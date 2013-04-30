Gelen bildirimlere göre şekil değiştirebilen cep telefonu konsepti, "MorePhone"

Günümüzde artan cep telefonu kullanımı, farklı araştırma gruplarının da bu alanda çalışma göstermelerine teşvik ediyor. Bu doğrultuda geliştirilmiş yeni bir konsept olan MorePhone, cep telefonlarının sesini ya da titreşim bildirimlerini duymayanlara özel olarak hazırlanmış durumda.

Queen Üniversitesi Human Media Lab araştırmacıları tarafından geliştirilen MorePhone, temelinde gelen çağrı ya da metin mesajlarına göre şeklini değiştiren bir telefon konsepti olma özelliği taşıyor. Plastic Logic tarafından üretilen ince ve esnek elektroforetik ekran üzerine inşa edilen MorePhone, arkasında yer alan şekil hafızalı alaşımlı teller yardımıyla belirli çağrılara göre (E-Posta, arama, mesaj) telefonunu şeklini değiştirerek kullanıcılara bildirebiliyor ve bu kıvrılma hareketli kullanıcıların isteklerine göre özelleştirilebiliyor.

Proje kapsamında çalışma gösteren Dr. Vertegaal, yanlarında telefonları yer almayan kullanıcıların telefonlarına gelen bildirimleri kaçırmasının önemli problemlerden birisi olduğunu söylüyor ve MorePhone sayesinde sadece telefonun dış gövdesinin şekline bakılarak bildirim durumları hakkında bilgi sahibi olunabildiğini belirtiyor. Ayrıca Dr. Vertegaal, geliştirilen prototipin 5 ila 10 yıl içerisinde herkes tarafından kullanılabilir olabileceğini söylüyor.

Gerçek hayat şartlarında nasıl kullanılacağı tartışılabilir olan MorePhone prototipi hakkında hazırlanmış tanıtımı videosunu aşağıdan izleyerek, ilk örneklerin nasıl çalıştığını rahatça görebilirsiniz.









http://www.hml.queensu.ca/morephone