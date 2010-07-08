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Gigabyte: GeForce GTX 460, Radeon HD 5830'dan hızlı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,4b
1
42
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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12 Temmuz'da yapılacak resmi lansmanına artık sayılı günler kalan GeForce GTX 460 için, teknik detaylardan sonra performans sonuçları da gün ışığına çıkmaya başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli GF104 GPU'sunun güç verdiği, 768MB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 için, önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte'ın hazırladığı test sonuçları ortaya çıktı. 192-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, Gigabyte'ın test sonuçlarına göre AMD-ATi'nin Radeon HD 5830'Dan bir miktar hızlı olmayı başarıyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimzi gibi, Nvidia tarafından doğrudan Radeon HD 5830'a rakip olarak hazırlanan GeForce GTX 460'ın 199$ seviyesinden lanse edilecek düşük konfigürasyonlu modelinin, HD 5830'dan hızlı olması, bazı modeller için fiyat indirimini gündeme getirebilir.

Gigabyte: GeForce GTX 460, Radeon HD 5830'dan hızlı
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Grafik işlem birimi 675MHz'de, paralel işlemcileri 1350MHz'de ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapan referans tasarımlı ekran kartının, 3DMark Vantage'ın Extreme ayarlarında X5944 puan, aynı testin performance ayarlarından ise 14005 puan aldığı belirtiliyor. Yayınlanan oyun testlerine göre, GeForce GTX 460, genel olarak az bir farkla da olsa Radeon HD 5830'un önünde yer almayı başarıyor. Sonuçlardan da anlaşılabileceği üzere, özellikle 192-Bit bellek konfigürasyonuna sahip olan GeForce GTX 460'ın performans değerleri üzerinde hassasiyetli durulduğunui Radeon HD 5830'u geride bırakması için her detayın adım adım hesaplandığını görüyoruz. Eski modeller dikkate alındığında genel olarak, GeForce GTX 260 ve GeForce gtx 275 arasında bir yer edinen GeForce GTX 460'ın, 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip üst modelinin ise GeForce GTX 465'e yakın performans sergileyeceği üzerinde duruluyor.

Gigabyte: GeForce GTX 460, Radeon HD 5830'dan hızlı
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Nvidia'nın açıklamalarına göre GeForce GTX 460, "hız aşırtmacıların rüyası" olacak ve kullanıcılar basit bir kaç adım ile kartın çalışma frekansını 675MHz'ler seviyesinden 800MHz ve üstü hızlara çıkartabilecek.

Gigabyte: GeForce GTX 460, Radeon HD 5830'dan hızlı
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Gigabyte: GeForce GTX 460, Radeon HD 5830'dan hızlı
Tam Boyutta Gör

Gigabyte: GeForce GTX 460, Radeon HD 5830'dan hızlı
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Gigabyte: GeForce GTX 460, Radeon HD 5830'dan hızlı
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DH Misafiri 9 yıl
Ben anlamadım nasıl oluyordam GTX 460'ın hem çekirdek hızı daha düşük hemde Stream işlemci sayısı daha az olmasına rağmen HD5830'u az bir farkla da olsabir adım önünde yer almayı başarıyor.
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heatblast 9 yıl

DH Misafiri

Ben anlamadım nasıl oluyordam GTX 460'ın hem çekirdek hızı daha düşük hemde Stream işlemci sayısı daha az olmasına rağmen HD5830'u az bir farkla da olsabir adım önünde yer almayı başarıyor.


adamım gtx460 cuda çekirdeği kullanıyor
cuda çekirdekleri steam'dan daha güçlü birde ati kartlarda 1güçlü 3 güçsüz steam çekirdeği var yani bir hd5770'te 200 güçlü 600 güçsüz çekirdek var ama gtx460'taki çekirdeklerin hepsi aynı güçtedir birde bundan farklı olarak steam çekirdekleri gpu ile aynı hızda (gpu 800 ise steamda 800) çalışırken cuda gpu'dan daha hızlı çalışır mesela gtx460'da 800mhz cpu varken cuda'lar 1600'de çalışır bazı kartlarda gpu 700'de çalışır cuda'lar 1750'de felan çalışır
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Cryomancer 9 yıl
Nvidia sonunda Fiyat/Performans bakımından iyi bir kart çıkartabilmiş:D
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ayzer 9 yıl
"yani sürücü üretsin beni kazıklasın mantıgı öylemi vallahi iyiymiş kardeşim mantıgından dolayı tebrik ettim"
yukarıda yazdıklarımdan sadece bunu çıkardıysan BRAVO sana.boş konuşup boş laf etmeyi seviyorsun demek.nediyeyim HAYIRLI OLSUN SENİN MANTIĞINA :)
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ayzer 9 yıl
kimse kimsenin avukatlığını yapmıyor...
bildiğim kadarıyla söylüyorum
yorum yapan hiçkimse ne atiden nede nvidiaydan maaş alıyor..
1.ati gpu sıkıntısı yaşıyor.doğru. ama nvidia gpularını nerden alıyor...senden almadığı malumsa niye hiç ama hiç sıkıntı yaşamıyor?hiç kendine sordunmu???
2.düzgün driver üretemiyor.doğru.ama ati; donanımhaber ve sen gibilerin iddia ettiği gibi kötü gpu yapmıyor.neden kötülüyorsunuz?rekabeti körükleyeceğinize, aaa atimi tukakadır demek size ve tüketicilere ne kazandırır.yıllardır intele böyük deyip durdunuz intelin yalanları ve yaptıkları ortaya çıkınca niye sustunuz???
3-nvidia atiyi geçiyor.doğru.ama x480 5970e rakip,x470 5870e rakip diyen sizler ve çinli değilmiydi? noldu 1 seviye düşmek zorunda kaldınız ve hala çinlinin yalanlarını pankartlarınıza yazıyorsunuz.bukadar kör ve bukadar fanatikusluk ne kazandırıyor size?
4-dikkat edin ati indirim yapmıyor.hiç kendinize sordunuzmu? eskiden nvidia karşısında hemen fiyat rekabetine girmek zorunda kalıyordu.ama bu sefer SİZLER kabul etmesenizde ati fiyat indirmiyor...nvidianın gpuları eski gücünde olmadığını KABUL EDİN...
5- @salih.SLIFE,@hobar gibi konuşsanız çinlinin sizi FANATİKUSLARIM listesinden siler diyemi korkuyorsunuz.korkmayın zamanın 3dfx fanatiklerine birşey olmadı size de olmaz...
dikkat edin 2 kişinin ismini yazdım. onlarda atiye karşı yazmışlar .katılsamda katılmasamda yazdıklarına saygı duyarım çünkü onlar ELEŞTİRİ yapmışlar.peki sizler ne yapıyorsunuz YAKALIM YIKALIM PARÇALAYALIM bu mudur sizin tüketici fikriniz???
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El Mukteda 9 yıl
konuyu kenar mahalle karılarının kavgasına çevirmişsiniz

forumda sıkça okuduğum cevapların başta geleni: sakın 5830 alma 5850 fiyatına 5770 performansı. eğer bu yorumda haklılık payı varsa. gtx460 5770 i az farkla geçmiş demektir. gtx460 yurdışında 200 dolarmış türkiyeye daha yüksek bir fiyata geleceği aşikar. ben ülkemde 200 dolara 5770 almak varken neden 5770 i az farkla geçen bir karta 200 dolar+türkiyeye geliş kazığı(gümrük, vergi vs.)+kdv neden vereyim buyrun sizce bu sorunun cevabı nedir?
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Rockmania01 9 yıl

ayzer

kimse kimsenin avukatlığını yapmıyor...
bildiğim kadarıyla söylüyorum
yorum yapan hiçkimse ne atiden nede nvidiaydan maaş alıyor..

1.ati gpu sıkıntısı yaşıyor.doğru. ama nvidia gpularını nerden alıyor...senden almadığı malumsa niye hiç ama hiç sıkıntı yaşamıyor?hiç kendine sordunmu???
2.düzgün driver üretemiyor.doğru.ama ati; donanımhaber ve sen gibilerin iddia ettiği gibi kötü gpu yapmıyor.neden kötülüyorsunuz?rekabeti körükleyeceğinize, aaa atimi tukakadır demek size ve tüketicilere ne kazandırır.yıllardır intele böyük deyip durdunuz intelin yalanları ve yaptıkları ortaya çıkınca niye sustunuz???
3-nvidia atiyi geçiyor.doğru.ama x480 5970e rakip,x470 5870e rakip diyen sizler ve çinli değilmiydi? noldu 1 seviye düşmek zorunda kaldınız ve hala çinlinin yalanlarını pankartlarınıza yazıyorsunuz.bukadar kör ve bukadar fanatikusluk ne kazandırıyor size?
4-dikkat edin ati indirim yapmıyor.hiç kendinize sordunuzmu? eskiden nvidia karşısında hemen fiyat rekabetine girmek zorunda kalıyordu.ama bu sefer SİZLER kabul etmesenizde ati fiyat indirmiyor...nvidianın gpuları eski gücünde olmadığını KABUL EDİN...
5- @salih.SLIFE,@hobar gibi konuşsanız çinlinin sizi FANATİKUSLARIM listesinden siler diyemi korkuyorsunuz.korkmayın zamanın 3dfx fanatiklerine birşey olmadı size de olmaz...
dikkat edin 2 kişinin ismini yazdım. onlarda atiye karşı yazmışlar .katılsamda katılmasamda yazdıklarına saygı duyarım çünkü onlar ELEŞTİRİ yapmışlar.peki sizler ne yapıyorsunuz YAKALIM YIKALIM PARÇALAYALIM bu mudur sizin tüketici fikriniz???



yani sürücü üretsin beni kazıklasın mantıgı öylemi vallahi iyiymiş kardeşim
mantıgından dolayı tebrik ettim
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Hobar 9 yıl
5830, f/p ve watt/p olarak ati 5000 serisinin en başarısız kartı. rakip olarak zayıf halkayı seçmeleri ilginç. gtx460 da güç tüketimi, ısınma, üretim maliyeti ve f/p açısından nvdianın diğer 400 serisi kartları gibi berbat durumda. gtx 465 standart halinde 5850 den kötü olmasına rağmen onda 50w daha yüksek.
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ayzer 9 yıl
ne yapsın donanımhaber
çinli onlarla sohbet etme sözüne karşılık heralde iltimas geçme sözü vermişlerdir...
belli mi olur???
3 tane kart çıkarttı nvidia
habere bak
"nvidia ekran kartlarını sürüyor ati yatıyor"
oysa ati zaten yüzde doksan çıkarmış kartlarını...
daha ne istiyorsunuz???
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Rockmania01 9 yıl

ayzer

ne yapsın donanımhaber
çinli onlarla sohbet etme sözüne karşılık heralde iltimas geçme sözü vermişlerdir...
belli mi olur???

3 tane kart çıkarttı nvidia
habere bak
"nvidia ekran kartlarını sürüyor ati yatıyor"
oysa ati zaten yüzde doksan çıkarmış kartlarını...
daha ne istiyorsunuz???





aynene öyle haberlere geri dönüp bakıyorum aynenen şu ati yatıyor ati cpu sıkıntısı çekecek vs vs ati çıktıgında donananimhaberin tepkisi ve bu envidanın çıktıgında donanım haberin tepkisi resmem dag kadar fark var


donanımhaber yöneticileri belki firmalar size tüyo veriyordur belki bizden fazla billiyorsunuzdur dogrudur kabul ederim ama şuan ati bu envida denilen fırınlı ocakları kat ve kat geçti hatta atinin sahipleri bu envidaya aldınmı lan ba... siyah tişörtle hava atıyordurdun vs vs gibi laflarla gerçi onun kibar hali ama anlamı o olan laflar diyim havasını basıyor



biri sıfırdan yaptım dedi digeri güncelledim dedi belli oluyor kalite canım acayip oluyor
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kuu1x 9 yıl
Nvidia kartlarda daha yüksek performans gösteren oyunlar seçilmiş gibime geldi
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Dovahkiin 9 yıl
GTX460 HD5830'a rahatlıkla tercih edilir o zaman artık.
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mav1li 9 yıl
Sonunda orta seviyede rekabet başlıyor. Hd5830 ve Gtx460 arasında fiyat/başarım galibi Gtx460. Ati indirime gitse, rekabet kızışsa çok güzel olur. 5830 ucuzlayınca 5770 ve 5750 mecbur ucuzlayacak. 5830 için fazla güç tüketimi de hanesine bir eksi daha katıyor. Ben iki kart aynı fiyat olsa gtx460 alırdım.
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foreverFB1907 9 yıl
Arkadaşlar düşük profil ekran kartı denilince caspera laf söylemek artık refleks gibi oldu çoğu kişide.Birazda hp,dell vs. gibi firmalarıda söylesek diyorum.Ayrıca akıldan uzak başka bir eleştiride casper TÜRK firması denildiğinde geliyor o da ''neresi türk fimrası topluyor'' şeklinde oluyor.Sanki yabancı diğer firmalar bütün parçaları kendi üretiyormuş gibi.Hp,dell,acer vs. firmalardan pc alınca içindeki parçaların hepsi kendi üretimimi oluyor?Bence casperın hakkı sadece bu konuda yeniliyor.Ama tabiki casperında bilgisayarlarında düşük profil ekran kartı kullandığıda bir gerçek.(diğer YABANCI firmalar gibi) I7 işlemciye hd5750 yakışmıyor tabiki.Yinede eleştirilermizde objektif olalım en azından casperın yanına bir iki tanede yabancı firmayıda ekleyelim.
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KANUNI61 9 yıl
hala gerimi sayıyor :))
bitince başamı alıyorlar :))
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ayakliPC 9 yıl
Ha gayret.
Birde GTX 435 tarzı bir ürün ile 128 bit değerinde uygun fiyatlı bir kart çıkartsalar çok iyi olacak.
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