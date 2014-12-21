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Gelecekte bilgisayarların anlık açılışı mümkün olacak

4 yıl
716
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33
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecekte bilgisayarların anlık açılışı mümkün olacak

Günümüz bilgisayar teknolojilerinde verilerin işlenmesi için bellek modüllerinin elektrik akımları kullanması gerekiyor ve bu nedenle enerji sarfiyatı üst seviyeye çıkıyor. Ayrıca bilgisayarların açılış hızları ve performansları da bundan olumsuz etkileniyor. Yıllardır elektrik akımı olmadan belleklerin verileri işleyebilmesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Cornell Üniversitesi araştırmacıları bu konuda önemli bir aşama kaydetti. 

Profesör ve doçentlerden oluşan ekip elektrik akımı yerine bir elektrik alanı oluşturarak belleklerin çalışmasını sağlamış ve bu sayede çok düşük enerji gereksinimi ile hızlı veri işleme mümkün hale gelmiş. 

Ekip bu proje için oda ısısında çalışabilen manyeto elektrik bellek cihazı geliştirmiş. Bu cihaz bizmut ferrit adı verilen yumuşak bir demir çeşidinden oluşuyor. Bizmut ferrit hem kalıcı bir manetik alana sahip hem de elektrik alanı oluşturularak kutupları değiştirilebiliyor. 

Sahip olduğu bu avantajlar sayesinde basit geometrik hesaplarla bizmut ferrit maddesinin kalıcı bellek cihazlarında kullanılmasının önü açılıyor. Yani elektrik alanı oluşturarak daha hızlı depolama işlemleri veya veri işleme mümkün hale gelecek. Her cihaz ise bir bite karşılık geliyor. Ayrıca ısınma sorunu da ortadan kalkacak. 

Bizmut ferrit on yıldan fazla bir süredir üzerinde çalışılan bir madde. Ancak oda ısısında çalışabilir olması büyük avantaj. Zira farklı araştırmacılar benzer sonuçları -100 santigrat derecelerde elde ediliyordu. 

Ancak projenin şimdilik çok yolu var. Zira bu cihazların milyarlarca olarak bilgisayar belleklerine yerleştirilmesi gerekiyor. Ayrıca sağlamlık konusunda da çalışmalar yapılması gerekiyor. Ancak teknoloji çevreleri bu çalışmanın önemli bir dönemin kapısını açtığına inanıyor.  

http://mediarelations.cornell.edu/2014/12/18/instant-start-computers-possible-with-new-breakthrough/ Yorum Yaz
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Duos_X 4 yıl
Valla benim pc bios ekranindan sonra direk aciliyor. Gorev yoneticisinden baslatmaya baktigimda 4.3 saniye yaziyor
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Babangida Babayaro 4 yıl
1 sn değil de 5 snye bile güzel
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Tübba 4 yıl
4 saniyede açılan canavarlar var zaten
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berkanenes 4 yıl
Ya zaten ssd sayesinde açılış süresi bayabir kısaldı 5 6 sn de açılıyo bence dahada geliştirirlerse 1 yada 2 sn ye düşürürler :)
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XQS 4 yıl
Belki amd ve inteller cop olur kim bilir isik hizina yaklasti zaten
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huhuq 4 yıl
bence bunun daha çok yolu var. min 10 yıl
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Anlık açılış olursa kendimi boşlukta hissederim. Eve gelince kasaya basıp o açılana kadar üstümü değiştiriyordum.
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House M.D. 4 yıl
Pentium 3258 4.5 oc lenince yetişircileri göremedim
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Çürük Kemik 4 yıl
Ssd ile 7-8 saniyede nasıl açılıyor beyler? Benim pc neden ssdye rağmen 20-25 saniyeyi buluyor?
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Brucedeluxe 4 yıl Çürük Kemik
Kullandığınız işletim sistemi win7 mi 8 mi? 8 de açılış hızı çok fark ediyor. Ayrıca bios u legacy yerine uefi ayarlarsanız normale göre daha hızlı açılır ama onun için de uefi destekli windows kurmanız gerekiyor.
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StarSOzi 4 yıl Çürük Kemik
Çürük Kemik

Ssd ile 7-8 saniyede nasıl açılıyor beyler? Benim pc neden ssdye rağmen 20-25 saniyeyi buluyor?

Anakartın teknik özelliklerine göre farklılık gösterebiliyor. Bağzı anakartların bios ön yüklemesi ortalama 15 saniyeyi bulabiliyor. Bağzı anakartlardada FastBoot gibi ek özellikler bulunabiliyor (örnek gigabyte z97x seri) Kullandığım pc 10sn içerisinde beni oturum açma ekranına getiriyor şayet hdd leri söker sadece ssd yi bırakırsam 6 7 sn den daha kısa sürüyor.
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doctor_bey 4 yıl
Benim makine 1 dakikada açılıyor,memnunum.
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.Aslan. 4 yıl
iyiymiş
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darkdiva 4 yıl
Bence pc lerin açılış hızları yerine telefonlarınkini çözün. Telefonlar bence gayet geç açılıyor ilk açılışta.
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ø 4 yıl
840 Evo 2 adet 120 GB raid-0 ile çok hızlı açılıyor.

3 adet 64 gb hızlı SSD ile raid0 yapılarak 1 sn olmasada yakın sonuçlara ulaşılabilir aslında.
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Kulak Misafiri 4 yıl darkdiva
darkdiva
Bence pc lerin açılış hızları yerine telefonlarınkini çözün. Telefonlar bence gayet geç açılıyor ilk açılışta.

Katılıyorum.
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