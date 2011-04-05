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Gigabyte P67X serisi yeni Intel anakartlarını tanıttı

8 yıl
8,3b
1
12
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte P67X serisi yeni Intel anakartlarını tanıttı
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AMD'nin Haziran ayında pazara sunmayı planladığı Bulldozer işlemcileri için 16 yeni anakart hazırlayarak iddialı olduğunun sinyallerini veren Gigabyte, Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için de ürün gamında güncelemeye giderek P67X serisi anakartlarını duyurmaya başladı. Firma tarafından ilk defa geçtiğimiz ay Almanya'da yapılan CeBIT 2011 Fuarı'nda tanıtılan yeni anakart ailesinin ilk üyeleri olan P67X-UD3 ve P67X-UD3R detaylandı. Intel'in B3 revizyonlu P67 yonga setini kullanan yeni anakartlar, firmanın güncel ürün gamında yer alan P67A serisi mevcut anakart modellerine göre hem tasarım hem de donanım anlamında bazı güncellemeler içeriyorlar.

Gigabyte'ın P67X-UD3 ve P67A-UD3 modelleri arasında görsel anlamda dikkat çeken ilk fark yeni soğutucu tasarımı oluyor. Zira çipseti yeni pozisyonlandırarak PCIe slotlarından biraz daha uzaklaştıran Gigabyte aynı zamanda daha büyük ısı dağıtıcı kullanmayı tercih etmiş. Bir diğer önemli değişiklik ise P67X-UD3 modelinde Marvell tarafından geliştirilen 88SE9172 kodlu yeni SATA 6Gbps RAID kontrolcüsüne yer veriliyor olması. Aynı zamanda Etron firması tarafından geliştirilen EJ168 kodlu USB 3.0 host kontrolcüsü ve P67A-UD3 modelinde olmayan FireWire özelliği de VIA tarafından geliştirilen kontrolcü ile P67X-UD3 modelindeki yerini almış.

P67X-UD3R modeline baktığımızda ise, siyah renkli baskılı devreye sahip olan anakart adına en dikkat çekici yeniliğin güç tasarımında olduğunu görüyoruz. 6 yerine 10 fazlı güç tasarımı ile donatılan ve bu açıdan hız aşırtma yetenekleri de geliştirilen anakart, P67A serisindeki UD3R modeline bir miktar daha yüksek fiyat etiketine sahip olacak ancak daha gelişmiş bir paket sunacak. Her ikisi de Intel'in LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcilerine destek sunan anakartlar, dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızlı bellek desteği sunuyor, çift PCIe x16 slotu ile çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyor ayrıca Ultra Durable III serisi yüksek kaliteli komponentler içeriyorlar.

Gigabyte P67X serisi yeni Intel anakartlarını tanıttı
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apokoc 8 yıl
siyah pcb :)
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zafercap 8 yıl
Sabre arkadaşımız Kt600 dönemlerinde yaşanan sorundan bahsediyor. Bende de o dönem internet kafe bulunuyordu ve 8 pc de gigabyte kullanmıştım. Yarısından çogu bi süre sonra bu sorunu vermişti garantiyle değiştirmiştim. Ama herkese gigabyte öneririm şu anda 770t-ud3p kullanıyorum gayet memnunum.
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knnkpln 8 yıl

zafercap

Sabre arkadaşımız Kt600 dönemlerinde yaşanan sorundan bahsediyor. Bende de o dönem internet kafe bulunuyordu ve 8 pc de gigabyte kullanmıştım. Yarısından çogu bi süre sonra bu sorunu vermişti garantiyle değiştirmiştim. Ama herkese gigabyte öneririm şu anda 770t-ud3p kullanıyorum gayet memnunum.


Senin dediğin çipsetten bahsediyorsa gereksiz bir yorum olmuş onunki o zaman.Fi tarihindeki bir olay o üstelik amd işlemcilere yönelik via çipsetti.Ultra durable 3 nere Intel çipseti nere,amd via çipseti nere.
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Batuist 8 yıl
gigayte'ın ultadurable serisinde kim ısınma yaşamış ???
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blacklist 8 yıl
bence gigabyte gayet basarılı "Furious" arkadasıma katılıyorum her markada bazen sorunlar olabiliyor bence gigabyte fevkalade basarılı...
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sabe 8 yıl
Haklısın senelerce millet ısınan anakartlarından neler çekti giga nın.
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
O iyi şu kötü konusuna girersek içinden çıkılmaz.

Her markada dönem dönem sorunlar olabilir.

Asus veya MSI'da hiç mi sorunlar olmaz ? Olabilir gayet doğal birşey. Hangi marka/model size cazip geliyorsa onu alın. Takmayın kafanızı fazla.
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knnkpln 8 yıl

sabe

Haklısın senelerce millet ısınan anakartlarından neler çekti giga nın.


Ne çekti mesela?Anakartmı eridi yoksa yaydığı ısıyla alüminyum kasalarımı eritti?
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Just Silence 8 yıl
anakart konusuna geldiği zaman gigabyte'tan şaşmamak lazım bence...
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