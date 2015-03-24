Gigabyte 990XA-UD3 R5 anakartını duyurdu

Gigabyte yeni AMD AM3+ soketine sahip 990XA-UD3 R5 anakartını duyurdu. 990X çipsetini kullanan anakart AMD AM3+ ya da AMD AM3 Athlon/Phenom II işlemciler ile uyumlu çalışabiliyor. 990XA-UD3 R5 ATX form-factor yapısına sahip iken gücünü 24-pin ATX ve 8-pin EPS bağlantıları ile karşılıyor. 2 kat daha fazla bakır bulunduran baskılı devre kartı sayesinde sıcaklığı işlemci bölgesinden hızla uzaklaştırabilen anakart özellikler overclock meraklıları için kolay soğutma imkanına sahip.
990XA-UD3 R5 anakartı tümleşik ses birimi olarak Realtek ALC1150 CODEC barındırırken ethernet portu bir gigabit aktarım hızına imkan sağlayabiliyor. Bağlantı seçeneklerinde ise 6 adet Sata III ( 6 Gb/s ) bağlantısı ile birlikte 4x USB 3.0 portu yer alıyor. USB Portlarından ikisi kasa arkasında iken diğer ikisi ön kısıma bağlanıyor. AMI UEFI BIOS ile çalışan anakart Windows 8 SecureBoot ve FastBoot seçeneklerini de destekliyor. Anakartın fiyatı ise 125 dolar olarak açıklandı.
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gigabyte bu sefer gerçekten foss ürün çıkartmış durumda istisnai bir durum olarak yeni çıkacak olan ekvator işlemcilerine imkan tanıyabilir ise bios güncellemesi ile o zaman düşünülebilir.
Yanlış anladıysam düzeltin lütfen. 4-5 yıl önce üretilen Phenom 2 AM3 işlemciler bu karta takılabiliyor mu?
Abi geçtik biz o zamanı ya. 990XA için baya geç kalınmış bir durum. FXA belki ama XA tutarsız bir zamanlama.
birde söyle bir sorun var amd anakartlarda atx dışında pek seçenek yok
(am3+) itx zaten yok ama micro atx güzel anakart yok a760 chipsetli dandik anakartlar dışında seçenek yok üreticiler bilerek üretmiyorlar bu segmentte