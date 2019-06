GeIL, Ultra Plus ve Value Plus serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu

Performans tutkunları, hız aşırtmacılar ve oyuncular için bellek çözümleri sunan GeIL, ürün gamını iki yeni DDR3 bellek kitiyle güncelliyor. Ultra Plus ve Value Plus serisi altında sunulan yeni belleklerin hız aşırtmacılarla birlikte "ekstrem" hızlara ihtiyaç duymayan ancak iyi bir fiyat/performans dengesi isteyen kullanıcıları hedef alıyor. Yeni tasarlanan Plus isimli ısı dağıtıcısını kullanan Die-hard teknolojisi kullanılarak test edilen çift kanal bellek kitleri ömür boyu garanti ile sunulacaklar.

GeIL önümüzdeki haftalarda satışa sunmayı planladığı yeni bellek kitleri için henüz herhangi bir teknik özellik veya fiyat bilgisi açıklamadı.