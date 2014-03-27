Geleceğin fotoğraf uygulaması denilen iOS uyumlu Hello Camera ücretsiz yapıldı

Camera360 grubu tarafından iOS 5.0 üstü iPhone ve iPod Touch için hazırlanan fotoğraf uygulaması Hello Camera, bugüne özel ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Geleceğin fotoğraf uygulaması denilerek konsept olarak hazırlanan Hello Camera, bu doğrultuda oldukça modern ve sade bir arayüzle çalışma gösteriyor. İçerisinde gece, portre, manzara ve yemek gibi temalar bulunan ve tercih edilen temaya göre çekilen fotoğraflara farklı filtreler ekleyebilen uygulama, aynı zamanda bünyesinde bazı çerçeveler ve hızlı düzenleme araçları da taşıyor.





Bugün için ücretsiz olarak elde edilebilen Hello Camera uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id545623778?mt=8