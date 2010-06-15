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GeForce 257.21 WHQL sürücüsü kullanıma sunuldu

8 yıl
17,8b
1
63
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia bugün yaptığı bir açıklama ile WHQL sertifikalı GeForce 256.21 sürücüsünü kullanıma sundu. PhysX v9.10.0223 yazılımına sahip olan ve GeForce 6 serisinden Fermi tabanlı GeForce GTX 400 modellerine kadar tüm masaüstü ekran kartları ve ION entegre GPU ailesi ile uyumlu olan yeni sürücü çok sayıda güncelleme ile geliyor.

Nvidia'nın açıkladığı bilgilere göre, GeForce GTX 257.21 WHQL sürücüsü,

- GeForce GTX 400 serisi için OpenGL 4.0 desteği,
- Çift hassasiyetli matematik hesaplamalarında ciddi performans artışı getiren CUDA Toolkit 3.1 desteği,
- Üçlü SLI için yeni bir Extreme AA modu, GeForce 200 serisi için SLI48X AA, GeForce GTX 400 serisi içinse SLI96X AA desteği,
- Ambient Occlusion kontrol panelinde yeni bir kalite modu,
- SLI ve PhysX için Nvidia Kontrol panelinde yeni bir kurulum sayfası,
- Hangi GPU'nun CUDA uygulamlaarını çalıştıracağıyla ilgili olarak CUDA GPU seçimine olanak tanıyan yeni bir kontrol paneli özelliği,
- Nvidia 3DVision ile Blu-ray 3D desteği,
- Çok sayıda oyun için performans artışı,

* Aliens vs. Predator (1920x1200 noAA/AF ? Tessellation on) oyununda %14'e varan performans artışı,
* Batman: Arkham Asylum (1920x1200 4xAA/16xAF PhysX=High) oyununda %4'e varan performans artışı,
* BattleForge (1920x1200 4xAA/16xAF ? Very High settings) oyununda %5'e varan performans artışı,
* Call of Duty: Modern Warfare 2 (1920x1200 4xAA/16xAF) oyununda %5'e varan performans artışı,
* Crysis: Warhead (1920x1200 4xAA/16xAF ? Enthusiast setting) oyununda %4'e varan performans artışı,
* Enemy Territory: Quake Wars (1920x1200 no AA/AF) oyununda %24'e varan performans artışı,
* Far Cry 2 (2560x1600 8xAA/16xAF) oyununda %9'a varan performans artışı,
* Just Cause 2 (2560x1600 no AA/AF - Concrete Jungle) oyununda %25'e varan performans artışı,
* Metro 2033 (1920x1200 no AA/16xAF ? Tessellation on) oyununda %7'ye varan performans artışı,
* Metro 2033 ((1920x1200 4xAA/16xAF ? Tessellation on) oyununda SLI ile %40'a varan performans artışı,
* S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (1920x1200 no AA/AF ? Day) %8'e varan performans artışı,
* Stone Giant (2650x1600 ? Tessellation on, DoF on) oyununda SLI ile %110'a varan performans artışı,
* The Chronicles of Riddick: Dark Athena (2560x1600 no AA/AF) oyununda %6'ya varan performans artışı,
* Unigine: Tropics (2560x1600 no AA/AF ? OpenGL) %9'a varan performans artışı,
* 3DMark Vantage (Performance ve Extreme ayarlarda) testinde %5'e varan performans artışı,
* Transparency AA (1920x1200 4xTrSS ? Crysis'de ölçüldü) seçeneğinde %19'a varan performans artışı.

GeForce 257.21 WHQL sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu versiyonuna bu adresten erişebilirsiniz.


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DH Misafiri 8 yıl
bu sürücüyü yükledikten sonra sorun yaşamaya başladım 8800gt ekran kartım var.
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krstarica 8 yıl

DH Misafiri

bu sürücüyü yükledikten sonra sorun yaşamaya başladım 8800gt ekran kartım var.

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''Sistem Geri Yükleme'' işlemi ile sürücüyü yüklemediğinizi düşündüğünüz bir tarihe yollayın sistemi, sorununuz düzelecektir...
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pckoqat 8 yıl
197 surumunu kullanırken oyunlarda 1024x768 cozunurlukte sorun yasamıyordum 257.21 surucusnu yukledim simdi oyunlara girdigimde ekran daralıyor bu sorunu nasıl cozebilirim?
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Nurullah_198 8 yıl

pckoqat

197 surumunu kullanırken oyunlarda 1024x768 cozunurlukte sorun yasamıyordum 257.21 surucusnu yukledim simdi oyunlara girdigimde ekran daralıyor bu sorunu nasıl cozebilirim?

Monitör ayarlarından olmasın o?
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huseyincarnege 8 yıl
32xaa kulanndım oyunda züperdi 96xaa nasıldır acaba:)
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huseyincarnege 8 yıl
vala denedim cok fark eti
grafik bakımındanda baya fark var öncekine göre var
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krstarica 8 yıl

huseyincarnege

vala denedim cok fark eti

grafik bakımındanda baya fark var öncekine göre var

Hangi karta sahipsin? ( GTX 200 serisimi)
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Slayer_ 8 yıl
Blur oyununa sli desteği hala yok
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krstarica 8 yıl

Slayer_

Blur oyununa sli desteği hala yok


Slayer_@ GTX 295 'ti kartın sanırım ben sorun yaşamadım dün itibari ile kullanıyorum ancak bir gariplikte hissediyor gibiyim bulamadım, sende herhangi bir sorun var mı? (Yüklediysen tabi)
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sadtneverdie 8 yıl
dstk
ben beta dahil hepsini indirdim sadece 1 kez sorun yaşadım sen hangi sorunlu sürücülerden bahsediyorsun açıklar mısın?
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dstk 8 yıl
Bu sene NVidia sürücüleri çok sorunluydu zaten. Tek tük bazı aylar (misal dediğiniz versiyondaki sürücüler) düzgün kullanabildik. ATI' nin 9.12 versiyonlu sürücüsü ve ondan sonrakiler çok iyiydi bu sene...
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mikoli88 8 yıl
gercekten mobile gpularda sorun oluyormu yeni driverlarda bende gt240m serisi gpu kulanıyorum kararsız kaldım yuklesemmi diye?
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showstopper41 8 yıl
257.15 Beta sürücüsünde ATI+nvidia kart kurulumunda mod yapmadan physx özelliği açılabiliyordu. Bunun bir bug olduğu söylentisi vardı.
257.21 de bu faydalı bug ı düzelttiler mi acaba?
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XPerience 8 yıl
Packard Bell'lerin GT240M lerinde sürekli mavi ekran hatası alıyoruz yeter bıktık yahu.Adamakıllı bir driver yükleyemedik 196 sürümünden başka...
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ProgreSsive aTTacK 8 yıl

XPerience

Packard Bell'lerin GT240M lerinde sürekli mavi ekran hatası alıyoruz yeter bıktık yahu.Adamakıllı bir driver yükleyemedik 196 sürümünden başka...


Benim dizüstü serviste bu driverda sorunlu mu?
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Erikakerstedt 8 yıl

XPerience

Packard Bell'lerin GT240M lerinde sürekli mavi ekran hatası alıyoruz yeter bıktık yahu.Adamakıllı bir driver yükleyemedik 196 sürümünden başka...


Second that

8800 GTX var laptopumda bende 196 serisinden yukari bir surucu yukleyemedim. Ekranda anlik bozulmalar oluyor.
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tokatli6061 8 yıl
Kartları yakmasında yine :)
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car_26 8 yıl
96xAA nedir ya ?
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Nurullah_198 8 yıl

tokatli6061

Kartları yakmasında yine :)

O fırsat her zaman elinize geçmez
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