modelinde GeForce GTX 580'e kıyasla %55 daha fazla performans sunacak gibi görünüyor. AMD'ye baktığımızda ise Radeon HD 6990 modelinin, Radeon HD 6970 ile kıyaslandığında %89 ve %100 (OC modu) fark yaratıyor.

GTX 590 GTX 580 HD 6990 HD 6990 OC GPU 2 x GF110 1 x GF110 2 x Cayman XT 2 x Cayman XT GPU Hızı

~ 600 MHz 772 MHz 830 MHz 880 MHz Teorik İşlem Gücü 2,46 TFLOPs* 1.58TFLOPs 5,1 TFLOPS 5,4 TFLOPS Bellek Miktarı

3 072 MB 1 536 MB 4 096 MB 4 096 MB Bellek Hızı

~ 3 400 MHz 4 008 MHz 5 000 MHz 5 000 MHz

Yapılan testlerin ortaya koyduğu sonuçlar itibariyle, GeForce GTX 580 SLI ve Radeon HD 6970 Crossfire, Radeon HD 6990'ı geride bırakmayı başarıyor. Ancak saat hızları 600MHz seviyesine düşürülen GF110 GPU'sunun çifti ile GeForce GTX 590'ın, Radeon HD 6990 karşısında ne derece rekabetçi olacağını 22 Mart tarihinde göreceğiz.

Kaynak; http://www.nordichardware.com/news/71-graphics/42600-nvidia-downclocks-geforce-gtx-590-substantially.html