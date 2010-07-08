Gigabyte: GeForce GTX 460, Radeon HD 5830'dan hızlı

12 Temmuz'da yapılacak resmi lansmanına artık sayılı günler kalan GeForce GTX 460 için, teknik detaylardan sonra performans sonuçları da gün ışığına çıkmaya başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli GF104 GPU'sunun güç verdiği, 768MB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 için, önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte'ın hazırladığı test sonuçları ortaya çıktı. 192-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, Gigabyte'ın test sonuçlarına göre AMD-ATi'nin Radeon HD 5830'Dan bir miktar hızlı olmayı başarıyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimzi gibi, Nvidia tarafından doğrudan Radeon HD 5830'a rakip olarak hazırlanan GeForce GTX 460'ın 199$ seviyesinden lanse edilecek düşük konfigürasyonlu modelinin, HD 5830'dan hızlı olması, bazı modeller için fiyat indirimini gündeme getirebilir.

Grafik işlem birimi 675MHz'de, paralel işlemcileri 1350MHz'de ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapan referans tasarımlı ekran kartının, 3DMark Vantage'ın Extreme ayarlarında X5944 puan, aynı testin performance ayarlarından ise 14005 puan aldığı belirtiliyor. Yayınlanan oyun testlerine göre, GeForce GTX 460, genel olarak az bir farkla da olsa Radeon HD 5830'un önünde yer almayı başarıyor. Sonuçlardan da anlaşılabileceği üzere, özellikle 192-Bit bellek konfigürasyonuna sahip olan GeForce GTX 460'ın performans değerleri üzerinde hassasiyetli durulduğunui Radeon HD 5830'u geride bırakması için her detayın adım adım hesaplandığını görüyoruz. Eski modeller dikkate alındığında genel olarak, GeForce GTX 260 ve GeForce gtx 275 arasında bir yer edinen GeForce GTX 460'ın, 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip üst modelinin ise GeForce GTX 465'e yakın performans sergileyeceği üzerinde duruluyor.

Nvidia'nın açıklamalarına göre GeForce GTX 460, "hız aşırtmacıların rüyası" olacak ve kullanıcılar basit bir kaç adım ile kartın çalışma frekansını 675MHz'ler seviyesinden 800MHz ve üstü hızlara çıkartabilecek.