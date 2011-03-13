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GeForce GTX 590'ın saat hızlarına ilişkin yeni bilgiler

8 yıl
20,4b
1
63
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modelini pazara sürmesiyle birlikte gözlerin çevrildiği Nvidia cephesinde de geri sayım başlamış durumda. Uzun süredir merakla beklenen çift grafik işlemcili GeForce GTX 590, 22 Mart'ta yapılacak resmi lansman ile birlikte pazardaki yerini alacak. Rekabet açısından grafik endüstrinin unutmayacağı zaman dilimlerinden birisi olacak Mart 2011, 28nm GPU'ların çıkışına kadar geçecek süre için performans liderinin belirlendiği dönem olacak. Radeon HD 5970 ile iki yıldır zirvede yer alan AMD, Radeon HD 6990 ile konumunu pekiştirirken, Nvidia ise tek GPU'da sınıfındaki liderliğini GeForce GTX 590 ile genele yaymanın planlarını yapıyor.

GeForce GTX 590'ın saat hızlarına ilişkin yeni bilgiler
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Temsili görsel; Galaxy GeForce GTX 460 X2

GeForce GTX 590 ile ilgili olarak sır perdesinin önemli bir kısmı aralanmış durumda. Aylardır konuşulduğu üzere GF110 GPU'sunun çiftine sahip olacak GeForce GTX 590, 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine, 3072MB GDDR5 bellek kapasitesine ve her GPU için 512 adet olmak üzere toplamda 1024x paralel işlem birimine (CUDA) çekirdeğine sahip olacak. Öte taraftan GeForce GTX 590'ın saat hızları ise belirsizliğini koruyor. Radeon HD 6990'ın çıkışıyla birlikte rakibinin performansını gören Nvidia'nın artık son hazırlıklarını yaptığı belirtiliyor. Saat hızları konusunda henüz net bir bilgi olmasa da, NordicHardware, bilgi sahibi kaynaklardan elde ettiği detayları yayınladı.

GeForce GTX 590'ın saat hızlarına ilişkin yeni bilgiler
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GeForce GTX 590'a, GF110 GPU'sunun çifti güç veriyor.

Açıklanan bilgilere göre GeForce GTX 590'a güç veren GF110 GPU'larının her biri 600MHz seviyesinde, paralel işlemciler 1200MHz'de bellekler de 3400MHz civarında görev yapacak. GeForce GTX 580 ile kıyaslandığı saat hızlarının ciddi oranda düşürüldüğünü görüyoruz. Tabi bu zorunlu bir uygulama zira AMD'nin mimarisi ile kıyaslandığında Nvidia, güç tüketiminde daha bonkör bir tasarıma sahip. Belirtilen saat hızları kapsamında Nvidia, GeForce GTX 590 modelinde GeForce GTX 580'e kıyasla %55 daha fazla performans sunacak gibi görünüyor. AMD'ye baktığımızda ise Radeon HD 6990 modelinin, Radeon HD 6970 ile kıyaslandığında %89 ve %100 (OC modu) fark yaratıyor.

 

  GTX 590 GTX 580 HD 6990 HD 6990 OC
GPU 2 x GF110 1 x GF110 2 x Cayman XT 2 x Cayman XT  
GPU Hızı
 ~ 600 MHz 772 MHz 830 MHz 880 MHz  
Teorik İşlem Gücü 2,46 TFLOPs* 1.58TFLOPs 5,1 TFLOPS 5,4 TFLOPS  
Bellek Miktarı
 3 072 MB 1 536 MB 4 096 MB 4 096 MB  
Bellek Hızı
 ~ 3 400 MHz 4 008 MHz 5 000 MHz 5 000 MHz  

Yapılan testlerin ortaya koyduğu sonuçlar itibariyle, GeForce GTX 580 SLI ve Radeon HD 6970 Crossfire, Radeon HD 6990'ı geride bırakmayı başarıyor. Ancak saat hızları 600MHz seviyesine düşürülen GF110 GPU'sunun çifti ile GeForce GTX 590'ın, Radeon HD 6990 karşısında ne derece rekabetçi olacağını 22 Mart tarihinde göreceğiz.

Kaynak; http://www.nordichardware.com/news/71-graphics/42600-nvidia-downclocks-geforce-gtx-590-substantially.html


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setek01 8 yıl
En iyi X2 GPU'suna sahipler aslında. GF114 prestijin kralını yapar. Daha küçük gpu daha az güç tüketimi daha serin daha yüksek OC potansiyeli. Crysis testleri hikaye oldu bence artık. Crysis testini yapan oyun çıktığında da oynatacak kart yapacaktı. Bugün hala en baba oyun BC2. Diğer bir iki oyunu Nvida odaklı olduğu için ben baz almıyorum. Hem Nvidia Hem AMD'nin yüksek skor aldığı BC2 ve Pyshx kapalı Mafia 2 ve birde Dirt 2 benim kıstaslarım. HAWX ve Metro2033 Nvida, f1 2010 ise AMD kartlarda daha başarılı olduğu için hariç tutuyorum. Crysis 2 çıkınca sürücülerle birlikte tekrar değerlendirilir ayrıca.

GTX560 DH tanııtım videosunda gördüğüm kadarıyla ve techpowerup ve Guru3d benchlerine göre de 900 mhz OC ile DX11 BC2'de yine 900 mhz OC'lu HD6970'e yakın değer verebilen ve GTX480'i yakalayan GPU. Kendisinden daha güçlü lanse edilen GTX570 GTX580 ve HD6970'e göre her türlü tercih edilir. Hele x2 tasarımları çıksın görelim.
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vernoncougar 8 yıl
Mıllet sakın olun, GTX 590 %100 HD 6990'ı gececektır. Atıyorum ımzamı bunun altına...........
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Next Gen 8 yıl

vernoncougar

Mıllet sakın olun, GTX 590 %100 HD 6990'ı gececektır. Atıyorum ımzamı bunun altına...........


Tamam anladık kart sende resimlerini ekle bekliyoruz
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StreamRolleR 8 yıl

vernoncougar

Mıllet sakın olun, GTX 590 %100 HD 6990'ı gececektır. Atıyorum ımzamı bunun altına...........

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F.@.T.İ.H 8 yıl

vernoncougar

Mıllet sakın olun, GTX 590 %100 HD 6990'ı gececektır. Atıyorum ımzamı bunun altına...........


tamam beyler resmi açıklama geldi dağılabilirsiniz..
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İstan34bul 8 yıl
:(
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SLaYeR KiNG 8 yıl
Madem herkesin beklediği şekilde saat hızlarını düşürmek zorunda kalacaktınız? İnsan 6990’dan önce piyasaya çıkarmaz mı ? böylelikle bir nebze olsun beklentileri düşürüp , konumunu dolayısıyla haddini bilmiş olurdu.. Hem geç çıkarıp hem de geride kalıyorsa EPIC FAIL’in savunulacak hiçbir tarafı olmaz.. umarım bu saat düşürme olayına girmeden devrimsel bir çözüm sunabilirler,yoksa lansmanı geciktirerek büyük bir AHMAKlığa imza atılmış olacak..
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atiktuk 8 yıl
aynı watt harcamasında amd nin bariz üstünlüğünün olduğunu kanıtlıyor bu değerler..2 adet 580gpusunu tek kartta birleştirip 6990 ı gecmek tabi ki mümkün peki o kart nasıl sogutulacak_?olay sadece 2 gpuyu tek karta koymak değil olay enerjı sarfıyatını da makul değerlere cekerek bu işi yapmak yeğeen:)
amd bir adım önde gibi geliyor bana..nvidia phyx e kafa yoracagına cift gpulu kartlara biraz kafa yorsaydı belki daha iyi olabilirdi..
görünen o ki bu senenin de galibi amd ..
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NecroCyber-777 8 yıl
bu kadar hızlar düşük olursa sorun ceker kartlar ocilegpu 850 görse hava soğutucyla gayet perf.uçar..bu kadarda düşük olmaz hızlar bence..ama aslında gtx295i ele alalım hızlar düşük ama perf yüksekti gibi..
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H.E.B Sup 8 yıl
Gözlemlediğim tek şey ; asıl sıkıntının watt değerinde olduğunu gösteriyor.Her ne kadar 300 watt üzerine çıksa dahi 375 olsa dahi sıkıntılar var.Amd 450 wattlık overclock kısmını garanti dışı ilan etti daha önce görülmemiş bişey.Nvidiada iki adet 580 çekirdeği kullandığı için toplam 575 gibi bi değer çıkacaktı eğer kesinti olmasaydı.575 sağlayacak mekanizma 3 adet 8pin+anakarttan gelen güçle gerçekten ciddi sıkıntı doğrucaktı.Sonuç olarak 375-400 watt sınır diyebilirim.Yok powerımız yeter şu yeter bu yeter.Benim 1200W power var adamın 750 wattlık powerı var adam nası alsın bunu.Tekrar tekrar söylüyorum kartlar 300 wattı geçtikten sonra olay değişmiş iki kartta fail olmuştur.Çekirdek mimarisinde radikal değişimler yapmadıkça bu şekilde ufak sıçramalarla seneleri geçiririz.40nm nin sonuna geldiğimizde artık çok iyi gözüküyor.
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demircibu 8 yıl
benim anlamadığım neden hep düşük ram hızları kullanıyor 5ghzlik gddr5 ramler kullansa kaç watt fazla çekicek yani zaten nvidia en yüksek 4ghz kullanıyor gtx580de illa bişiler yapıp performans farkını artırıcakdır ama artık yüksek ram hızlarıda olmalı tamam 320bit 384bitden telafi ediyor ama yüksek ram hızlarıda daha iyi performans getirir
gelen gtx 590 ise amd 6990 ile ya kafa kafaya olucak yada az geride. gerçi 3tane sağlam performans driveri ilede bişeylar yapabilir nvidia bunlarıda hesaplıyorlardır...ama mimaride pek bişey değiştirebilceğini sanmıyorum cuda sayısı zaten sonda tek gpuda 512x2gelcek oda belli.shaderlar 1200mhz bayağı düşük hızlar bunlar asıl gücü burda nvidia kartların...

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Alkımm 8 yıl

demircibu

benim anlamadığım neden hep düşük ram hızları kullanıyor 5ghzlik gddr5 ramler kullansa kaç watt fazla çekicek yani zaten nvidia en yüksek 4ghz kullanıyor gtx580de illa bişiler yapıp performans farkını artırıcakdır ama artık yüksek ram hızlarıda olmalı tamam 320bit 384bitden telafi ediyor ama yüksek ram hızlarıda daha iyi performans getirir
gelen gtx 590 ise amd 6990 ile ya kafa kafaya olucak yada az geride. gerçi 3tane sağlam performans driveri ilede bişeylar yapabilir nvidia bunlarıda hesaplıyorlardır...ama mimaride pek bişey değiştirebilceğini sanmıyorum cuda sayısı zaten sonda tek gpuda 512x2gelcek oda belli.shaderlar 1200mhz bayağı düşük hızlar bunlar asıl gücü burda nvidia kartların...

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Dostum yannış hatırlamıyorsam bu ram olaylarında ilk talebi amd yaptığından yada kullanmaya ilk o başladığından nvidia yüksek mhz ram sipariş edemiyordu dur ben o yazıyı bulmaya çalışayım eminim öyle bir yazı okuduğuma.

Not:Performans olarak geride kalırsa fiyat indirimi filan yalan olur amd tarafında iyi hoş ben bir daah çift gpu kart almam ama prestij meselesi bir yerde nvidia için.
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theyapici 8 yıl
ne oalcak bir anahtar da nvidia koyar 400*600 watt a geçer uçurur amd yi siler
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H.E.B Sup 8 yıl
Sorun 450 watt ta başlıyor.450+ ya çıkmak için bir adet daha 8pin koyman lazımki işin rengi değişir.Anakart kaldırsa olur fakat pci ex slotunu bildiğin patlatırsın.450 watt+(30 watt süspansiyon eklesen) sınır 8pin+8pin+anakarttan gelen güç=450watt nvidia bu hesaptan dolayı kırpmaya mecbur gidiyor.
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OverClocK1ng 8 yıl
theyapici
ne oalcak bir anahtar da nvidia koyar 400*600 watt a geçer uçurur amd yi siler

Tabi canıııım. 3-4 tane de 8 pin güç girişi daha ekler yapar. Sonra milletin patlaya PSU ları için davalara özel bir ödenek ayırır herhalde.
Veya öyle PSU parmakla sayılacak kişide olduğundan dolayı kartı çıkarttığıyla kalır. Tüm dünyada 300 tane falan satar herhalde.

Veya kartın yanında Enermax 1200 Watt PSU falan verirse hediye olarak olabilir. 600 Watt...
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diemcizone 8 yıl
GPU hızı : 800 - 830MHz olsa, HD6990'ı tokatlar.
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setek01 8 yıl
Fail'in kralı temsili görsel olan 460x2'nin piyasada olmaması. Çoklu GPU'da en çok satılacak model olurdu ama ortada yok. Fiyatlara bak kartlara bak. 4870x2 vardı daha bir seneden biraz önce GTX295 gibi kusursuz kral vardı bu kartlar fiyattan zaten kaybetti gerisi boş.
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sdelta 8 yıl
Cidden foruma girmeye çalışıyorum sabahtan beri girilmiyor...
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