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Genius G-Shot HD508T Camera

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,2b
1
Video Kameralar
DH Bülten
Dh Bülten
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Aynı anda hem video hem fotoğraf çekmek için G-Shot HD580T
Genius, 3” geniş dokunmatik ekranlı ilk Full HD 1080P Camcorder G-Shot HD580T’yi piyasaya sürdü.

30fps/1920x1080 piksel çözünürlükte Full HD video kaydı yapabilen Camcorder, H.264 yüksek-sıkıştırma formatını kullanıyor.

Çift yönlü G-Shot HD580T sayesinde video kaydı yaparken aynı anda fotoğraf çekmek veya videoları oynatırken içeriği görüntüye dönüştürmek mümkün. 5 mega piksel CMOS görüntü sensörüne sahip olan Camcorder, yazılım interpolasyonu ile 16 mega piksele kadar çözünürlüğe sahip fotoğraflar çekilebiliyor.

Çift SD kart yuvası ile hafızası 32 GB’a kadar yükseltilebilen G-Shot HD580T’nin diğer özellikleri arasında çekilen görüntüleri 1/2x~1/16x kez daha yavaş oynatmak, 4x dijital yakınlaştırma ve karanlıkta video veya fotoğraf çekebilmek için flaş ve LED ışık bulunuyor.

Şarj edilebilir Li-on pil veya iki adet AA alkalin pil ile çalışan Camcorder, videoları HDTV’ DE görüntüleyebilmek için de bir adet HDMI kablosuna sahip.

Son Kullanıcı Fiyatı: 649.00TL


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