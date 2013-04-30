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Gelen bildirimlere göre şekil değiştirebilen cep telefonu konsepti, "MorePhone"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gelen bildirimlere göre şekil değiştirebilen cep telefonu konsepti,
Günümüzde artan cep telefonu kullanımı, farklı araştırma gruplarının da bu alanda çalışma göstermelerine teşvik ediyor. Bu doğrultuda geliştirilmiş yeni bir konsept olan MorePhone, cep telefonlarının sesini ya da titreşim bildirimlerini duymayanlara özel olarak hazırlanmış durumda.
Queen Üniversitesi Human Media Lab araştırmacıları tarafından geliştirilen MorePhone, temelinde gelen çağrı ya da metin mesajlarına göre şeklini değiştiren bir telefon konsepti olma özelliği taşıyor. Plastic Logic tarafından üretilen ince ve esnek elektroforetik ekran üzerine inşa edilen MorePhone, arkasında yer alan şekil hafızalı alaşımlı teller yardımıyla belirli çağrılara göre (E-Posta, arama, mesaj) telefonunu şeklini değiştirerek kullanıcılara bildirebiliyor ve bu kıvrılma hareketli kullanıcıların isteklerine göre özelleştirilebiliyor.
Proje kapsamında çalışma gösteren Dr. Vertegaal, yanlarında telefonları yer almayan kullanıcıların telefonlarına gelen bildirimleri kaçırmasının önemli problemlerden birisi olduğunu söylüyor ve MorePhone sayesinde sadece telefonun dış gövdesinin şekline bakılarak bildirim durumları hakkında bilgi sahibi olunabildiğini belirtiyor. Ayrıca Dr. Vertegaal, geliştirilen prototipin 5 ila 10 yıl içerisinde herkes tarafından kullanılabilir olabileceğini söylüyor.
Gerçek hayat şartlarında nasıl kullanılacağı tartışılabilir olan MorePhone prototipi hakkında hazırlanmış tanıtımı videosunu aşağıdan izleyerek, ilk örneklerin nasıl çalıştığını rahatça görebilirsiniz.



http://www.hml.queensu.ca/morephone Yorum Yaz
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kımyasal 6 yıl en beğenilen
Saçma olmuş,bu özellik çoktan beri iphone 5 de vardı.
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DH Misafiri 6 yıl
Gereksizliğin daniskası olduğu kanaatindeyim :D
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Behaviour 6 yıl
gerekli değil bence
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TuVNeRa 6 yıl
Cepte taşımak tehlikeli olur
Çadır olayı
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byhackermstf 6 yıl
Milletten nasıl para kopartabiliriz konsepti
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defendus 6 yıl
bununla kazanamazlar ki, başta iyi gibi gelmişti de cidden gereksizmiş
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digimon52 6 yıl
video bana bununla iyi kopya cekilir dedi.
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The Witcher 6 yıl
kımyasal
Saçma olmuş,bu özellik çoktan beri iphone 5 de vardı.

inceee
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nedim@tm 6 yıl
Henüz hazırlık aşamasında olan bir cep telefonu teknolojisi ancak mimari olarak taşınıp kullanılabilecek düzeye getirilebilirse işitme ve görme sorunları yaşayan
telefon kullanıcılarına hitabende kullanılabilecek konsept bir teknoloji oluşturabilir...
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kımyasal 6 yıl en beğenilen
Saçma olmuş,bu özellik çoktan beri iphone 5 de vardı.
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HatimİndirenSteveJOBS 6 yıl
Resmen şekil değiştiren iphone olmuş :D
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DH Misafiri 6 yıl
Gereksizliğin daniskası olduğu kanaatindeyim :D
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