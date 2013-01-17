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Geonaute isimli 360° video çekebilen spor/aksiyon kamerası tanıtıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Spor ve aksiyon kamera pazarı büyümeye ve yeni ürünler ile çeşitlenmeye devam ediyor. Özellikle bu pazara büyük oranda hakim olan GoPro ailesine gelen rakipler artmaya başlamış durumda.
CES 2013 fuarında tanıtılan Geonaute, rakiplerinden sunduğu 360° video çekebilme özelliği ile ayrılıyor. 8MP çözünürlükte üç adet geniş açı lenslere sahip olan cihaz, bu şekilde aksiyonu her açıdan yakalayabiliyor.
Geonaute videoları yatay düzlem üzerinde 360°, dikey düzlem üzerinde ise 150° açı ile 2048x1024 çözünürlükte çekebiliyor. Fotoğraf ve time-lapse modlarında ise 4096x2048 çözünürlükte tek bir kare çekebiliyor. Gücünü 3200 mAH bataryadan alan Geonaute, 32gb boyuta kadar micro SD hafıza kartlarını destekliyor. Bütün aksiyon ve spor kameralarında olduğu gibi su geçirmez bir yapıya sahip olan cihaz, darbelere karşıda oldukça sağlam bir gövdeye sahip.
Geonaute 360° spor kamerasının önümüzdeki yaz aylarında $400 fiyat etiketi ile satılması bekleniyor. Ürünün nasıl işlediğin ise aşağıdaki video sayesinde görebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/01/10/geonautes-360-degree-sports-camera/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
merhaba bu kameranın türkiyede satışı varmı varsa nasıl alabilirim
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mertcnoz 5 yıl
Bu ürünü incelemek için sabırsızlanıyorum. Decathlonda çalışıyorum ve Geonaute reyonunda satış danışmanıyım. Türkiye'de satışa sunulduğu zaman size daha net bir şekilde bilgi verebilirim.

Ürünün erken sipariş fiyatı $399'dır. kaynak: www.geonaute.com

edit: CES14'de inovasyon kategorisinde dizayn ve mühendislik ödülü kazanmıştır.


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xXFrEeDyXx 6 yıl
e-mcani
ayrıca, alın size bir bilimkurgu senaryosu (bu cihaz sayesinde mümkün)... aynı cihazı ilerde geliştirip kamera sayısını 2 katına çıkardığınızı (bir sağ bir sol olarak) 3d görüntülerde kaydetmeye başlayınca, tıpkı akıllı telefonlardaki hareket sensörü benzerini (veya bizzat o teknolojinin kendisi-geliştirilmişi-) içeren bir video gözlük (yada çalışması yapılan görüntüyü gözünüze aktaran bir lens)... tüm bunları bir araya getirince videonun içine girme döneminin çokta uzak olmadığı anlaşılıyor... filmleri artık içinden izlemek...

Bunu mu demek istediniz vimeo.com/...
Aslında türkçe bir metin vardı Frasb de ama siteyi mobil sürüme aldık demişler o yüzden ne alakaysa yazı da gitmiş. Videoda ismini var nasılsa aratıp bakılabilir türkçe bir makaleye
aspirin_00
aphone takılan ufak bir cihaz vardır görüntüyü 360 derece video çekebiliyor ve farelen istediğin yeri sürükleyerek görebiliyorsun

Bende buradaki videodaki kamera mı bilmiyorumda sizin deidğinizde olabilir The Gadget Show da görmüştüm
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Divinity 6 yıl
Süper birşey :)
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e-mcani 6 yıl
ayrıca, alın size bir bilimkurgu senaryosu (bu cihaz sayesinde mümkün)... aynı cihazı ilerde geliştirip kamera sayısını 2 katına çıkardığınızı (bir sağ bir sol olarak) 3d görüntülerde kaydetmeye başlayınca, tıpkı akıllı telefonlardaki hareket sensörü benzerini (veya bizzat o teknolojinin kendisi-geliştirilmişi-) içeren bir video gözlük (yada çalışması yapılan görüntüyü gözünüze aktaran bir lens)... tüm bunları bir araya getirince videonun içine girme döneminin çokta uzak olmadığı anlaşılıyor... filmleri artık "içinden" izlemek...
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e-mcani 6 yıl
bence çok yenilikçi ve aksiyon kamera olarakta çok kullanışlı bir cihaz. ben beğendim... bu arada, habere eklenen örnek video sayfaya sığmadığı için, isterseniz bu linkten tam ekran deneyebilirsiniz ; wesphere.com/... (ayrıca linkin sonundaki rakamı değiştirerek farklı örnek videolara ulaşabilirsiniz) bir kaç örnek;
wesphere.com/...
wesphere.com/...
wesphere.com/...

...gibi...
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aspirin_00 6 yıl
aphone takılan ufak bir cihaz vardır görüntüyü 360 derece video çekebiliyor ve farelen istediğin yeri sürükleyerek görebiliyorsun
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