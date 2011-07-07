Gigabyte, WindForce 3X soğutuculu Radeon HD 6970 modelini güncelledi

Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabye, özel tasarımlı Radeon HD 6970 modelinde güncellemeye gidiyor. GV-R697UD-2GD Rev 2.0 kod adını taşıyan yeni model pek çok açıdan önemli benzerlikler taşıyor ve Vapor Chamber tabanlı WindForce 3X soğutucusunu kullanıyor. İlk modelden farklı olarak bu segmentteki bazı rakip modellerde olduğu gibi yük altında daha stabil güç sağlanmasına olanak tanıyan NEC Proadlizer kapasitör ile donatılan kart, üç fana ve üç ısı borusuna sahip soğutucusuyle hız aşırtma konusunda da iddialı.

Ultra Durable VGA tasarımını temel alan ve buna bağlı olarak bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre üzerinde Japonya üretimi katı kapasitörlere, Ferrit çekirdeğe ve metal boğumlara sahip olan karta aynı zamanda düşük RDS'li MOSFET'ler eşlik ediyor. AMD'nin Caymant XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği, 1536x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 880MHz'de, bellekleri ise 5500MHz'de görev yapan yüksek performans odaklı yeni ekran kartı, Crossfire X desteği ile uyumlu anakartlarda çoklu GPU kurulumuna da olanak tanıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve altın kaplı HDMI portları ile donatılan Gigabyte GV-R697UD-2GD rev. 2.0'ın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadığını da not düşelim.