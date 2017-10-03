General Motors 2023'e kadar 20 yeni elektrikli otomobil çıkaracak

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan General Motors, geleceğini elektrikli otomobiller üzerine inşa ettiğini açıkladı. Bir asırdan fazla bir süredir fosil yakıtla çalışan araçlar üreten şirket, Pazartesi günü içten yanmalı motor üretiminin sonuna geldiğini duyurdu.

GM, önümüzdeki 18 ay içinde 2 yeni elektrikli model, 2023 yılına kadar ise 18 elektrikli otomobil daha piyasaya sürerek toplam 20 araçla tamamen elektrikli bir geleceğe doğru hızla yol almaya başlayacak. Şirketin global ürün geliştirme direktörü Mark Reuss, "General Motors, tamamen elektrikli bir geleceğe inanıyor. Şirket olarak elektrikli araç kullanımını arttırmaya kararlıyız" dedi.

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Reuss, otomobil devinin benzinli ve dizel araç üretimini ne zaman sonlandıracağı konusunda ise tarih vermekten kaçındı. GM, 2016'yı dünyanın üçüncü büyük otomobil satıcısı olarak bitirdi ve 10 milyon araç satarak önceki şirket rekorlarını kırdığını açıkladı. Otomobil üreticisi "sıfır emisyonlu gelecek" hedefine ulaşabilmek için pilli elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli elektrikli olmak üzere iki yönlü bir yaklaşımın gerektiğine inanıyor.

https://www.cnbc.com/2017/10/02/gm-to-ramp-up-electric-vehicle-plans-with-20-models-over-next-6-years.html