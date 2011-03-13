GeForce GTX 590'ın saat hızlarına ilişkin yeni bilgiler

AMD'nin çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modelini pazara sürmesiyle birlikte gözlerin çevrildiği Nvidia cephesinde de geri sayım başlamış durumda. Uzun süredir merakla beklenen çift grafik işlemcili GeForce GTX 590, 22 Mart'ta yapılacak resmi lansman ile birlikte pazardaki yerini alacak. Rekabet açısından grafik endüstrinin unutmayacağı zaman dilimlerinden birisi olacak Mart 2011, 28nm GPU'ların çıkışına kadar geçecek süre için performans liderinin belirlendiği dönem olacak. Radeon HD 5970 ile iki yıldır zirvede yer alan AMD, Radeon HD 6990 ile konumunu pekiştirirken, Nvidia ise tek GPU'da sınıfındaki liderliğini GeForce GTX 590 ile genele yaymanın planlarını yapıyor.
GeForce GTX 590 ile ilgili olarak sır perdesinin önemli bir kısmı aralanmış durumda. Aylardır konuşulduğu üzere GF110 GPU'sunun çiftine sahip olacak GeForce GTX 590, 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine, 3072MB GDDR5 bellek kapasitesine ve her GPU için 512 adet olmak üzere toplamda 1024x paralel işlem birimine (CUDA) çekirdeğine sahip olacak. Öte taraftan GeForce GTX 590'ın saat hızları ise belirsizliğini koruyor. Radeon HD 6990'ın çıkışıyla birlikte rakibinin performansını gören Nvidia'nın artık son hazırlıklarını yaptığı belirtiliyor. Saat hızları konusunda henüz net bir bilgi olmasa da, NordicHardware, bilgi sahibi kaynaklardan elde ettiği detayları yayınladı.
Açıklanan bilgilere göre GeForce GTX 590'a güç veren GF110 GPU'larının her biri 600MHz seviyesinde, paralel işlemciler 1200MHz'de bellekler de 3400MHz civarında görev yapacak. GeForce GTX 580 ile kıyaslandığı saat hızlarının ciddi oranda düşürüldüğünü görüyoruz. Tabi bu zorunlu bir uygulama zira AMD'nin mimarisi ile kıyaslandığında Nvidia, güç tüketiminde daha bonkör bir tasarıma sahip. Belirtilen saat hızları kapsamında Nvidia, GeForce GTX 590 modelinde GeForce GTX 580'e kıyasla %55 daha fazla performans sunacak gibi görünüyor. AMD'ye baktığımızda ise Radeon HD 6990 modelinin, Radeon HD 6970 ile kıyaslandığında %89 ve %100 (OC modu) fark yaratıyor.
|GTX 590
|GTX 580
|HD 6990
|HD 6990 OC
|GPU
|2 x GF110
|1 x GF110
|2 x Cayman XT
|2 x Cayman XT
|GPU Hızı
|~ 600 MHz
|772 MHz
|830 MHz
|880 MHz
|Teorik İşlem Gücü
|2,46 TFLOPs*
|1.58TFLOPs
|5,1 TFLOPS
|5,4 TFLOPS
|Bellek Miktarı
|3 072 MB
|1 536 MB
|4 096 MB
|4 096 MB
|Bellek Hızı
|~ 3 400 MHz
|4 008 MHz
|5 000 MHz
|5 000 MHz
Yapılan testlerin ortaya koyduğu sonuçlar itibariyle, GeForce GTX 580 SLI ve Radeon HD 6970 Crossfire, Radeon HD 6990'ı geride bırakmayı başarıyor. Ancak saat hızları 600MHz seviyesine düşürülen GF110 GPU'sunun çifti ile GeForce GTX 590'ın, Radeon HD 6990 karşısında ne derece rekabetçi olacağını 22 Mart tarihinde göreceğiz.
Kaynak; http://www.nordichardware.com/news/71-graphics/42600-nvidia-downclocks-geforce-gtx-590-substantially.html
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GTX560 DH tanııtım videosunda gördüğüm kadarıyla ve techpowerup ve Guru3d benchlerine göre de 900 mhz OC ile DX11 BC2'de yine 900 mhz OC'lu HD6970'e yakın değer verebilen ve GTX480'i yakalayan GPU. Kendisinden daha güçlü lanse edilen GTX570 GTX580 ve HD6970'e göre her türlü tercih edilir. Hele x2 tasarımları çıksın görelim.
Tamam anladık kart sende resimlerini ekle bekliyoruz
tamam beyler resmi açıklama geldi dağılabilirsiniz..
amd bir adım önde gibi geliyor bana..nvidia phyx e kafa yoracagına cift gpulu kartlara biraz kafa yorsaydı belki daha iyi olabilirdi..
görünen o ki bu senenin de galibi amd ..
gelen gtx 590 ise amd 6990 ile ya kafa kafaya olucak yada az geride. gerçi 3tane sağlam performans driveri ilede bişeylar yapabilir nvidia bunlarıda hesaplıyorlardır...ama mimaride pek bişey değiştirebilceğini sanmıyorum cuda sayısı zaten sonda tek gpuda 512x2gelcek oda belli.shaderlar 1200mhz bayağı düşük hızlar bunlar asıl gücü burda nvidia kartların...
Dostum yannış hatırlamıyorsam bu ram olaylarında ilk talebi amd yaptığından yada kullanmaya ilk o başladığından nvidia yüksek mhz ram sipariş edemiyordu dur ben o yazıyı bulmaya çalışayım eminim öyle bir yazı okuduğuma.
Not:Performans olarak geride kalırsa fiyat indirimi filan yalan olur amd tarafında iyi hoş ben bir daah çift gpu kart almam ama prestij meselesi bir yerde nvidia için.
Tabi canıııım. 3-4 tane de 8 pin güç girişi daha ekler yapar. Sonra milletin patlaya PSU ları için davalara özel bir ödenek ayırır herhalde.
Veya öyle PSU parmakla sayılacak kişide olduğundan dolayı kartı çıkarttığıyla kalır. Tüm dünyada 300 tane falan satar herhalde.
Veya kartın yanında Enermax 1200 Watt PSU falan verirse hediye olarak olabilir. 600 Watt...