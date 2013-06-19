Gelişmiş bomba imha robotu: Robo Sally

Savaş alanlarında ya da büyük şehirler içerisinde bilinmeyen objelerin aranması ya da bomba imha işlemleri için kullanılan robotlar, özellikle kontrol yapıları nedeniyle bazı sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu sorunların önüne geçilmesi için hazırlanan yeni robot sistemi, özel protez kolları sayesinde çok ciddi hareket esnekliği sağlayabiliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı (APL) tarafından geliştirilen yeni bomba imha robotu Robo Sally (Bimanual Dexterous Robotics Platform), ABD Savunma ajansı DARPA'nın herhangi bir nedenle kollarını kaybetmiş kişiler için geliştirdiği modüler protez sistemini kullanıyor. Bu sistem ve üzerinde yer alan kameralar sayesinde hali hazırda kullanılmakta olan robotlara oranla çok daha yüksek bir kontrol yeteneğine kavuşan robot, özel eldiven sistemi ile gerçek zamanlı olarak yönetilebiliyor. Dört tekerlekli yapısıyla da her türlü arazi şartında rahatça ilerleyebilen Robo Sally, bu işlemleri kablosuz olarak yerine getirebiliyor.

Birçok farklı amaç için kilit görevlerde yer alacağı belirtilen Robo Sally sistemi hakkında hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://gizmodo.com/robo-sallys-bomb-disposal-skills-will-blow-you-away-511048993