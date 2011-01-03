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Gigabyte çıtayı yükseltiyor: Creative X-Fi'lı ve özel ağ işlemcili anakartlar geliyor!

8 yıl
21,5b
1
19
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, Gaming serisi anakartlarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Daha önceki haberlerimizde detaylarını verdiğimiz anakartlar, G1 Killer serisi altında sunulacak ve modeline göre G1-Assassin, G1-Sniper ve G1-Guerilla isimlerini taşıyacak. Intel'in X58 çipsetini kullanan anakartlar, LGA1366 formundaki Core i7 (Bloomfield) işlemci ailesine destek sunuyorlar. Şarjör tasarımlı özel soğutucu tasarımı gibi radikal detaylara yer verilen anakartların teknik özellikleri netleşmeye başlıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Gigabyte'ın özel oyuncu anakartları, oyuncuların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçlar için, o ihityaçları karşılayan en iyi çözümleri sunacak.

Hatırlanacağı üzere yıllar önce MSI, Diamond serisi anakartlarında diğer üreticilerden farklı olarak Realtek veya ADI ses çipleri yerine Creative'in daha maliyetli ancak daha yüksek ses kalitesi sunan çözümlerine yönelmiş ve fark yaratmayı başarmıştı. Ancak artan rekabet nedeniyle üreticilerin maliyetleri daha fazla gözetmeye başlaması, segment fark etmeksizin tüm anakartlarda bu tür çözümlerin kullanılması yönündeki girişimlerin önünü kesmişti. Fakat 2011'i oyuncu yılı olarak ilan eden Gigabyte, özelleştirilmiş anakartlar konusunda iddialı geliyor. Elde ettiğimiz resmi bilgilere göre Gaming serisi Gigabyte anakartlar, Creative'in yeni nesil X-Fi ses çipini kullanıyorlar.

Creative'in X-Fi 20K2 ses çipiyle donatılan G1-Killer serisi X58 anakartlar, EAX AHD 5.0, Dolby Digital Live ve DTS Connect gibi ses teknolojilerine destek sunuyor, en düşük kayıpla yüksek tanımlı ses çözümlemesi yapabiliyorlar. Yüksek kaliteli Nichicon ses kapasitörleri ile donatılan anakartlarda aynı zamanda ön ses bağlantısı için güçlendirici de kullanılıyor. Gigabyte'ın oyunculara yönelik ikinci önemli girişimi ise, Bigfoot firmasının NPU olarak isimlendirdiği özel ağ işlemcisi. Şimdiye kadar harici bir kart üzerinde satılan özel ağ işlemcisini, oyuncu anakartlarında entegre olarak kullanmaya başlayan Gigabyte, özellikle çevrimiçi oyunlarda yüksek performans sunmayı hedefliyor.

1GB DDR2 bellekle donatılan özel ağ işlemcisi ile Gigabyte, MO türü oyunlarda 10 kata kadar daha iyi ağ performansı sunulacağını belirtiliyor. Gigabyte'ın yeni anakartlarından en üst seviye olan modelin XL-ATX, diğer iki modelin ise ATX formunda olacağı ve en üst modelin diğerlerinden farklı olarka üç yerine dört yollu Crossfire X kurulumuna olanak tanıyacağı belirtiliyor. Öte taraftan tüm anakartlar üç yollu SLI desteği de sunacak ve SATA-III ile USB 3.0 gibi yenilikçi teknolojileri üzerlerinde barındıracaklar. Genel tasarımın, Ultra Durable III teknolojisi çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle oluşturulduğu belirtilen anakartların CES 2011'de tanıtılması ve ardından satışa sunulması bekleniyor.


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NoxchiWolf 8 yıl
GIGABYTE G1.Assassin fiyatı şu an vatan bilgisayarda 1286 lira
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JrMaster 8 yıl
çıtayı bedavaya yükseltmiyorlar ya parasını misli misli alıyor adamlar
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ama=neden 8 yıl
Asus'da kendi Xonar'larını dahil eder :P Artık anakartlarda ses ile ağ çok önemli olacak gibi
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spaydix 8 yıl
bari asus un ses çiplerini kullansaydı daha ii olurdu
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CrySystem 8 yıl
LGA1366 formundaki Core i7 (Bloomfield) işlemci ailesine destek sunuyorlar.

X58 chipseti , daha da uzun ömürlü olacak sanılıyor,
Sand Bridge için çıkacak olan "P" serili chipsetler çok can yakacak gibi, fiyatları nasıl konumlanacak merak ediyorum
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DH Misafiri 8 yıl
anakart iyi de fiyati da iyi olur bunun..:@
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xtyper 8 yıl
6-9 ocak
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ozican0148 8 yıl
ces 2011 ne zamanb ona göre bekliyelim anakartı :D
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theyapici 8 yıl
iyi kalenşnikofa benzemiş ya füze felan olsaydı...Allah muhafaza yani.Oyuncular için güzel
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No Way Out 8 yıl

theyapici

iyi kalenşnikofa benzemiş ya füze felan olsaydı...Allah muhafaza yani.Oyuncular için güzel

Şarjör'ü ak-47'ye benzetmekde tabi ayrı bir bakış açıcı sanki dünyada sadece ak serisi var...
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scot 8 yıl
x-fi son derece sağlıklı sistemimi uçurumun kenarıda getirdi attı atacaktı ben kendisini creative e lanet edip attım ;) Güncel driver gibi hiçbir çözüm işe yaramadı yazıklar olsun!
gigabyte ıda kınadım bak şimdi =))
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babaeski39 8 yıl
scot

x-fi son derece sağlıklı sistemimi uçurumun kenarıda getirdi attı atacaktı ben kendisini creative e lanet edip attım ;) Güncel driver gibi hiçbir çözüm işe yaramadı yazıklar olsun!

gigabyte ıda kınadım bak şimdi =))



arada olur öyle hatalar hemen yerden yere vurmamak lazım bu kim bilir ne kadar zaman önce geldi elbet öyle hatalar olabilir sonuçta insan yazıyor o kodlarıda pek fazla ses kartı üreten üretici yok şu anda creative ses kartı üretici olarak lider durumda asus da üretmeye başladı ama o bu kadar popüler değil malasef onun için ses denince ilk akla gelen firma creative dir her ne kadar sevsenizde sevmesenizde
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OverClocK1ng 8 yıl
scot
x-fi son derece sağlıklı sistemimi uçurumun kenarıda getirdi attı atacaktı ben kendisini creative e lanet edip attım ;) Güncel driver gibi hiçbir çözüm işe yaramadı yazıklar olsun!
gigabyte ıda kınadım bak şimdi =))

Doğru söylüyorsun. Zaten şu an en iyi ses kartı Asus'un Xonar D2X. Fiyatı da galiba 150$ idi.

Bu anakartı o kadar pahalı yapacaklar ki göreceksiniz ve artı bir de 1366 gibi eski bir soket yapısı, bu yüzden çok gereksiz kalacak.

Gider düzgün bir 1155 pin anakart alıp PCI Express 1X slota Asus Xonar D2X Ses kartı takıp bir de ağ işlemcisi alırım, hem ses kartım daha iyi olur, hem daha yeni işlemciler kullanabilirim hem de sonraki anakartımda yeni ses kartı almak zorunda kalmam.

Haa diyeceksiniz biraz daha pahalı olur. Varsın olsun. Böyle bir anakarta 400$ veren adam gider 50$ daha bulur. Belki de aynı fiyata da gelebilir...
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darkmet86 8 yıl
Üst sınıf bir anakart oldugu belli, iddalı bişi yapmıs gigabyte, böle oluncada fiyatta tuzlu olucağı bes belli, şunu unutamayın beyler her malın bir alıcısı vardır ;)
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murdocklawless 8 yıl
400 dolar filan olur fiyatı. 100 dolarık anakart + 300 dolarlık işlemci gayet basit bir denklem olur.
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madmaxzek 8 yıl
Anakartın içine entegre ettik diye ayrı ayrı daha ucuza toplanabilen parçaları çok daha pahalıya satacaklarmış gibi geliyor , bilemiyorum...
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