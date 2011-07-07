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Gigabyte, WindForce 3X soğutuculu Radeon HD 6970 modelini güncelledi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,4b
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7
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabye,  özel tasarımlı Radeon HD 6970 modelinde güncellemeye gidiyor. GV-R697UD-2GD Rev 2.0 kod adını taşıyan yeni model pek çok açıdan önemli benzerlikler taşıyor ve Vapor Chamber tabanlı WindForce 3X soğutucusunu kullanıyor. İlk modelden farklı olarak bu segmentteki bazı rakip modellerde olduğu gibi yük altında daha stabil güç sağlanmasına olanak tanıyan NEC Proadlizer kapasitör ile donatılan kart, üç fana ve üç ısı borusuna sahip soğutucusuyle hız aşırtma konusunda da iddialı.
Ultra Durable VGA tasarımını temel alan ve buna bağlı olarak bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre üzerinde Japonya üretimi katı kapasitörlere, Ferrit çekirdeğe ve metal boğumlara sahip olan karta aynı zamanda düşük RDS'li MOSFET'ler eşlik ediyor. AMD'nin Caymant XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği, 1536x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.
Grafik işlem birimi 880MHz'de, bellekleri ise 5500MHz'de görev yapan yüksek performans odaklı yeni ekran kartı, Crossfire X desteği ile uyumlu anakartlarda çoklu GPU kurulumuna da olanak tanıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve altın kaplı HDMI portları ile donatılan Gigabyte GV-R697UD-2GD rev. 2.0'ın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken,  son kullanıcı satış fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadığını da not düşelim. 

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Nehalem 8 yıl
Biz Daha ilk versiyonunun satışını TR'de görmemişken nasıl iş ise bu artık adamlar 2.sini çıkarmışlar.Birde burada Mesut ÇEVİK ile Reforyajını izledik GIGABYTE'tan gelen zahtı muhteremin :(
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damn2u 8 yıl
Geçti borun pazarı sür eşşeğini Niğdeye denir bu saatten sonra bu model ve Gigabyte firmasının girişimi için.
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M@U 8 yıl
Nvidia tarafında belki de son dönemde t ek beğendiğim şey kartların boylarının kısa tutulması. Şahsen GTX460 sahibiyim ve daha uzun bir kart benim pc kasasında sıkıntı olur. Ama maaşallah AMD tarafında devamlı olarak kartların boyutlarını büyütme isteği var. Yalnızca AMD'de değil, AMD'nin partnerlerinde de bu durum var. Hadi bu kart yine üst sınıf. Peki orta sınıftaki HD6870'e eklenen bu tip soğutucu ne olacak. Yahu kart zaten orta sınıf bir kart. 3 fanlı 30cm soğutucu nedir!!
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lj94 8 yıl
Gigabyte artık mavi pcbden vazgeç nolur yaa. Bu pcb yüzünden karta kötü gözle bakıyorum malesef. Kırmzı yada siyah pcb çok iyi gider
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theyapici 8 yıl
artık 570 580 590 6970 haberleri ilgi çekmiyor 28nm arefesinde bir çuval parayı bunlara vermeye değer mi?
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Börü 8 yıl
6970 yapana kadar 6990 ya da 6950 yapsalardı.Bios Mod yüzünden 6970'in fazla satacağını saanmıyorum.
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pcyeb 8 yıl
GIGABYTE IN SOPUTUCULARINI SEVİYORUM,ÇOK HOŞ DURUYORLAR...;)
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