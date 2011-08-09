Gigabyte 6 serisi Intel anakartlarına BIOS güncellemesi ile 22nm işlemci desteği getiriyor





Intel 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcilerini önümüzdeki yılın Mart-Nisan döneminde duyurmaya hazırlanıyor. Firmanın resmi yol haritasından yola çıkılarak CeBIT Hannover 2012'de lanse edilebileceği tahmin edilen işlemciler, yeni bir üretim teknolojisiyle hazırlanıyor olmalarına rağmen Sandy Bridge tabanlı mevcut işlemciler gibi LGA1155 soket formunda olacak ve 6 serisi anakartlarla da kullanılabilecekler.

Ivy Bridge işlemci ailesinin geriye dönük destek doğrultusunda P67, Z68 veya H67 çipsetli anakartlarla kullanılabilmeleri için üretici firmanın gerekli BIOS güncellemelerini sağlaması gerekiyor. Bu noktada ilk adım Gigabyte'dan geldi ve firma Z68, H67, P67 ve H61 çipsetli tüm anakartları için 22nm Ivy Bridge işlemci desteği sunan BIOS güncellemesi sunacağını açıkladı, firma ayrıca G1.Sniper 2 modeliyle birlikte PCIe 3.0 desteği sunmaya başladığına da dikkat çekiyor.