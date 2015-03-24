Gigabyte 990XA-UD3 R5 anakartını duyurdu

Gigabyte yeni AMD AM3+ soketine sahip 990XA-UD3 R5 anakartını duyurdu. 990X çipsetini kullanan anakart AMD AM3+ ya da AMD AM3 Athlon/Phenom II işlemciler ile uyumlu çalışabiliyor. 990XA-UD3 R5 ATX form-factor yapısına sahip iken gücünü 24-pin ATX ve 8-pin EPS bağlantıları ile karşılıyor. 2 kat daha fazla bakır bulunduran baskılı devre kartı sayesinde sıcaklığı işlemci bölgesinden hızla uzaklaştırabilen anakart özellikler overclock meraklıları için kolay soğutma imkanına sahip.





Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Kartın genişleme seçeneklerine bakacak olursak iki adetslotu ileveyabağlantıları desteklenirken bir adet x4 modunda çalışan kuzey köprüsüne bağlı PCIe 2.0 x16 slotu ve iki adet PCI-Express 2.0 x1 slotu yer alıyor. Ayrıca 2 adet çift kanallı bellek slotu ile toplam 4 adet DDR3 bellek anakart üzerine takılabiliyor.990XA-UD3 R5 anakartı tümleşik ses birimi olarak Realtek ALC1150 CODEC barındırırken ethernet portu bir gigabit aktarım hızına imkan sağlayabiliyor. Bağlantı seçeneklerinde ise 6 adet Sata III ( 6 Gb/s ) bağlantısı ile birlikte 4x USB 3.0 portu yer alıyor. USB Portlarından ikisi kasa arkasında iken diğer ikisi ön kısıma bağlanıyor. AMI UEFI BIOS ile çalışan anakart Windows 8 SecureBoot ve FastBoot seçeneklerini de destekliyor. Anakartın fiyatı ise 125 dolar olarak açıklandı.