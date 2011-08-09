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Gigabyte 6 serisi Intel anakartlarına BIOS güncellemesi ile 22nm işlemci desteği getiriyor

7 yıl
13,4b
1
22
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcilerini önümüzdeki yılın Mart-Nisan döneminde duyurmaya hazırlanıyor. Firmanın resmi yol haritasından yola çıkılarak CeBIT Hannover 2012'de lanse edilebileceği tahmin edilen işlemciler, yeni bir üretim teknolojisiyle hazırlanıyor olmalarına rağmen Sandy Bridge tabanlı mevcut işlemciler gibi LGA1155 soket formunda olacak ve 6 serisi anakartlarla da kullanılabilecekler.
Ivy Bridge işlemci ailesinin geriye dönük destek doğrultusunda P67, Z68 veya H67 çipsetli anakartlarla kullanılabilmeleri için üretici firmanın gerekli BIOS güncellemelerini sağlaması gerekiyor. Bu noktada ilk adım Gigabyte'dan geldi ve firma Z68, H67, P67 ve H61 çipsetli tüm anakartları için 22nm Ivy Bridge işlemci desteği sunan BIOS güncellemesi sunacağını açıkladı, firma ayrıca G1.Sniper 2 modeliyle birlikte PCIe 3.0 desteği sunmaya başladığına da dikkat çekiyor.

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umutarslan.com 7 yıl
lga2011 bekliyorum.14tane sata çıkışı lazım bana :D
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escapethelife 7 yıl
adamların bi soket seçememesinin ceberesini biz çekiyoruz. yok 1556 soket olmamış 1555 olmuş yok onlar olmadığı için 1366 lar olucakmış yok şimdi 1366 yada bişey buldular lga2011 çıkıcakmış. seneyede 2012 çıksın bari her sene çıksın bundan sonra program gibi nası olsa alırız.
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alito 7 yıl
şu touch bios olayını bende merak ediyorum. sistemi yükselttiğimde görücez artık
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GoldPunch 7 yıl
Bu bios geldi bile. F6 adindaki bios 22nm destegi ve touch bios destegi sunuyor. Touch bios harikaymis ozellikle windowsdayken biosa erisebiliyoruz. Z68 anakartlara ozel olarak duyurulan touch biosun P67 lere de gelmesi sasirtici.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl

GoldPunch

Bu bios geldi bile. F6 adindaki bios 22nm destegi ve touch bios destegi sunuyor. Touch bios harikaymis ozellikle windowsdayken biosa erisebiliyoruz. Z68 anakartlara ozel olarak duyurulan touch biosun P67 lere de gelmesi sasirtici.


Touch Bios kullanmak için dokunmatik ekran gerek diye biliyorum.
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setek01 7 yıl
mugurgok

Ivy Bridge çıkınca tahminimce 2.el 2500k baya fazla olacak gibime geliyor. O zamana kadar da p67ler düşerse fiyatları, uygun fiyata kaliteli işlemciler alt seviye kullanıcılar için bile alınabilir hale gelebilir.

Q9650 o zaman bile forumda 400 TL olmay devam eder sanırım. E8600'lar hala 250 olduğuna göre sorun olmaz. İntel'de 2. el ürün satmak hiç bir zaman sorun olmaz. Nvida ekran kartı satmak hiçbir zaman sorun olmaz. Başka birşey de yazmıyorum, yazmamış olsam da ne kastettiğimi anlamış olanlarda alınıp mesajıma alıntı yapmasın LÜTFEN!!!!

LGA775 varken de bios güncellemeleri vardı 965 chipset hatta efsane ASUS 975X Deluxe anakart Q9650'ye kadar yıllarca destek verdi. Hem geçmişteki
p4'lere hem de q9xx'lere kadar. Sonra p35 çıktı x38 çıktı x48 çıktı p45 çıktı bunlar performans tipi olanlardı ara modellerde oldu. Birtek p5LD2 vardı bende
de ASUS marka. O ankartta rev 2 olan c2d kullanabilmişti ama sonra Asus revizyon yenilese bile destek sağladı her zaman.

asus.com/...



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nirvanha 7 yıl
Peki bu soket2011 neyle çalışacak suyla mı?
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MÜŞAVİR 7 yıl nirvanha
nirvanha

Peki bu soket2011 neyle çalışacak suyla mı?


LGA2011 ler zaten X58 çipset ve şu an piyasada. Sandy bridge-e lerde 2011 soket olacak ama x79 (du sanırım) çipset kullanılacak.

Düzeltme; Bir anlık kafa karışıklığı yaşadım. LGA2011 sb-e olacak ve x79 çipsetli olacak. 1366pin x58 lerin yerini alacak.
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UzmaN345 7 yıl
İntel heralde kullanıcılardan gelen tepkileri göz önüne almış ben ivy bridge başka soket gelicek biliyordum hiç olmazsa ilk corei serisinin sokotide uysa idi daha iyi olacaktı
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MÜŞAVİR 7 yıl UzmaN345
UzmaN345

İntel heralde kullanıcılardan gelen tepkileri göz önüne almış ben ivy bridge başka soket gelicek biliyordum hiç olmazsa ilk corei serisinin sokotide uysa idi daha iyi olacaktı


4-5 Ay önceydi sanırım, İntel IB lerinde 1155 pin olacağını ve 67 sokette çalışacaklarını söylemişti. Ama performans tarafında 67 soketin bir limiti sözkonusu olur mu ona bakmak lazım.
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Bl00dyHell 7 yıl
Gigabyte güzel bir güncelleme yapmış
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Denorath 7 yıl
Çok iyi haber, daha geçen p67 almıştım :)
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mav1li 7 yıl
Gözüken 1155 soket rahat 3 sene gidecek.
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