Gelecek ayki BUILD konferansında 3 Lumia cihazı karşımıza çıkabilir

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MWC 2014 etkinliğinde herhangi bir Lumia cihazı tanıtmayan ve tüm heyecanı Windows Phone 8.1 dağıtımına saklamayı tercih eden Nokia'nın yeni cihazları da yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.
2 Nisan tarihinde yapılacak olan BUILD 2014 konferansında Windows Phone 8.1 güncellemesinin resmen dağıtıma başlaması bekleniyor. Aynı etkinlikte Windows Phone 8.1 ile çalışan ilk cihazların da görücüye çıkacağı tahmin ediliyor.
Bugüne kadar internete sızan bilgiler biraraya getirildiğinde Nokia'nın 3 farklı model tanıtacağı anlaşılıyor. Bunların ilki 4 inçlik Lumia 530. Nokia'nın Lumia 52x serisi bilindiği gibi ekosistemde kullanılan cihazların neredeyse yarıya yakınına hakim hale geldi. Lumia 530 bu serinin devamı olacak.
Diğer model ise Lumia 630/Lumia 635. Lumia 6xx serisinin devamı niteliğindeki modelde 4.5 inçlik 854x480 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 400 yongaseti ve 1GB RAM yer alacak. Lumia 630 tek SIM destekli, Lumia 635 ise çift SIM destekli versiyonlar olacak. Lumia 635 ayrıca ekosistemin ilk çift SIM destekli akıllı telefonu olarak da tarihe geçecek.
Etkinliğin amiral gemi modeli ise Lumia 930 olacak. Daha önce tanıtılan Lumia Icon modelinin WP 8.1 versiyonu şeklinde nitelendirebileceğimiz cihazda 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 20MP çözünürlükte arka kamera, 32GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler olacağı belirtiliyor.
Ayrıca BUILD 2014 etkinliğinde Microsoft'un Nokia'yı satın alma sürecinin resmen sona erdiğini de duyurması bekleniyor.
http://wmpoweruser.com/nokia-lumia-630-and-930-may-be-announced-at-build-2014/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
eşim galaxy S4 mini(illa samsung diye tutuurdu kadınlar işte:)
benim telefon ve internet trafiğim eşimin neredeyse 4 katı. ama gel görki eğer bende s4 mini olsa idi çokdan balkondan atmışdım. ve benim telefonla aynı fiyat. kitlenmemei ararsın yüksek kaliteli resim geçişlerinde takılmamı ararsın düşünce hemen bi yeri çatlarmı ararsın 5-6 uygulama açınca bayılmasınımı ararsın ne ararsan var. ama lumia 925 o kadar yoğun kullanıma rağmen banamısın demiyor. ilk lumia 820 ile başladım sonra 925 aldım ve değiştireceğim tek telefon ya lumiadır yada iphonedir androidli bir telefona isterse ramı 5 gb cpusu 4x3 ghz olsun yine para vermem. çünkü işletim sistemi çöp olduktan sonra hayvani donanım koysalar ne fayda. arakasında eğer Google desteği olmasın androidin yüzüne bakan olmaz. bide neymiş uygulama çokmuş. 1000 uygulamanın yüzde 80i çöp olduktan sonra neye yarıyorki