Gigabyte P67X serisi yeni Intel anakartlarını tanıttı

AMD'nin Haziran ayında pazara sunmayı planladığı Bulldozer işlemcileri için 16 yeni anakart hazırlayarak iddialı olduğunun sinyallerini veren Gigabyte, Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için de ürün gamında güncelemeye giderek P67X serisi anakartlarını duyurmaya başladı. Firma tarafından ilk defa geçtiğimiz ay Almanya'da yapılan CeBIT 2011 Fuarı'nda tanıtılan yeni anakart ailesinin ilk üyeleri olan P67X-UD3 ve P67X-UD3R detaylandı. Intel'in B3 revizyonlu P67 yonga setini kullanan yeni anakartlar, firmanın güncel ürün gamında yer alan P67A serisi mevcut anakart modellerine göre hem tasarım hem de donanım anlamında bazı güncellemeler içeriyorlar.

Gigabyte'ın P67X-UD3 ve P67A-UD3 modelleri arasında görsel anlamda dikkat çeken ilk fark yeni soğutucu tasarımı oluyor. Zira çipseti yeni pozisyonlandırarak PCIe slotlarından biraz daha uzaklaştıran Gigabyte aynı zamanda daha büyük ısı dağıtıcı kullanmayı tercih etmiş. Bir diğer önemli değişiklik ise P67X-UD3 modelinde Marvell tarafından geliştirilen 88SE9172 kodlu yeni SATA 6Gbps RAID kontrolcüsüne yer veriliyor olması. Aynı zamanda Etron firması tarafından geliştirilen EJ168 kodlu USB 3.0 host kontrolcüsü ve P67A-UD3 modelinde olmayan FireWire özelliği de VIA tarafından geliştirilen kontrolcü ile P67X-UD3 modelindeki yerini almış.

P67X-UD3R modeline baktığımızda ise, siyah renkli baskılı devreye sahip olan anakart adına en dikkat çekici yeniliğin güç tasarımında olduğunu görüyoruz. 6 yerine 10 fazlı güç tasarımı ile donatılan ve bu açıdan hız aşırtma yetenekleri de geliştirilen anakart, P67A serisindeki UD3R modeline bir miktar daha yüksek fiyat etiketine sahip olacak ancak daha gelişmiş bir paket sunacak. Her ikisi de Intel'in LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcilerine destek sunan anakartlar, dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızlı bellek desteği sunuyor, çift PCIe x16 slotu ile çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyor ayrıca Ultra Durable III serisi yüksek kaliteli komponentler içeriyorlar.