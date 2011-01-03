Gigabyte çıtayı yükseltiyor: Creative X-Fi'lı ve özel ağ işlemcili anakartlar geliyor!

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, Gaming serisi anakartlarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Daha önceki haberlerimizde detaylarını verdiğimiz anakartlar, G1 Killer serisi altında sunulacak ve modeline göre G1-Assassin, G1-Sniper ve G1-Guerilla isimlerini taşıyacak. Intel'in X58 çipsetini kullanan anakartlar, LGA1366 formundaki Core i7 (Bloomfield) işlemci ailesine destek sunuyorlar. Şarjör tasarımlı özel soğutucu tasarımı gibi radikal detaylara yer verilen anakartların teknik özellikleri netleşmeye başlıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Gigabyte'ın özel oyuncu anakartları, oyuncuların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçlar için, o ihityaçları karşılayan en iyi çözümleri sunacak.

Hatırlanacağı üzere yıllar önce MSI, Diamond serisi anakartlarında diğer üreticilerden farklı olarak Realtek veya ADI ses çipleri yerine Creative'in daha maliyetli ancak daha yüksek ses kalitesi sunan çözümlerine yönelmiş ve fark yaratmayı başarmıştı. Ancak artan rekabet nedeniyle üreticilerin maliyetleri daha fazla gözetmeye başlaması, segment fark etmeksizin tüm anakartlarda bu tür çözümlerin kullanılması yönündeki girişimlerin önünü kesmişti. Fakat 2011'i oyuncu yılı olarak ilan eden Gigabyte, özelleştirilmiş anakartlar konusunda iddialı geliyor. Elde ettiğimiz resmi bilgilere göre Gaming serisi Gigabyte anakartlar, Creative'in yeni nesil X-Fi ses çipini kullanıyorlar.

Creative'in X-Fi 20K2 ses çipiyle donatılan G1-Killer serisi X58 anakartlar, EAX AHD 5.0, Dolby Digital Live ve DTS Connect gibi ses teknolojilerine destek sunuyor, en düşük kayıpla yüksek tanımlı ses çözümlemesi yapabiliyorlar. Yüksek kaliteli Nichicon ses kapasitörleri ile donatılan anakartlarda aynı zamanda ön ses bağlantısı için güçlendirici de kullanılıyor. Gigabyte'ın oyunculara yönelik ikinci önemli girişimi ise, Bigfoot firmasının NPU olarak isimlendirdiği özel ağ işlemcisi. Şimdiye kadar harici bir kart üzerinde satılan özel ağ işlemcisini, oyuncu anakartlarında entegre olarak kullanmaya başlayan Gigabyte, özellikle çevrimiçi oyunlarda yüksek performans sunmayı hedefliyor.

1GB DDR2 bellekle donatılan özel ağ işlemcisi ile Gigabyte, MO türü oyunlarda 10 kata kadar daha iyi ağ performansı sunulacağını belirtiliyor. Gigabyte'ın yeni anakartlarından en üst seviye olan modelin XL-ATX, diğer iki modelin ise ATX formunda olacağı ve en üst modelin diğerlerinden farklı olarka üç yerine dört yollu Crossfire X kurulumuna olanak tanıyacağı belirtiliyor. Öte taraftan tüm anakartlar üç yollu SLI desteği de sunacak ve SATA-III ile USB 3.0 gibi yenilikçi teknolojileri üzerlerinde barındıracaklar. Genel tasarımın, Ultra Durable III teknolojisi çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle oluşturulduğu belirtilen anakartların CES 2011'de tanıtılması ve ardından satışa sunulması bekleniyor.