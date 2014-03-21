Gelecek ayki BUILD konferansında 3 Lumia cihazı karşımıza çıkabilir





MWC 2014 etkinliğinde herhangi bir Lumia cihazı tanıtmayan ve tüm heyecanı Windows Phone 8.1 dağıtımına saklamayı tercih eden Nokia'nın yeni cihazları da yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.





2 Nisan tarihinde yapılacak olan BUILD 2014 konferansında Windows Phone 8.1 güncellemesinin resmen dağıtıma başlaması bekleniyor. Aynı etkinlikte Windows Phone 8.1 ile çalışan ilk cihazların da görücüye çıkacağı tahmin ediliyor.





Bugüne kadar internete sızan bilgiler biraraya getirildiğinde Nokia'nın 3 farklı model tanıtacağı anlaşılıyor. Bunların ilki 4 inçlik Lumia 530. Nokia'nın Lumia 52x serisi bilindiği gibi ekosistemde kullanılan cihazların neredeyse yarıya yakınına hakim hale geldi. Lumia 530 bu serinin devamı olacak.





Diğer model ise Lumia 630/Lumia 635. Lumia 6xx serisinin devamı niteliğindeki modelde 4.5 inçlik 854x480 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 400 yongaseti ve 1GB RAM yer alacak. Lumia 630 tek SIM destekli, Lumia 635 ise çift SIM destekli versiyonlar olacak. Lumia 635 ayrıca ekosistemin ilk çift SIM destekli akıllı telefonu olarak da tarihe geçecek.





Etkinliğin amiral gemi modeli ise Lumia 930 olacak. Daha önce tanıtılan Lumia Icon modelinin WP 8.1 versiyonu şeklinde nitelendirebileceğimiz cihazda 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 20MP çözünürlükte arka kamera, 32GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler olacağı belirtiliyor.





Ayrıca BUILD 2014 etkinliğinde Microsoft'un Nokia'yı satın alma sürecinin resmen sona erdiğini de duyurması bekleniyor.

http://wmpoweruser.com/nokia-lumia-630-and-930-may-be-announced-at-build-2014/