Gelişmiş 3D algılama teknolojili Amazon Fire Phone akıllı telefonu resmiyet kazandı





Geliştirdiği Kindle Fire adlı tablet serisi ile ucuz ancak kaliteli tabletler yapılabileceğini gösteren ve 7 inçlik tablet sınıfına yol gösteren Amazon, ilk akıllı telefonu Fire Phone ile de pazarda ses getirmeyi amaçlıyor.





Donanımı ile orta üst seviyeye hitap eden Fire Phone, asıl dikkat çekici özelliğini ön panele konumlandırılmış 3D algılama sistemi ile gösteriyor.





Ön ve arkadaki standart kamera haricinde Amazon'un yeni cihazında 4 adet kızılötesi kamera yer alıyor. Cihazın dört ön köşesine konumlandırılan bu kameralar kullanıcının yüzünü ve gözlerini algılayarak hangi açıdan ekrana baktığını tespit edebiliyor. Böylece 3D arayüz elemanları bakış perspektifini buna göre ayarlayabiliyor.





Yeni teknoloji sayesinde Nintendo 3DS veya HTC EVO 3D cihazlarındın aksine belli bir açıdan bakarak 3D efektleri yakalama ihtiyacı da ortadan kalkacak. Amazon bu teknolojiyi arayüzün farklı bölümlerinde kullanacak. Örneğin kilit ekranındaki duvar kağıdı kullanıcının bakışına göre perspektif alacak veya haritalardaki şekiller değişecek. Veya ürün görselleri 3D görüntüleme imkanından sonuna kadar faydalanacak.





Amazon genelde kullanım esnasında iki kızılötesi kameranın kazara kapatılabildiğini tespit etmiş. Bu bakımdan 4 kızılötesi kamera ile sürekli kullanıcının yüz pozisyonunu tespit etme amacı gütmüş. Kameralar Samsung cihazlarında olduğu gibi gözleri takip ederek sayfa kaydırma gibi fonksiyonları da yerine getirebiliyor.





Amazon yayınlayacağı yazılım geliştirme aracı ile üçüncü taraf geliştiricilerin duvar kağıdı, oyun gibi pek çok uygulamasını bu 3D algılama sistemine göre optimize etmesine yardımcı olacak.





Cihazın özelliklerine değinecek olursak 2.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 4.7 inçlik dış mekanda en iyi parlaklığı sunan HD ekran, 32GB/64GB depolama kapasitesini saymak mümkün. Cihazın OIS destekli 13MP çözünürlükteki arka kamerası pek çok amiral gemi modelinin önüne geçiyor. Amazon'un alıştığımız özelleştirilmiş mobil işletim sistemi de cihazda yerini almış.





Amazon yeni cihazı ile birlikte arızalara karşı sadece 10 saniyede aramalara cevap verebilen müşteri çağrı sistemi MayDay ve kameranın çevrildiği kitap, metin, görüntü dahil her türlü nesneyi tanıyabilen FireFly özelliklerini de ilk kez sunacak. Bu iki özellik için atanmış bir buton da mevcut.





Amazon Fire Phone 25 Temmuz tarihinde sadece AT&T operatörüne özgü olmak üzere satışa sunulacak. 32GB kapasiteli model 200$, 64GB kapasiteli model 300$ şeklinde fiyatlandırılan Fire Phone ilerleyen aylarda diğer operatörlere ve ülkelere gönderilecek.



