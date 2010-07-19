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GeIL, Ultra Plus ve Value Plus serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeIL, Ultra Plus ve Value Plus serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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Performans tutkunları, hız aşırtmacılar ve oyuncular için bellek çözümleri sunan GeIL, ürün gamını iki yeni DDR3 bellek kitiyle güncelliyor. Ultra Plus ve Value Plus serisi altında sunulan yeni belleklerin hız aşırtmacılarla birlikte "ekstrem" hızlara ihtiyaç duymayan ancak iyi bir fiyat/performans dengesi isteyen kullanıcıları hedef alıyor. Yeni tasarlanan Plus isimli ısı dağıtıcısını kullanan Die-hard teknolojisi kullanılarak test edilen çift kanal bellek kitleri ömür boyu garanti ile sunulacaklar.

GeIL önümüzdeki haftalarda satışa sunmayı planladığı yeni bellek kitleri için henüz herhangi bir teknik özellik veya fiyat bilgisi açıklamadı.

GeIL, Ultra Plus ve Value Plus serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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mehmetgirgin 9 yıl
ben buradan ucuz olacağını anlıyorum :D
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El Mukteda 9 yıl
soutucular gösterişsiz olmuş
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Ezio Auditoré 9 yıl
Hoşuma gitti tipi. Acaba performansı nasıl.
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Eşref_37 9 yıl
Teknik bilgileri merakla bekliyoruz.
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