Gigabyte 6 serisi Intel anakartlarına BIOS güncellemesi ile 22nm işlemci desteği getiriyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcilerini önümüzdeki yılın Mart-Nisan döneminde duyurmaya hazırlanıyor. Firmanın resmi yol haritasından yola çıkılarak CeBIT Hannover 2012'de lanse edilebileceği tahmin edilen işlemciler, yeni bir üretim teknolojisiyle hazırlanıyor olmalarına rağmen Sandy Bridge tabanlı mevcut işlemciler gibi LGA1155 soket formunda olacak ve 6 serisi anakartlarla da kullanılabilecekler.
Ivy Bridge işlemci ailesinin geriye dönük destek doğrultusunda P67, Z68 veya H67 çipsetli anakartlarla kullanılabilmeleri için üretici firmanın gerekli BIOS güncellemelerini sağlaması gerekiyor. Bu noktada ilk adım Gigabyte'dan geldi ve firma Z68, H67, P67 ve H61 çipsetli tüm anakartları için 22nm Ivy Bridge işlemci desteği sunan BIOS güncellemesi sunacağını açıkladı, firma ayrıca G1.Sniper 2 modeliyle birlikte PCIe 3.0 desteği sunmaya başladığına da dikkat çekiyor.
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Touch Bios kullanmak için dokunmatik ekran gerek diye biliyorum.
Q9650 o zaman bile forumda 400 TL olmay devam eder sanırım. E8600'lar hala 250 olduğuna göre sorun olmaz. İntel'de 2. el ürün satmak hiç bir zaman sorun olmaz. Nvida ekran kartı satmak hiçbir zaman sorun olmaz. Başka birşey de yazmıyorum, yazmamış olsam da ne kastettiğimi anlamış olanlarda alınıp mesajıma alıntı yapmasın LÜTFEN!!!!
LGA775 varken de bios güncellemeleri vardı 965 chipset hatta efsane ASUS 975X Deluxe anakart Q9650'ye kadar yıllarca destek verdi. Hem geçmişteki
p4'lere hem de q9xx'lere kadar. Sonra p35 çıktı x38 çıktı x48 çıktı p45 çıktı bunlar performans tipi olanlardı ara modellerde oldu. Birtek p5LD2 vardı bende
de ASUS marka. O ankartta rev 2 olan c2d kullanabilmişti ama sonra Asus revizyon yenilese bile destek sağladı her zaman.
asus.com/...
LGA2011 ler zaten X58 çipset ve şu an piyasada. Sandy bridge-e lerde 2011 soket olacak ama x79 (du sanırım) çipset kullanılacak.
Düzeltme; Bir anlık kafa karışıklığı yaşadım. LGA2011 sb-e olacak ve x79 çipsetli olacak. 1366pin x58 lerin yerini alacak.
4-5 Ay önceydi sanırım, İntel IB lerinde 1155 pin olacağını ve 67 sokette çalışacaklarını söylemişti. Ama performans tarafında 67 soketin bir limiti sözkonusu olur mu ona bakmak lazım.