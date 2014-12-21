Gelecekte bilgisayarların anlık açılışı mümkün olacak





Günümüz bilgisayar teknolojilerinde verilerin işlenmesi için bellek modüllerinin elektrik akımları kullanması gerekiyor ve bu nedenle enerji sarfiyatı üst seviyeye çıkıyor. Ayrıca bilgisayarların açılış hızları ve performansları da bundan olumsuz etkileniyor. Yıllardır elektrik akımı olmadan belleklerin verileri işleyebilmesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Cornell Üniversitesi araştırmacıları bu konuda önemli bir aşama kaydetti.





Profesör ve doçentlerden oluşan ekip elektrik akımı yerine bir elektrik alanı oluşturarak belleklerin çalışmasını sağlamış ve bu sayede çok düşük enerji gereksinimi ile hızlı veri işleme mümkün hale gelmiş.





Ekip bu proje için oda ısısında çalışabilen manyeto elektrik bellek cihazı geliştirmiş. Bu cihaz bizmut ferrit adı verilen yumuşak bir demir çeşidinden oluşuyor. Bizmut ferrit hem kalıcı bir manetik alana sahip hem de elektrik alanı oluşturularak kutupları değiştirilebiliyor.





Sahip olduğu bu avantajlar sayesinde basit geometrik hesaplarla bizmut ferrit maddesinin kalıcı bellek cihazlarında kullanılmasının önü açılıyor. Yani elektrik alanı oluşturarak daha hızlı depolama işlemleri veya veri işleme mümkün hale gelecek. Her cihaz ise bir bite karşılık geliyor. Ayrıca ısınma sorunu da ortadan kalkacak.





Bizmut ferrit on yıldan fazla bir süredir üzerinde çalışılan bir madde. Ancak oda ısısında çalışabilir olması büyük avantaj. Zira farklı araştırmacılar benzer sonuçları -100 santigrat derecelerde elde ediliyordu.





Ancak projenin şimdilik çok yolu var. Zira bu cihazların milyarlarca olarak bilgisayar belleklerine yerleştirilmesi gerekiyor. Ayrıca sağlamlık konusunda da çalışmalar yapılması gerekiyor. Ancak teknoloji çevreleri bu çalışmanın önemli bir dönemin kapısını açtığına inanıyor.

http://mediarelations.cornell.edu/2014/12/18/instant-start-computers-possible-with-new-breakthrough/