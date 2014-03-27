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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Geleceğin fotoğraf uygulaması denilen iOS uyumlu Hello Camera ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Geleceğin fotoğraf uygulaması denilen iOS uyumlu Hello Camera ücretsiz yapıldı
Camera360 grubu tarafından iOS 5.0 üstü iPhone ve iPod Touch için hazırlanan fotoğraf uygulaması Hello Camera, bugüne özel ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Geleceğin fotoğraf uygulaması denilerek konsept olarak hazırlanan Hello Camera, bu doğrultuda oldukça modern ve sade bir arayüzle çalışma gösteriyor. İçerisinde gece, portre, manzara ve yemek gibi temalar bulunan ve tercih edilen temaya göre çekilen fotoğraflara farklı filtreler ekleyebilen uygulama, aynı zamanda bünyesinde bazı çerçeveler ve hızlı düzenleme araçları da taşıyor.

Bugün için ücretsiz olarak elde edilebilen Hello Camera uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id545623778?mt=8 Yorum Yaz
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tugtim 5 yıl
Ipad'e yok mu?
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aloha44 5 yıl
indirdim kurcalayayım bakim..
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