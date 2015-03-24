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Gigabyte 990XA-UD3 R5 anakartını duyurdu

4 yıl
3,2b
1
17
Anakart
Oğuz Avcı
Editör
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Gigabyte 990XA-UD3 R5 anakartını duyurdu

Gigabyte yeni AMD AM3+ soketine sahip 990XA-UD3 R5 anakartını duyurdu. 990X çipsetini kullanan anakart AMD AM3+ ya da AMD AM3 Athlon/Phenom II işlemciler ile uyumlu çalışabiliyor. 990XA-UD3 R5 ATX form-factor yapısına sahip iken gücünü  24-pin ATX ve 8-pin EPS bağlantıları ile karşılıyor. 2 kat daha fazla bakır bulunduran baskılı devre kartı sayesinde sıcaklığı işlemci bölgesinden hızla uzaklaştırabilen anakart özellikler overclock meraklıları için kolay soğutma imkanına sahip.

 
Gigabyte 990XA-UD3 R5 anakartını duyurdu
Kartın genişleme seçeneklerine bakacak olursak iki adet PCI-Express 2.0 x16 (x8/x8) slotu ile SLI veya CrossFireX bağlantıları desteklenirken bir adet x4 modunda çalışan kuzey köprüsüne bağlı PCIe 2.0 x16 slotu ve iki adet PCI-Express 2.0 x1 slotu yer alıyor. Ayrıca 2 adet çift kanallı bellek slotu ile toplam 4 adet DDR3 bellek anakart üzerine takılabiliyor.

990XA-UD3 R5 anakartı tümleşik ses birimi olarak Realtek ALC1150 CODEC barındırırken ethernet portu bir gigabit aktarım hızına imkan sağlayabiliyor. Bağlantı seçeneklerinde ise 6 adet Sata III ( 6 Gb/s ) bağlantısı ile birlikte 4x USB 3.0 portu yer alıyor. USB Portlarından ikisi kasa arkasında iken diğer ikisi ön kısıma bağlanıyor. AMI UEFI BIOS ile çalışan anakart Windows 8 SecureBoot ve FastBoot seçeneklerini de destekliyor. Anakartın fiyatı ise 125 dolar olarak açıklandı.
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iso614300 4 yıl
Asusdan ötesi var mı bu işlerde..Yok..E daha ne o zaman..Hayde bitti gitti.
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black_flood 4 yıl
maalesef fx 9xxx desteği yok bu ana kart' a niye boşuna para yatırayım ki bilindik işlemci ve bilindik raid desteğine sahip tek fark ses kartı onu zaten parayı bayılıp gerçek bir pcı Express creative kart aldıktan sonra çok rahat elde edebilirim. ram bile en fazla 2000 mhz 2400 mhz desteği yok. asusun 970 çipli kartlarında bile 2400 desteği var ve o.c ile uğraşmaya bile gerek kalmıyor auto yerine manueli seçince tüm ayarları otamatik yapıyor zaten.
gigabyte bu sefer gerçekten foss ürün çıkartmış durumda istisnai bir durum olarak yeni çıkacak olan ekvator işlemcilerine imkan tanıyabilir ise bios güncellemesi ile o zaman düşünülebilir.
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black_flood 4 yıl
madem bu kadar çaba göstermişler adam gibi 220- 245 watt cpu desteğide verebilse çok iyi olurdu. piyasada gerçek anlamda 220 watt desteği sunan ürün yok.
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white_predator 4 yıl
Ses chipi dışında bir artısı görünmüyor. Ayrıca yanlış bilmiyorsam 8 + 2 vrm yapısında olmasına rağmen fx 9xxx serisini desteklemiyor. Buda demek oluyorki fx 8xxx ya da 9xxx alıp veririm oc yi diyeceklerin uzak durması gereken bir anakart.
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MURATSPLAT 4 yıl
AMD platformun en büyük avantajı geriye doğru uyumluluk olsa gerek.
Yanlış anladıysam düzeltin lütfen. 4-5 yıl önce üretilen Phenom 2 AM3 işlemciler bu karta takılabiliyor mu?
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kedi bedri 4 yıl
Gigabyte biraz Internet Explorer olmuş sanki.

Abi geçtik biz o zamanı ya. 990XA için baya geç kalınmış bir durum. FXA belki ama XA tutarsız bir zamanlama.
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mulobbo 4 yıl
türkiye de en az 450-500tl arası ssatılır ben diyoeum
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LeSRiSeL 4 yıl
DDR3 mü kaldı be ya
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redoracle 4 yıl
O değilde artık zen işlemcileri için üretilen anakartları ne zaman görürüz acaba,mühendislikte olsa.
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CVenturas 4 yıl
Ulan gigabyte benim anakartı eskitmek için elinden geleni ardına koymuyorsun. Önce beta bios'ları düze çıkar ulan 2 sene oldu anca beta bios geldi sorunsuz olsa bios gelmese tabiki sorun değilde frekanslar yerinde durmuyor.
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ounomaus 4 yıl
bu saaten sonra pcı ex 3.0 kontrolcusüz anakart yapılırmıya orta segmentte hakarettir fiyat pahallı bizim gibi ülkelerde yaşayan insanlar için aldığımız paraya en özellikli sistemi istiyoruz 125 usd 370 tl yakın fiyattan gelir çünkü vergisi aracaı karı gümrük vs
birde söyle bir sorun var amd anakartlarda atx dışında pek seçenek yok
(am3+) itx zaten yok ama micro atx güzel anakart yok a760 chipsetli dandik anakartlar dışında seçenek yok üreticiler bilerek üretmiyorlar bu segmentte
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gcb1903 4 yıl
125 dolar dedi ya içim gitti. 320 lira yapıyor hemde 2,55'den yani. Ama gel gör ki o fiyat hayal. Geç kalınmışlık ise değişkendir. Size bana geç kalmıştır ama sistem alacak kişiye güzel haberdir.
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