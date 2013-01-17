Geonaute isimli 360° video çekebilen spor/aksiyon kamerası tanıtıldı

Spor ve aksiyon kamera pazarı büyümeye ve yeni ürünler ile çeşitlenmeye devam ediyor. Özellikle bu pazara büyük oranda hakim olan GoPro ailesine gelen rakipler artmaya başlamış durumda.

CES 2013 fuarında tanıtılan Geonaute, rakiplerinden sunduğu 360° video çekebilme özelliği ile ayrılıyor. 8MP çözünürlükte üç adet geniş açı lenslere sahip olan cihaz, bu şekilde aksiyonu her açıdan yakalayabiliyor.

Geonaute videoları yatay düzlem üzerinde 360°, dikey düzlem üzerinde ise 150° açı ile 2048x1024 çözünürlükte çekebiliyor. Fotoğraf ve time-lapse modlarında ise 4096x2048 çözünürlükte tek bir kare çekebiliyor. Gücünü 3200 mAH bataryadan alan Geonaute, 32gb boyuta kadar micro SD hafıza kartlarını destekliyor. Bütün aksiyon ve spor kameralarında olduğu gibi su geçirmez bir yapıya sahip olan cihaz, darbelere karşıda oldukça sağlam bir gövdeye sahip.

Geonaute 360° spor kamerasının önümüzdeki yaz aylarında $400 fiyat etiketi ile satılması bekleniyor. Ürünün nasıl işlediğin ise aşağıdaki video sayesinde görebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/01/10/geonautes-360-degree-sports-camera/