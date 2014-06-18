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Gelişmiş 3D algılama teknolojili Amazon Fire Phone akıllı telefonu resmiyet kazandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelişmiş 3D algılama teknolojili Amazon Fire Phone akıllı telefonu resmiyet kazandı

Geliştirdiği Kindle Fire adlı tablet serisi ile ucuz ancak kaliteli tabletler yapılabileceğini gösteren ve 7 inçlik tablet sınıfına yol gösteren Amazon, ilk akıllı telefonu Fire Phone ile de pazarda ses getirmeyi amaçlıyor.

Donanımı ile orta üst seviyeye hitap eden Fire Phone, asıl dikkat çekici özelliğini ön panele konumlandırılmış 3D algılama sistemi ile gösteriyor. 

Ön ve arkadaki standart kamera haricinde Amazon'un yeni cihazında 4 adet kızılötesi kamera yer alıyor. Cihazın dört ön köşesine konumlandırılan bu kameralar kullanıcının yüzünü ve gözlerini algılayarak hangi açıdan ekrana baktığını tespit edebiliyor. Böylece 3D arayüz elemanları bakış perspektifini buna göre ayarlayabiliyor.

Yeni teknoloji sayesinde Nintendo 3DS veya HTC EVO 3D cihazlarındın aksine belli bir açıdan bakarak 3D efektleri yakalama ihtiyacı da ortadan kalkacak. Amazon bu teknolojiyi arayüzün farklı bölümlerinde kullanacak. Örneğin kilit ekranındaki duvar kağıdı kullanıcının bakışına göre perspektif alacak veya haritalardaki şekiller değişecek. Veya ürün görselleri 3D görüntüleme imkanından sonuna kadar faydalanacak. 

Amazon genelde kullanım esnasında iki kızılötesi kameranın kazara kapatılabildiğini tespit etmiş. Bu bakımdan 4 kızılötesi kamera ile sürekli kullanıcının yüz pozisyonunu tespit etme amacı gütmüş. Kameralar Samsung cihazlarında olduğu gibi gözleri takip ederek sayfa kaydırma gibi fonksiyonları da yerine getirebiliyor. 

Amazon yayınlayacağı yazılım geliştirme aracı ile üçüncü taraf geliştiricilerin duvar kağıdı, oyun gibi pek çok uygulamasını bu 3D algılama sistemine göre optimize etmesine yardımcı olacak.

Cihazın özelliklerine değinecek olursak 2.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 4.7 inçlik dış mekanda en iyi parlaklığı sunan HD ekran, 32GB/64GB depolama kapasitesini saymak mümkün. Cihazın OIS destekli 13MP çözünürlükteki arka kamerası pek çok amiral gemi modelinin önüne geçiyor. Amazon'un alıştığımız özelleştirilmiş mobil işletim sistemi de cihazda yerini almış.

Amazon yeni cihazı ile birlikte arızalara karşı sadece 10 saniyede aramalara cevap verebilen müşteri çağrı sistemi MayDay ve kameranın çevrildiği kitap, metin, görüntü dahil her türlü nesneyi tanıyabilen FireFly özelliklerini de ilk kez sunacak. Bu iki özellik için atanmış bir buton da mevcut.

Amazon Fire Phone 25 Temmuz tarihinde sadece AT&T operatörüne özgü olmak üzere satışa sunulacak. 32GB kapasiteli model 200$, 64GB kapasiteli model 300$ şeklinde fiyatlandırılan Fire Phone ilerleyen aylarda diğer operatörlere ve ülkelere gönderilecek. 


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Bay H 5 yıl en beğenilen
Arkadaş orta üst seviye nasıl bir tabirdir. Ekran 1080p değil de 720p diye mi böyle acayip bir tabir kullanılıyor. Cihaz taşıdığı donanımsal özellikler ile üst seviyedir.
Arkadaş orta üst seviye nasıl bir tabirdir. Ekran 1080p değil de 720p diye mi böyle acayip bir tabir kullanılıyor. Cihaz taşıdığı donanımsal özellikler ile
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Kaya 5 yıl
işte, görmek istediğimiz teknolojiler, geleceğin teknolojileri
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Sasaki Kojiro 5 yıl
Telefon özelliklerine diyecek birşey yok ancak tasarımı, özellikle yan çerçeve ve arka tasarımı "bence" çok kötü.

Ayrıca adamlar bir yıllık kontratla cihazı normal fiyatının 3'te 1'inden bile daha ucuza alıyor, biz ise 24 ay kontratla 2 katı fiyatına alıyoruz. Vay arkadaş ne güzel bir memlekette yaşıyoruz yahu.

Devletimiz de "aman fiyatları çok çekin ki vatandaş alamasında cari açık artmasın" diye göz yumuyor bu olaya resmen.
Telefon özelliklerine diyecek birşey yok ancak tasarımı, özellikle yan çerçeve ve arka tasarımı "bence" çok kötü.Ayrıca adamlar bir yıllık kontratl...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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sezgin87 5 yıl
1 lira vermem 5 tane kameraymış yüksek megapiseli olan 2 tane kamera koy yeter ayrıca tasarım berbat bildigin ipone cakması
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hersitede 5 yıl
Fire OS'un yeterince gelişmiş olduğunu düşünmüyorum.
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sezgin87 5 yıl
bu ozeligi koyacagına 30 megapiksel arka kemera 5 megapiksel 10 megapiksel filan bir ön kamera koysa daha iyimis 5 tane kamerea ne ya boş iş
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sezgin87 5 yıl
bu ozeligi koyacagına 30 megapiksel arka kemera 5 megapiksel 10 megapiksel filan bir ön kamera koysa daha iyimis 5 tane kamerea ne ya boş iş
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RANCH SOS 5 yıl
Pil icin yapilacak bir devrim olmadıkça hicbir sey benim icin teknoloji sayilmaz.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
kalite bu fiyata vay be
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olağan_şüpheli 5 yıl
sesnro boyutu nedir kamerasının . 1/3 inçten büyüktür umarım. 1/2,3 falan olsa bari.
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mehmetoguzderin 5 yıl
Amazon'dan aldığım Amazon ürünlerine bakarak her yeni Amazon ürününde diyebileceğim tek şey kalitedir. Ve uygun fiyata kaliteyi veriyorlar.
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WB 5 yıl
Evet tasarım olarak malzeme kalitesi olarak o premium diye tabir ettiğimiz hissi veremeyebilir bu cihaz, ancak diğer android cihazların aksine 3D olayı ve menü hareketleri ile bir yenilik kazandırmayı başarmışlar ve bu baktığınız zaman hakikaten müşteri kitlesinin ilgisini çekecek bir özellik.

Sadece donanım kasıp daha büyük ekranlı cihaz çıkarmayı marifet bilen malum büyük üreticilere güzel bir örnek olmuş. Evet sadece bu bir kaç özellik tek başlarına yeterli değil ancak genede taktir edilecek bir cihaz olduğunu düşünüyorum.
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metebyr 5 yıl
youtube videosu izledim elim ayam titredi beyler :(

http://www.youtube.com/watch?v=91x3JhanUoQ

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sinoka 5 yıl
Ayrıca,
1)Sunumda Kamerası s5 ve iphone'dan iyi olduğu söylendi ois yüzünden.
2)Kaliteli bir kulaklık kutu içeriğinden çıkıyor ve kulaklığın kabloları mıknatıslı yapılmı birbirine dolanmıyor.
3)Ekran'ın parlaklığı 590 nit (en parlak akıllı telefon) dediğine göre güneş gözlüğü takılı bile olsa ekran okunabiliyor.
4)Stereo hoparlör var üzerinde
5)Çizilmeye dayanıklı, kaliteli malzemeli dış yüzey
6)Firefly çevresindeki herşeyi tanıyor, resim'e tutuyorsunuz telefon numarasını alıyor vs SDK'sı var yani uygulamalar bunu kullanabilecek.
7)Sınırsız fotoğraf saklaam amazon cloude ile
8)Dynamic perspective ile 3. boyutlu animasyonla görüntü vs . El ile otomatik kaydırma vs vs SDK'sı var oyunlar uygulamalar kullanacak bunu.
9)Bir sorun olunca Mayday ile 10 sn de müşteri desteğe baplanacaksınız.
Yıl daha bitmedi ama bence sadece bu yılın değil son bir kaç yıldır görülen tek yenilik. Adamlar 3-4 senedir üzerinde çalışıyorlarmış. Parmak izi koymak, kalp atış sensörü, adım sayar koymak. İşlemciyi 800'den 801'e sonra 805 ve 810 değiştirmek, ekran çözünürlüğü değiştirmek değil adamların yaptığı.
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jackaxman 5 yıl
Amazon amerika'da ipadin karsisina konumlandirdigi tabletleriyle herkesin beğenisini kazanmisti. Nerdeyse 1 yil önce cikardigi amazon Kindle fire hd 8.9" tableti 2 GB RAM, s800 islemci, %100 doğru renkleri yaansitan muhteşem ekraniyla 379 dolara satiliyordu. Kasasi da gayet premium bi cihazdi. Ayrıca mayday vb servisleri var. Üstelik her gün bir uygulama da bedava veriliyor appstore'da. Zaten sonrasında apple'da ayni kampanyayi yapmak zorunda kaldi. Demem o ki apple'in dünya capindaki en büyük rakibi Samsung gibi gözükse de bu tamamen hem üst düzey donanım ve çok basarili bi arayuzu olan bir rakip bulunamamasından kaynaklanıyor. Amerikada amazon tabletleriyle ipadin karsisinda ciddi anlamda basari sagladi. Hem uygulamalariyla hem donanimiyla basarili servisleriyle ve fiyatiyla. Umarim bu telefon da amazonun basarisini arttirir. Gerçekten hak eden bir firma. Bilenler bilir...
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einhander 5 yıl
enteresan bır deneyım olurdu kullansaydık
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