GeForce 257.21 WHQL sürücüsü kullanıma sunuldu

Nvidia bugün yaptığı bir açıklama ile WHQL sertifikalı GeForce 256.21 sürücüsünü kullanıma sundu. PhysX v9.10.0223 yazılımına sahip olan ve GeForce 6 serisinden Fermi tabanlı GeForce GTX 400 modellerine kadar tüm masaüstü ekran kartları ve ION entegre GPU ailesi ile uyumlu olan yeni sürücü çok sayıda güncelleme ile geliyor.

Nvidia'nın açıkladığı bilgilere göre, GeForce GTX 257.21 WHQL sürücüsü,

- GeForce GTX 400 serisi için OpenGL 4.0 desteği,

- Çift hassasiyetli matematik hesaplamalarında ciddi performans artışı getiren CUDA Toolkit 3.1 desteği,

- Üçlü SLI için yeni bir Extreme AA modu, GeForce 200 serisi için SLI48X AA, GeForce GTX 400 serisi içinse SLI96X AA desteği,

- Ambient Occlusion kontrol panelinde yeni bir kalite modu,

- SLI ve PhysX için Nvidia Kontrol panelinde yeni bir kurulum sayfası,

- Hangi GPU'nun CUDA uygulamlaarını çalıştıracağıyla ilgili olarak CUDA GPU seçimine olanak tanıyan yeni bir kontrol paneli özelliği,

- Nvidia 3DVision ile Blu-ray 3D desteği,

- Çok sayıda oyun için performans artışı,

* Aliens vs. Predator (1920x1200 noAA/AF ? Tessellation on) oyununda %14'e varan performans artışı,

* Batman: Arkham Asylum (1920x1200 4xAA/16xAF PhysX=High) oyununda %4'e varan performans artışı,

* BattleForge (1920x1200 4xAA/16xAF ? Very High settings) oyununda %5'e varan performans artışı,

* Call of Duty: Modern Warfare 2 (1920x1200 4xAA/16xAF) oyununda %5'e varan performans artışı,

* Crysis: Warhead (1920x1200 4xAA/16xAF ? Enthusiast setting) oyununda %4'e varan performans artışı,

* Enemy Territory: Quake Wars (1920x1200 no AA/AF) oyununda %24'e varan performans artışı,

* Far Cry 2 (2560x1600 8xAA/16xAF) oyununda %9'a varan performans artışı,

* Just Cause 2 (2560x1600 no AA/AF - Concrete Jungle) oyununda %25'e varan performans artışı,

* Metro 2033 (1920x1200 no AA/16xAF ? Tessellation on) oyununda %7'ye varan performans artışı,

* Metro 2033 ((1920x1200 4xAA/16xAF ? Tessellation on) oyununda SLI ile %40'a varan performans artışı,

* S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (1920x1200 no AA/AF ? Day) %8'e varan performans artışı,

* Stone Giant (2650x1600 ? Tessellation on, DoF on) oyununda SLI ile %110'a varan performans artışı,

* The Chronicles of Riddick: Dark Athena (2560x1600 no AA/AF) oyununda %6'ya varan performans artışı,

* Unigine: Tropics (2560x1600 no AA/AF ? OpenGL) %9'a varan performans artışı,

* 3DMark Vantage (Performance ve Extreme ayarlarda) testinde %5'e varan performans artışı,

* Transparency AA (1920x1200 4xTrSS ? Crysis'de ölçüldü) seçeneğinde %19'a varan performans artışı.

GeForce 257.21 WHQL sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu versiyonuna bu adresten erişebilirsiniz.