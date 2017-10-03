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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

General Motors 2023'e kadar 20 yeni elektrikli otomobil çıkaracak

Benzin ve dizelin sonu yaklaşıyor: General Motors, önümüzdeki 6 yıl içerisinde piyasaya 20 yeni elektrikli otomobil süreceğini açıkladı. Otomobil devi içten yanmalı motor devrini kapatıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan General Motors, geleceğini elektrikli otomobiller üzerine inşa ettiğini açıkladı. Bir asırdan fazla bir süredir fosil yakıtla çalışan araçlar üreten şirket, Pazartesi günü içten yanmalı motor üretiminin sonuna geldiğini duyurdu.
GM, önümüzdeki 18 ay içinde 2 yeni elektrikli model, 2023 yılına kadar ise 18 elektrikli otomobil daha piyasaya sürerek toplam 20 araçla tamamen elektrikli bir geleceğe doğru hızla yol almaya başlayacak. Şirketin global ürün geliştirme direktörü Mark Reuss, "General Motors, tamamen elektrikli bir geleceğe inanıyor. Şirket olarak elektrikli araç kullanımını arttırmaya kararlıyız" dedi.
Ayrıca Bkz. "Tesla'nın elektrikli tırına ait ilk fotoğraf ortaya çıktı"
Reuss, otomobil devinin benzinli ve dizel araç üretimini ne zaman sonlandıracağı konusunda ise tarih vermekten kaçındı. GM, 2016'yı dünyanın üçüncü büyük otomobil satıcısı olarak bitirdi ve 10 milyon araç satarak önceki şirket rekorlarını kırdığını açıkladı. Otomobil üreticisi "sıfır emisyonlu gelecek" hedefine ulaşabilmek için pilli elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli elektrikli olmak üzere iki yönlü bir yaklaşımın gerektiğine inanıyor.

https://www.cnbc.com/2017/10/02/gm-to-ramp-up-electric-vehicle-plans-with-20-models-over-next-6-years.html Yorum Yaz
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bwhiteshark 2 yıl en beğenilen

Bütün bunlar her gün haberlerinin çıkmasından şikayet edilen TESLA sayesinde.
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haberelectro 2 yıl
İçten yanmalı motor üretiminin sonuna nasıl gelecekler adam akıllı haber yapın.
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kadirirdem 2 yıl
Tesla olmasa daha içten yanmalı'ya devamdı.
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bwhiteshark 2 yıl en beğenilen

Bütün bunlar her gün haberlerinin çıkmasından şikayet edilen TESLA sayesinde.
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Jon SNOW 37 2 yıl
General motors motor mu üretiyor otomobil mi
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